Descoperă care sunt cele mai scumpe parfumuri din lume și cât costă ele:

Top 10 cele mai scumpe parfumuri din lume

Se spune că mirosul este unul dintre simțurile noastre cele mai puternice, iar parfumul potrivit poate face o primă impresie pe care este puțin probabil ca oamenii să o uite foarte repede. Prețul unui parfum depinde de mulți factori, cum ar fi calitatea materiei prime utilizate pentru a-l fabrica, compania care promovează parfumul, ornamente scumpe precum platină/diamant încrustate pe sticlă, stoc- ediție limitată, printre altele.

JAR Bolt of Lightning

Bolt of Lightning – în top 10 cele mai scumpe parfumuri din lume

Joseph Arthur Rosenthal, un bijutier american din Paris, este fondatorul firmei de bijuterii JAR. JAR este un brand foarte popular și binecunoscut pentru varietatea sa de parfumuri. Cel mai scump parfum din buchetul de parfumuri este „Bolt of Lightning”, care costă 765 dolari per 30 ml. Parfumul are note de tuberoză, flori orientale si note fresh. O sticlă frumoasă, tăiată manual, este caracteristica unică a acestui parfum, ținând cont de istoria mărcii.

Joy – Jean Patou

Joy – Jean Patou – unul dintre cele mai scumpe parfumuri din lume

Parfumul Joy este conceput de celebrul designer francez Jean Patou. În anul 2000, parfumul Joy a fost votat drept „Parfumul secolului” la Fragrance Foundation FiFi Awards. Parfumul Joy este realizat cu ingrediente de o calitate exceptională care includ diferite tipuri de trandafiri si 10.000 de flori de iasomie. Costul Joy este de 850 USD per 30 ml.

Caron Poivre

Caron Poivre – Foto Pinterest

Caron Poivre este produs de celebra companie franceză Parfums Caron, care are o tradiție de mai bine de un secol și, de asemenea, una dintre cele mai vechi case de parfumuri franceze. Compania Caron nu s-a diversificat în alte domenii și a decis să se dedice în realizarea de parfumuri de talie mondială, iar parfumul Caron Poivre este marca sa de semnătură. Parfumul Caron Poivre a fost lansat după cel de-al doilea război mondial de Félicie Wanpouille, care a fost partenerul de afaceri al fondatorului Ernest Daltroff. Caron Poivre, un parfum oriental, picant, exploziv este un parfum unisex potrivit atât bărbaților cât si femeilor. Există doar câteva magazine exclusiviste în lume unde puteți găsi acest parfum. Costul lui Caron Poivre este de 1.000 USD per 30 ml.

Hermes 24 Faubourg

Cele mai scumpe parfumuri din lume – Hermes 24 Faubourg

Parfumul Hermes 24 Faubourg este realizat de producătorul francez de produse de lux Hermès International. Compania nu este specializată doar în realizarea de parfumuri renumite, ci și în genți elegante din piele, ceasuri de lux, accesorii și bijuterii. Hermes 24 Faubourg a fost lansat în anul 1995 și și-a derivat numele de la adresa magazinului emblematic al mărcii din Paris. Acest parfum în ediție limitată costă 1500 USD per 30 ml, iar compania a lansat doar 1.000 de sticle din acest parfum ultra-rar, care este realizat din floare de portocal, cristal St. Louis și vanilie.

Clive Christian No.1

Cele mai scumpe parfumuri din lume – Clive Christian No.1

Introdus în 2001, parfumul Clive Christian No.1 este disponibil în două arome diferite concepute exclusiv, una pentru bărbați și cealaltă pentru femei. Clive Christian No.1 costă 2.150 USD per 30 ml și este ambalat într-o sticlă frumoasă de cristal, care este lucrată manual. Gâtul argintiu al sticlei este placat cu aur de 24 de carate. Parfumul oriental nr. 1 ediție masculină este ambalat cu o concentrație de parfum de 20%.

N°5 Chanel Grand Extrait

Chanel N5 – cele mai scumpe parfumuri din lume

N°5 Chanel Grand Extrait este un parfum de lux în ediție limitată. Chanel N°5 este considerat simbolul feminității, datorită parfumului său abstract care se desfășoară ca un buchet de flori rare. Parfumul vine ambalat într-o sticlă maiestuoasă, care a fost lucrată ca un diamant monumental și are o etanșare cu baudruchage pentru a păstra intactă puritatea mirosului legendar. Coco Chanel și parfumierul Ernest Beaux au colaborat în anul 1921 pentru a realiza parfumuri de ultimă generație. Chanel Grand Extrait costă 4.200 USD per 30 ml.

Baccarat Les Larmes Sacree de Thebes

Înființată în anul 1764, compania Baccarat, care are o mare reputație în fabricarea cristalelor fine, a intrat în lumea parfumurilor în anii 90. Rezultatul final a fost parfumul Baccarat Les Larmes Sacree de Thebes, care este unul dintre cele mai scumpe din lume, cu doar trei sticle lansate până în prezent. Sticla în formă de piramidă este realizată din cristal lucrat manual, cu un capac de ametist, care costă 6.800 USD per 30 ml.

Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

Clive Christian apare de două ori în această listă ca producător al celui de-al treilea cel mai scump parfum din lume. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty este proiectat de celebrul parfumier britanic Roja Dove. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty are un preț de 12.722 USD per 30 ml, cu doar zece parfumuri produse până în prezent. Acest parfum luxos se mândrește cu un amestec floral aromat plăcut, care este combinat cu ulei de trandafiri, iasomie și vanilie de Tahiti.

DKNY Golden Delicious

DKNY Golden Delicious – al doilea cel mai scump parfum din lume

DKNY Golden Delicious, care a deținut o perioadă titlul de „Cel mai scump parfum din lume”, este acum pe locul doi. Există o singură sticlă produsă vreodată, care a fost de fapt făcută pentru a strânge bani în scopuri caritabile. A fost nevoie de mai mult de 1.500 de ore de muncă de către o echipă de bijutieri experți pentru a realiza acest parfum. Sticla vine la pachet cu 2.909 pietre prețioase, 2.700 de diamante albe, 183 de safire galbene, un safir Cabochon Srilankan de 7,18 carate, o turmalină Paraiba turcoaz brazilian de 1,65 carate, patru diamante tăiate trandafir în formă de pară și diamante roz din Australia. Costul acestui parfum este de 1 milion USD.

Shumukh

Cel mai scump parfum din lume – Foto Pinterest

Parfumul Shumukh este cel mai scump parfum din lume, costând 1,29 milioane USD. Shumukh este cunoscut pentru că și-a înregistrat numele în Guinness World Record, având cele mai multe diamante puse pe o sticlă de parfum și cel mai înalt sistem de pulverizare cu parfum telecomandat. A fost lansat în orașul Dubai la Sala de Bal Armani de la Burj Khalifa. A fost proiectat de Asghar Adam Ali, care este președintele grupului Nabeel Perfumes și, de asemenea, un mare maestru parfumier.

