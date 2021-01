Suprafața Americii este de aproximativ 40 de ori mai mare decât suprafața României și este considerată a treia țară ca mărime din lume, după Rusia și Canada. Republica este situată aproape integral în continentul America de Nord, între Canada, la Nord, și Mexic, la Sud, respectiv Oceanul Atlantic, la Est, și Oceanul Pacific, la Vest.

Câte state are SUA

Este republica formată din 50 de state și Districtul federal Columbia sau Washington DC Statele Unite ale Americii, State of the United States of America, sau, prescurtat, US state, este unul dintre cele cincizeci de state, chiar dacă patru dintre ele, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania și Virginia, preferă numele oficial de commonwealth, stat prin asociere, care împreună cu Districtul Columbia formează cele 50 +1 subdiviziuni naționale ale Statelor Unite ale Americii, considerate ca stat federal și națiune independentă.

Lista completă a statelor americane

Alabama (AL) – capitala statului – Montgomery;

Alaska (AK) – capitala statului – Juneau;

Arizona (AZ) – capitala statului – Phoenix;

Arkansas (AR) – capitala statului – Little Rock;

California (CA) – capitala statului – Sacramento;

Carolina de Nord (NC) – capitala statului – Raleigh;

Carolina de Sud (CT) – capitala statului – Columbia;

Colorado (CO) – capitala statului – Denver;

Connecticut (CT) – capitala statului – Hartford;

Dakota de Nord (ND) – capitala statului – Bismarck;

Dakota de Sud (SD) – capitala statului – Pierre;

Delaware (DE) – capitala statului – Dover;

Florida (FL) – capitala statului – Tallahassee;

Georgia (GA) – capitala statului – Atlanta;

Hawaii (HI) – capitala statului – Honolulu;

Idaho (ID) – capitala statului – Boise;

Illinois (IL) – capitala statului – Springfield;

Indiana (IN) – capitala statului – Indianapolis;

Iowa (IA) – capitala statului – Des Moines;

Kansas (KS) – capitala statului – Topeka;

Kentucky (KY) – capitala statului – Frankfort;

Louisiana (LA) – capitala statului – Baton Rouge;

Maine (ME) – capitala statului – Augusta;

Maryland (MD) – capitala statului – Annapolis;

Massachusetts (MA) – capitala statului – Boston;

Michigan (MI) – capitala statului – Lansing;

Minnesota (MN) – capitala statului – Saint Paul;

Mississippi (MS) – capitala statului – Jackson;

Missouri (MO) – capitala statului – Jefferson City;

Montana (MT) – capitala statului – Helena;

Nebraska (NE) – capitala statului – Lincoln;

Nevada (NV) – capitala statului – Carson City;

New Hampshire (NH) – capitala statului – Concord;

New Jersey (NJ) – capitala statului – Trenton;

New Mexico (NM) – capitala statului – Santa Fe;

New York (NY) – capitala statului – Albany;

Ohio (OH) – capitala statului – Columbus;

Oklahoma (OK) – capitala statului – Oklahoma City;

Oregon (OR) – capitala statului – Salem;

Pennsylvania (PA) – capitala statului – Harrisburg;

Rhode Island (RI) – capitala statului – Providence;

Tennessee (TN) – capitala statului – Nashville;

Texas (TX) – capitala statului – Austin;

Utah (UT) – capitala statului – Salt Lake City;

Vermont (VA) – capitala statului – Montpelier;

Virginia (VA) – capitala statului – Richmond;

Virginia de Vest (WV) – capitala statului – Charleston;

Washington (WA) – capitala statului – Olympia;

Wisconsin (WI) – capitala statului – Madison;

Wyoming (WY) – capitala statului – Cheyenne.

În statistici, Statele Unite ale Americii apar cu limba engleză drept limbă oficială, însă, de fapt, din cele 50 de state componente, doar 31 au, prin lege, limba engleză ca limbă oficială.

Cele mai mari orașe din SUA

New York;

Los Angeles;

Chicago;

Huston;

Philadelphia;

Phoenix;

San Antonio;

San Diego;

Dallas;

San Jose;

Jacksonville;

Indianapolis;

Austin;

San Francisco;

Columbus;

Fort Worth;

Charlotte;

Detroit;

El Paso;

Memphis.

Guvernul federal american este numit administrație și este condus de președintele Statelor Unite. Președintele este ales o dată la 4 ani și poate deține maximum două mandate.

