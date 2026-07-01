Oferta este valabilă pentru contracte pe 12 luni și se adresează noilor clienți casnici, inclusiv pentru schimburi de titulari sau locuri noi de consum.

„Oferta se adresează tuturor clienților casnici noi – regim concurențial, în situațiile: locuri de consum noi, locuri de consum existente în portofoliul Hidroelectrica, inclusiv schimb titular”, anunță Hidroelectrica.

Care este prețul final la contractele Hidroelectrica, inclusiv cu tarife și taxe

  • 1,11 lei/kWh, pentru zonele de distribuție Muntenia, Banat și Dobrogea
  • 1,15 lei/kWh pentru zonele Muntenia Nord și Transilvania Nord și Sud
  • 1,13 lei/kWh pentru zona Oltenia
  • 1,19 lei/kWh pentru zona Moldova.

Pe plan financiar, Hidroelectrica a atins recent o capitalizare bursieră record de peste 70 miliarde de lei, urcând temporar la 72,4 miliarde de lei, ceea ce este un record pentru BVB.

Performanța vine într-un an în care compania a înregistrat un randament de aproape 30%, cu 10 puncte procentuale peste media indicelui BET.

„Faptul că am depășit pragul de 70 de miliarde de lei arată clar că piața are încredere în direcția în care mergem. Este rezultatul muncii din ultimii ani – investiții mai mari, continuarea proiectelor deja începute, proiecte noi și un efort constant de a face compania mai eficientă și mai adaptată la realitățile din energie. Ne-am asumat clar o direcție de diversificare și de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităților de producție cu soluții de stocare și noi tehnologii”, declara recent Bogdan Badea, fostul CEO al Hidroelectrica.

La 31 decembrie 2025, Hidroelectrica a devenit cel mai mare furnizor de energie electrică din România, cu o cotă de piață de 17,4% în total și 18,6% pe segmentul concurențial.

Compania, care operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată totală de peste 6,3 GW, alături de parcul eolian Crucea Nord (108 MW) și o baterie de stocare (36 MW), reprezintă aproximativ 27% din producția de energie electrică a țării în ultimii cinci ani.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, scos de la șefia Delegației României din Grupul PPE al Parlamentului European
Politică 12:41
Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, scos de la șefia Delegației României din Grupul PPE al Parlamentului European
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
Fanatik.ro
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Noi imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut vedeta pe Coasta de Azur
Stiri Mondene 14:26
Noi imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut vedeta pe Coasta de Azur
Ileana Sterp și soțul ei, Daniel, au divorțat. Sora lui Culiță a făcut primele declarații. „Este momentul să clarific acest aspect”
Stiri Mondene 13:19
Ileana Sterp și soțul ei, Daniel, au divorțat. Sora lui Culiță a făcut primele declarații. „Este momentul să clarific acest aspect”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
ObservatorNews.ro
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax.ro
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Redactia.ro
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Un bărbat și-a pierdut viața în Ilfov, în urma furtunii de marți seară. Un copac a căzut peste mașina în care se afla
KanalD.ro
Un bărbat și-a pierdut viața în Ilfov, în urma furtunii de marți seară. Un copac a căzut peste mașina în care se afla

Politic

AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Politică 13:44
AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
Fanatik.ro
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este portarul naționalei României
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație