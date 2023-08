Dacă îți plac limba franceză și oamenii acestei țări și îți dorești să afli cât de multe lucruri despre Franța și despre istoria, cultura, tradițiile și gastronomia ei, atunci va trebui să citești acest articol în care vei găsi o serie de informații pe care poate nu le știai. De aceea, te invităm să-ți pregătești un croissant proaspăt și să descoperi lucruri pe cât de ciudate unele dintre ele, pe atât de captivante, dar și o serie de curiozități despre Franța.

Ce trebuie să știm despre Franța

Franța (n.n. – în franceză, France), denumită în mod oficial Republica Franceză (n.n. – în franceză République Française), este o republică constituțională unitară, care are un mod de guvernare semiprezidențial. Ziua națională a Franței se sărbătorește la 14 iulie, după data care a marcat Căderea Bastiliei, un simbol al oprimării Revoluției Franceze, în 1789. Deviza națională este „Liberté, Égalité, Fraternité” (n.n. – Libertate, egalitate, fraternitate), iar steagul este cunoscut sub numele de „Tricolor” și are culorile albastru, alb și roșu. Imnul național se numește „La Marseillaise”.

Gastronomia franceză este una deosebită

Situată la marginea de vest a Europei, Franța este mărginită de Golful Biscaya (Oceanul Atlantic de Nord) la vest, de Canalul Mânecii la nord-vest și de Marea Nordului la nord. În același timp, potrivit site-ului NationsOnline.org, această țară se mai învecinează cu Belgia și Luxemburg la nord-est, cu Germania, Elveția și Italia la est, și cu Marea Mediterană, Principatul Monaco, Spania și Andorra la sud. În plus, Franța împarte frontiere maritime cu Regatul Unit al Marii Britanii.

Încă din cele mai vechi timpuri, regiunea care astăzi este cunoscută drept Franța a fost scena comerțului, călătoriilor și invaziilor. Trei origini etnice europene de bază, și anume celtic, latin și teuton (franc), s-au amestecat de-a lungul istoriei și au alcătuit populația actuală a acestei țări.

Ce este Franța metropolitană

Cel mai mare oraș din Franța, care este totodată și capitala țării, este Paris, metropolă care numără în prezent peste 11,2 milioane de locuitori. Limba oficială este franceza, iar moneda este euro. Populația totală a Franței depășește 64,75 de milioane de locuitori, care este cu 0,2% mai mult comparativ cu anul 2022 și plasează această țară pe locul 23 în lume.

Capitala Franţei este Paris

Din acest total, aproximativ 62,5 milioane de locuitori trăiesc în Franța metropolitană, adică partea europeană a țării plus insula Corsica, iar aproximativ 2,2 milioane trăiesc în celelalte regiuni (foste colonii franceze). Este vorba despre Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica, Mayotte și insulele Reunion. Alte dependențe majore sunt Polinezia Franceză și Noua Caledonie.

Cea mai întinsă țară din Uniunea Europeană

Mare parte din teritoriul său de aproape 675.000 km² se află în Europa de Vest, însă Franța cuprinde, de asemenea, și alte regiuni și teritorii extra-europene, răspândite în toată lumea.

Franța metropolitană sau Franța continentală, așa cum mai este cunoscut teritoriul din Europa, se întinde pe o suprafață de 551.695 km², inclusiv insula Corsica.

Comparativ, Franța este de aproape două ori și jumătate mai mare decât România și de peste două ori mai întinsă decât Regatul Marii Britanii.

Datorită întinderii sale, Franța este cea mai mare țară din Uniunea Europeană, iar aproximativ o treime din teritoriu (31%) este acoperit de păduri. De altfel, Franța este a patra cea mai împădurită țară din UE, după Suedia, Finlanda și Spania.

Cum a apărut cuvântul „Franța”

Pentru a înțelege etimologia cuvântului „Franța” trebuie să privim cu multe secole în urmă. Potrivit istoricilor, acest termen provine de la denumirea latină „Francia”, care se traduce prin „tărâmul Francilor”.

Astfel, această regiune desemna la început o zonă situată în nordul Europei, care era populată de un trib războinic germanic, care se numea „al francilor”. Cu alte cuvinte, la început, cuvântul Francia nu avea o conotație geo-politică, ci mai mult una geografică sau sociologică, fiind similară cu termenul „Balcani”.

De ce Franța este supranumită „Hexagon”

Așa cum aminteam anterior, cea mai mare parte a teritoriului francez se află în vestul Europei, însă Franța mai deține și teritorii aflate în America de Nord, Caraibe, America de Sud, în vestul și sudul Oceanului Pacific, precum și în Antarctica.

Harta Franţei are forma unui hexagon

Tot acest ansamblu de teritorii situate în afara Franței metropolitane mai este cunoscut și sub numele de „Franța de peste Mări” sau, mai pe scurt, „COM”. Acest acronim vine de la termenul Collectivité doutre-mer (n.n. – Colectivitate de peste mări). Franța are în această zonă frontieră cu Brazilia, Surinam, dar și o frontieră nematerializată cu Antilele Olandeze, în insula St. Martin.

Probabil știi că Franța mai este cunoscută și sub numele colocvial de Hexagon (n.n. – în franceză LHexagone). Această denumire se datorează formei neobișnuite pe care o are Franța metropolitană, foarte asemănătoare cu această formă geometrică.

30 de curiozități despre Franța

Franța se întinde pe 12 fusuri orare, mai multe decât oricare altă țară, datorită teritoriilor sale îndepărtate, care sunt răspândite în Oceanele Atlantic, Pacific și Indian, precum și în America de Sud. Franța este cea mai vizitată țară din lume. În anul 2012, această țară a fost vizitată de 83 de milioane de turiști din toată lumea. Limba franceză este vorbită în momentul de față în 24 de țări din întreaga lume. Aceasta a fost limba oficială a Angliei timp de aproape 300 de ani, scrie site-ul Expatica.com. Se estimează că 94% dintre copiii din Franța cunosc bine limba engleză. Persoanele care vorbesc fluent limba franceză se numesc francofoni. Actuala capitală a Franței, Paris, a fost denumită în antichitate „Lutetia”. Tradiția ca rochia de mireasă să fie albă a început în Franța, în anul 1499. În 1978, în Franța a fost lansat un serviciu online, denumit MiniTel. Acesta era similar cu ceea ce este astăzi „World Wide Web” și le oferea utilizatorilor acces online la cumpărături, motoare de căutare, platforme de mesagerie și multe altele. Coq Gaulois (n.n. – cocoșul galic) este un simbol al Franței și apare în multe forme, de la monede și medalii, până la bannere și statui. Cocoșul galic a devenit simbol național în timpul Revoluției Franceze, atunci când a fost asociat cu spiritul național și cu libertatea. Tour Eiffel este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței și una dintre principalele atracții turistice din Paris. Construit în 1889 pentru Expoziția Universală, Turnul Eiffel este un simbol al arhitecturii moderne și al spiritului inovator al țării. În Franța este interzis prin lege ca porcii să fie botezați cu numele de Napoleon, aflăm de pe site-ul 100.facts.com. Puțină lume știe că Statuia Libertății de la New York este un cadou oferit Statelor Unite ale Americii de către Franța cu ocazia aniversării a 110 de ani de la câștigarea independenței SUA. Potrivit legislației franceze, este interzis ca două persoane să se sărute pe calea ferată. Cea mai lungă domnie din istoria Franței a fost cea a lui Ludovic al XIV-lea: 72 de ani. Poveștile „Frumoasa din pădurea adormită”, „Cenușăreasa”, „Scufița Rosie”, „Motanul încălțat” și „Barbă Albastră” au fost scrise de un francez pe nume Charles Perrault. Turul ciclist al Franței este cea mai cunoscută competiție ciclistă din lume, dar și cea mai dificilă. Francezii se pot căsători cu persoane decedate. Articolul 171 din Codul Civil francez permite președintelui țării să autorizeze căsătoria postumă atunci când unul dintre viitorii soți a murit înaintea ceremoniei, dar după depunerea documentelor care certificau consimțământul amândurora. În Franța, nu ai voie să fotografiezi polițiștii sau mașinile de poliție. Până în 2012, în Paris nu exista decât un singur indicator rutier „STOP”. Acesta se afla la ieșirea din curtea unui depozit de materiale de construcții din arondismentul 16. Astăzi, acest indicator nu mai există. Jumătate dintre sensurile giratorii din lume se află în Franța. În 2010, în această țară existau 30.000 de sensuri giratorii, iar astăzi numărul lor este între 40.000 și 50.000. Armata franceză este singura din Europa care încă deține porumbei mesageri. Ținuți la Fort Mont-Valerien, lângă Paris, porumbeii pot fi folosiți pentru comunicații în timpul dezastrelor majore. Deși nu au nici măcar un locuitor, șase localități franceze au câte un primar. Este vorba despre șase sate care au fost distruse aproape complet în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Primarii sunt aleși ca să se ocupe de conservarea a ceea ce a mai rămas. Localitatea franceză cu cel mai scurt nume este Y. Este un orășel aflat în departamentul Somme din regiunea Nord Pas de Calais Picardie. Așezarea numără 93 de locuitori, care se numesc „ypsiloni”. Mont Blanc este cel mai înalt munte din Europa de Vest. Acesta este situat pe granița dintre Franța și Italia și are o altitudine maximă de 4.810 metri. Franța a câștigat cele mai multe premii Nobel pentru literatură. Cele mai cunoscute invenții franceze sunt balonul cu aer cald, submarinul și parașuta. Canal du Midi este cel mai vechi canal funcțional din Europa. Acesta a fost construit în perioada 1666-1681, fiind considerat cel mai mare proiect din secolul al XVII-lea. Franța este țara cu cele mai multe castele din lume: peste 3.000. Printre acestea se numără Château de Versailles, care a fost reședința regilor Franței în timpul perioadei de glorie a monarhiei franceze, și Château de Chambord. Franța este singura țară din lume în care orice teste personale ADN, de paternitate sau genealogice sunt interzise de lege. Excepție fac ordinele judecătorești. Gare du Nord din Paris este cea mai aglomerată gară din Europa și din lume (cu excepţia Japoniei). Peste 214 milioane de pasageri trec prin ea în fiecare an. Gara a fost construită în 1846, dar a devenit prea mică pentru operațiuni și, prin urmare, a fost demolată și reconstruită în 1889. A fost extinsă între anii 1930 și 1960. Pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris, capacitatea Gării de Nord va creşte cu 200.000 de călători pe zi.

Vezi şi curiozități despre România!

