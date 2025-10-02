Elveția, liderul destinațiilor scumpe

Cu un cost mediu zilnic de 241 EUR, Elveția rămâne cea mai scumpă destinație europeană.

Stațiunile de schi din Zermatt, orașele Zurich și Geneva și peisajele alpine atrag turiștii cu experiențe de lux, dar și cu prețuri foarte ridicate.

Franța, locul doi în topul celor mai costisitoare țări

Pe poziția a doua se află Franța, cu o cheltuială medie zilnică de 181 EUR.

Parisul, Riviera Franceză și gastronomia gourmet fac din această țară o destinație extrem de populară, inclusiv pentru români, dar și una dintre cele mai scumpe.

Parisul a fost cel mai vizitat oraș în 2025. Foto: Profimedia

Grecia, a cincea cea mai scumpă destinație

Grecia, o altă destinație favorită a turiștilor români, se situează pe locul cinci, cu o medie de 168 EUR/zi.

Insulele cicladice, în special Santorini și Mykonos, ridică prețurile din cauza stațiunilor de lux și a cererii ridicate.

Santorini, Insulele Ciclade. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Chiar dacă Atena rămâne mai accesibilă, transportul interinsular și taxele de intrare la siturile arheologice contribuie la bugetul final.

Grecia este destinația preferată de români pentru vacanța de vară. În 2024, peste 1,4 milioane de români au vizitat Grecia.

Italia, se află și ea în topul celor mai scumpe destinații, pe locul nouă, cu o medie de 153 EUR/zi.

Prețurile de intrare la obiectivele turistice, muzee și monumente istorice, dar și bucătăria italiană ridică costul unei experiențe greu de comparat.

Anul trecut, cele mai vizitate oraşe de către turiștii români au fost Londra, Milano, Roma, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Paris, Viena şi Istanbul.

Din multe dintre țările din acest clasament sunt și cele mai vizitate orașe din lume. Asta în ciuda faptului că unele țări din Europa au pus gând rău supraturismului: taxe mai mari și penalizări pentru călătorii de weekend.

Top 10 cele mai scumpe destinații din Europa (2025)

1. Elveția – 241 €/zi

2. Franța – 181 €/zi

3. Islanda – 177 €/zi

4. Luxemburg – 169 €/zi

5. Grecia – 168 €/zi

6. Regatul Unit – 165 €/zi

7. Danemarca – 165 €/zi

8. Olanda – 162 €/zi

9. Italia – 153 €/zi

10. Norvegia – 153 €/zi

Europa de Vest și de Nord domină topul destinațiilor de lux. Franța, Grecia și Italia, trei dintre cele mai vizitate țări de către români, apar în topul celor mai costisitoare, ceea ce înseamnă că vacanțele în aceste locuri necesită un buget mai consistent în 2025.

