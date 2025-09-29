Top zece cele mai vizitate orașe din lume în 2025. Șase sunt din Europa

Cele mai vizitate orașe în 2025

1. Paris, Franța – Orașul Luminilor

Paris atrage turiști din întreaga lume cu Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și Cartierul Montmartre.

Bulevardele Champs Élysées și croazierele pe Sena completează experiența culturală și romantică.

Paris rămâne cel mai vizitat oraș din lume – Foto: Profimedia

2. Madrid, Spania – Cultura și viața de noapte

Capitala Spaniei impresionează prin muzeele Prado și Reine Sofía, străzile istorice Plaza Mayor și Gran Via, precum și gastronomia locală autentică, de la tapas la churros.

Priveliște asupra celebrului Palat Regal din Madrid, Spania – Foto: Profimedia

3. Tokyo, Japonia – Tradiție și futurism

Tokyo combină temple antice și case de ceai cu zgârie-nori luminați de panouri neon. Atracții precum Akihabara Electric Town, Muzeul Ghibli și grădinile Shinjuku oferă vizitatorilor o experiență completă.

4. Roma, Italia – Orașul Etern

Roma atrage prin Colosseum, Vatican, Fântâna Trevi și Piazza Navona. Galeria și Grădinile Borghese adaugă valoare artistică vizitei.

Roma, Colosseum – Foto: Profimedia

5. Milano, Italia – Moda și designul

Milano impresionează cu Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II și „Cina cea de Taină”. Cartierul Brera și Navigli oferă o combinație între istorie și viață culturală contemporană.

Celebrul Teatru Scala din Milano a impus noi reguli vestimentare pentru spectatori. Foto Profimedia Images

6. New York, SUA – Diversitate și artă

Marele Măr oferă atracții iconice precum Times Square, Podul Brooklyn și Muzeul Metropolitan, fiind un centru global de cultură, artă și divertisment.

7. Amsterdam, Olanda – Canale și istorie

Amsterdam fascinează cu canalele sale pitorești, muzee celebre (Casa Annei Frank, Van Gogh) și cultura sa prietenoasă cu bicicleta.

În schimb, localnicii s-au săturat de turiști.

Amsterdam, Olanda – Foto: Ioana Ion

8. Sydney, Australia – Plaje și urbanism

Sydney combină Opera, Podul Harbour și plajele Bondi și Bronte cu grădini botanice și scene culinare diverse, atrăgând atât aventurieri, cât și iubitori de relaxare.

9. Singapore – Modernitate și cultură

Singapore impresionează cu Marina Bay Sands, Gardens by the Bay și cartierele Little India și Chinatown, oferind o combinație de inovație urbană și patrimoniu cultural.

10. Barcelona, Spania – Arhitectură și plaje

Barcelona se remarcă prin operele lui Gaudí, Cartierul Gotic și atmosfera mediteraneană. Tapasurile și viața vibrantă completează experiența vizitatorilor.

Europa domină topul turistic global

Șase dintre cele mai vizitate orașe sunt europene, demonstrând atracția puternică a continentului pentru turiști. Multe țări din Europa au pus din această cauză gând rău supraturismului: taxe mai mari și penalizări pentru călătorii de weekend.

Totodată, Asia, America de Nord și Australia atrag un număr mare de vizitatori, evidențiind diversitatea și globalizarea turismului.

