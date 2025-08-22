De ce se mută trandafirii în grădină

Trandafirii sunt, fără îndoială, una dintre cele mai iubite flori din întreaga lume, simboluri ale frumuseții, eleganței, dar și ale pasiunii și iubirii.

Prezența trandafirilor într-o grădină înfrumusețează cu totul spațiul. Farmecul lor este dată de combinația perfectă dintre forma delicată a petalelor, parfumul lor adesea inconfundabil și varietatea infinită de culori, de la alb pur, galben strălucitor sau roz, până la roșu intens.

Dacă avem trandafiri în propria grădină, ei sunt o reală bucurie, tocmai de aceea, uneori poate fi nevoie să îi mutăm, pentru a ne putea bucura în continuare de frumusețea lor.

Mutarea trandafirilor în grădină poate avea mai multe motive, care țin fie de nevoia plantei, fie de dorințele noastre de amenajare a grădinii.

Schimbarea locului pentru mai mult soare

Trandafirii au nevoie de lumina directă a soarelui cel puțin 6 ore pe zi și de aer curat pentru a preveni bolile fungice. Dacă observați că planta stă într-un loc prea umbros, prea aproape de alte plante sau într-un colț închis unde frunza se usucă greu și apar pete negre, mutarea este o soluție. Alegerea unui loc mai însorit și mai aerisit va favoriza înflorirea bogată și sănătatea generală a plantei.

Solul nepotrivit

Un alt motiv poate fi calitatea solului. Dacă solul este prea argilos, greu, sau prea nisipos și sărac în nutrienți, trandafirul poate să crească slab sau să înflorească puțin. Mutându-l într-un sol bine drenat, bogat în humus și fertilizat moderat, planta își va dezvolta rădăcini viguroase și va produce flori mai mari și mai frumoase.

Reamenajarea grădinii

Adesea, nevoia de mutare a trandafirilor apare din motive estetice. Poate vrei să creezi un aranjament nou, un gard viu de trandafiri, un rondou, sau să pui un trandafir cățărător lângă un perete sau spalier. Mutarea permite integrarea plantei în noul design, fără a o pierde.

Înlăturarea trandafirilor din zone cu probleme

Uneori, mutarea este necesară pentru a salva trandafirii de situații nefavorabile. Fie că în acel loc apar băltiri repetate de apă, solul este prea compactat, sau poate e într-un loc unde rădăcinile sunt afectate de construcții sau pavaje, sau chiar de vecinătatea altor plante care concurează prea mult pentru nutrienți. Mutarea într-un loc mai potrivit poate preveni stresul și moartea plantei.

Înmulțirea

Trandafirii mai bătrâni, sănătoși, pot fi mutați și pentru a fi divizați sau înmulțiți prin butași. În acest caz, scopul mutării nu este doar salvarea plantei, ci și crearea unor noi tufe sau lăstari în alte zone ale grădinii.

Întinerirea tufei de trandafiri

Tufele foarte vechi care au crescut în același loc mai mulți ani pot fi mutate și tăiate pentru a le întineri. Rădăcinile și lăstarii noi se vor adapta mai bine într-un sol proaspăt, bogat și aerisit, stimulând o creștere viguroasă și flori mai abundente.

Când se mută trandafirii în grădină

Mutarea trandafirilor în grădină este o lucrare pe care o poți face cu succes dacă alegi momentul potrivit, pregătești bine locul și acorzi plantei atenția de care are nevoie după transplantare.

Momentul ideal este fie toamna, după ce florile și frunzele s-au uscat și solul nu este încă înghețat, fie primăvara devreme, înainte ca mugurii să pornească în vegetație.

Vara se poate doar în caz de urgență, păstrând un balot mare de pământ pe rădăcini și oferind plantei protecție împotriva soarelui puternic în primele săptămâni.

Cum se mută trandafirii în grădină

Mutarea trandafirilor nu este complicată, dar cere atenție și răbdare. Respectând pașii potriviți și adaptând lucrările la anotimp, planta se va prinde bine, va crește sănătos și, în scurt timp, te va răsplăti cu flori la fel de frumoase ca înainte, poate chiar mai bogate.

Alege un loc potrivit

Locul unde vei muta trandafirul este la fel de important ca momentul mutării. Planta are nevoie de cel puțin șase-șapte ore de soare pe zi, de preferat lumina de dimineață care ajută frunzele să se usuce rapid după rouă, prevenind bolile.

Zona trebuie să fie aerisită, fără înghesuială între alte plante, iar solul trebuie să fie bogat în humus, bine drenat. Dacă mutarea se face în locul unui trandafir mai vechi, este bine să înlocuiești o parte din pământ pentru a evita oboseala solului.

