Oferta este valabilă pentru contracte pe 12 luni și se adresează noilor clienți casnici, inclusiv pentru schimburi de titulari sau locuri noi de consum.

„Oferta se adresează tuturor clienților casnici noi – regim concurențial, în situațiile: locuri de consum noi, locuri de consum existente în portofoliul Hidroelectrica, inclusiv schimb titular”, anunță Hidroelectrica.

Care este prețul final la contractele Hidroelectrica, inclusiv cu tarife și taxe

1,11 lei/kWh, pentru zonele de distribuție Muntenia, Banat și Dobrogea

1,15 lei/kWh pentru zonele Muntenia Nord și Transilvania Nord și Sud

1,13 lei/kWh pentru zona Oltenia

1,19 lei/kWh pentru zona Moldova.

Pe plan financiar, Hidroelectrica a atins recent o capitalizare bursieră record de peste 70 miliarde de lei, urcând temporar la 72,4 miliarde de lei, ceea ce este un record pentru BVB.

Performanța vine într-un an în care compania a înregistrat un randament de aproape 30%, cu 10 puncte procentuale peste media indicelui BET.

„Faptul că am depășit pragul de 70 de miliarde de lei arată clar că piața are încredere în direcția în care mergem. Este rezultatul muncii din ultimii ani – investiții mai mari, continuarea proiectelor deja începute, proiecte noi și un efort constant de a face compania mai eficientă și mai adaptată la realitățile din energie. Ne-am asumat clar o direcție de diversificare și de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităților de producție cu soluții de stocare și noi tehnologii”, declara recent Bogdan Badea, fostul CEO al Hidroelectrica.

La 31 decembrie 2025, Hidroelectrica a devenit cel mai mare furnizor de energie electrică din România, cu o cotă de piață de 17,4% în total și 18,6% pe segmentul concurențial.

Compania, care operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată totală de peste 6,3 GW, alături de parcul eolian Crucea Nord (108 MW) și o baterie de stocare (36 MW), reprezintă aproximativ 27% din producția de energie electrică a țării în ultimii cinci ani.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE