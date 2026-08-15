Pe coasta orașului Bartın, în nordul Turciei, se află un fenomen natural unic, care atrage privirile curioșilor din întreaga lume.

Sutele de coloane bazaltice de pe plaja Güzelcehisar, formate în urmă cu 80 de milioane de ani, sunt rezultatul răcirii și cristalizării lavei vulcanice, creând structuri geometrice impresionante.

Aceste formațiuni sunt printre cele doar patru astfel de locații din lume, alături de Irlanda de Nord, Scoția și California.

Coloanele măsoară între 50 și 100 centimetri în diametru și pot ajunge până la 100 de metri înălțime.

De-a lungul timpului, autoritățile au transformat zona într-un punct turistic important, instalând o pasarelă din lemn, o terasă panoramică și un debarcader pentru vizitatori.

Güzelcehisar a primit statutul de „monument al naturii” în 2017, consolidându-și poziția ca destinație de top în regiunea Karadeniz.

„Asemenea structuri nu vezi oriunde. Sunt incredibile, parcă desprinse dintr-un alt tărâm”, mărturisește un turist care a vizitat locația.

Popularitatea locului a explodat în ultimii ani, înregistrând peste 2,5 milioane de vizitatori din 2011, conform relatărilor Yeni Şafak.

Pe lângă aceste formațiuni spectaculoase, Bartın oferă și alte atracții turistice, precum orașul istoric Amasra, care a înregistrat 100.000 de vizitatori în doar trei zile, deși populația locală este de doar 6.600 de persoane.

De asemenea, drumurile pitorești dintre Safranbolu și Amasra sunt un alt loc preferat pentru fotografii, datorită peisajului natural încântător.

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