De asemenea, ține cont de distanțele de plantare. Tufe obișnuite au nevoie de 60–90 cm, arbuștii mari au nevoie de peste un metru distanță, iar trandafirii cățărători se planteză la doi-trei metri distanță între ei și la 30–4o cm de suport.

Pregătește groapa de plantare

Înainte de a scoate trandafirul din vechiul loc, pregătește groapa de plantare. Aceasta trebuie să fie suficient de largă și adâncă, de aproximativ 40–50 cm lățime și 30–40 cm adâncime, în funcție de mărimea rădăcinilor. Dacă solul este greu, afânează baza gropii și adaugă un strat subțire de material care să îmbunătățească drenajul. Amestecă pământul scos cu compost. La mijlocul gropii ridică un mic mușuroi de pământ, pe care vei așeza rădăcinile răsfirate.

Pregătește trandafirii cu o zi înainte

Pregătirea plantei începe cu o udare bună cu o zi înainte, pentru ca balotul de pământ să rămână compact. Lăstarii se scurtează la aproximativ 25–40 cm, eliminând florile rămase, astfel încât planta să își concentreze energia pe formarea de noi rădăcini.

În cazul tufelor foarte bătrâne, se poate face o tăiere mai puternică de întinerire înainte de mutare.

Lemnul bolnav sau uscat se taie curat, deasupra unui mugur orientat spre exterior. Dacă ai un trandafir cățărător, dezleagă-l de pe suport și scurtează lăstarii laterali, păstrând doar câteva ramuri principale.

Scoaterea trandafirilor în vechiul loc

Scoaterea trandafirului se face prin săparea unui cerc în jurul tulpinii, la 25–30 cm distanță pentru tufe obișnuite și mai mult pentru cele mari.

Sapă până la adâncimea de 30–40 cm și ridică balotul cu grijă, folosind cazmaua ca pârghie din mai multe părți. Așază balotul de pământ pe o pânză sau folie pentru transport. Dacă rădăcinile au rămas goale, scurtează-le curat acolo unde sunt rupte și mocirlește-le într-un amestec de apă cu pământ și compost, pentru a le proteja.

Dacă mutarea are loc vara, trebuie păstrat un balot mare de pământ pe rădăcini.

Replantarea

La plantare, așază trandafirul pe mușuroiul din groapă și răsfiră rădăcinile uniform. Punctul de altoire trebuie să fie la doi-trei centimetri sub nivelul solului, pentru a-l proteja de îngheț. Umple groapa pe jumătate cu pământ, tasează ușor, apoi udă cu 10–15 litri de apă. Completează cu restul de pământ și udă din nou.

Este recomandat să mușuroiești planta la 15–20 cm deasupra altoiului, în special la mutările de primăvară, pentru a proteja mugurii până când încep să crească.

Îngrijirea după mutare

După mutare, trandafirul are nevoie de îngrijire atentă timp de opt–douăsprezece săptămâni. Solul trebuie menținut umed, dar nu îmbibat, udând o dată pe săptămână cu 10–15 litri de apă, mai des în perioadele secetoase. În primele zile, dacă soarele e puternic, este bine să-i oferi o ușoară umbrire.

Evită îngrășămintele bogate în azot imediat după plantare, acestea se pot aplica după patru-șase săptămâni, când planta dă semne clare de creștere.

Cum se mută trandafirii din ghiveci în grădină

Mutarea trandafirilor din ghiveci în grădină este, de obicei, mai ușoară decât mutarea celor deja plantați în sol, pentru că rădăcinile sunt deja prinse în pământ și trandafirul nu este afectat de săparea și ruperea rădăcinilor.

Săpați o groapă suficient de largă pentru a cuprinde tot stratul de pământ al ghiveciului. De regulă, adâncimea și lățimea gropii trebuie să fie de aproximativ 40–50 cm, astfel încât rădăcinile să aibă loc să se desfășoare. La baza gropii, poți pune un strat subțire de compost sau pământ amestecat cu puțin nisip pentru drenaj.

Așază trandafirul cu tot cu pământul din ghiveci în groapă, astfel încât punctul de altoire (locul unde tulpina principală se unește cu rădăcinile) să fie la 2–3 cm sub nivelul solului. Tasează ușor solul pentru a elimina golurile de aer, dar nu compacta excesiv. Udă imediat după plantare cu 10–15 litri de apă, pentru a ajuta solul să se așeze și rădăcinile să facă contact cu pământul.

Sursă foto – Shutterstock.com

