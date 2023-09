Însă, dacă este să ne gândim că avem de-a face cu o țară care are o istorie ce datează de milenii, o cultură diversă, tradiții străvechi și peisaje uimitoare dominate de câmpii, dealuri și, mai ales, podgorii, putem spune, fără teama de a greși, că Republica Moldova nu merită acest statut, fiind subestimată. Și asta, pentru că este un loc fascinant, care merită explorat în cele mai mici detalii.

După obținerea independenţei, în urmă cu mai bine de trei decenii, Republica Moldova a păstrat frumoasele sărbători şi tradiţii, încântând atât prin bucătăria naţională deliciosă, cât şi prin obiceiurile şi cultura specifice moldovenești. Nu știi niciodată ce vei găsi aici, însă dacă ți-ai propus să ajungi în această țară vei descoperi oameni frumoși și multe lucruri interesante pe care nimeni nu se așteaptă vreodată să le găsească într-o astfel de destinație. Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre Republica Moldova și să-i descoperi secretele îți propunem să citești acesti articol.

Istoria Republicii Moldova pe scurt

Chișinău

Această parte a Europei a fost locuită de-a lungul timpului de diverse popoare, între care geto-daci, romani, bizantini, slavi și turci. O bornă importantă în istoria acestei țări a fost crearea Principatului Moldovei în secolul XIV. Moldova a fost un stat feudal, întemeiat în anul 1359 de către voievodul Bogdan I, teritoriu care se situa între Munții Carpați, râul Nistru, Dunăre și Marea Neagră.

De-a lungul istoriei, teritoriul Moldovei (între 1812-1918 cu denumirea de Basarabia, provincie a Imperiului Ţarist Rus) a reprezentat o punte de legătură de la hotarul de est al Europei către cel de Vest şi Balcani. În 1812, partea Moldovei, situată între râurile Prut și Nistru, devenea pentru următorii 106 ani provincie rusească. După războiul ruso-turc din 1812, populaţiei creştine de origine turcă din Dobrogea românească şi celei din Zaporojie (Ucraina) li s-a propus să se stabilească în Basarabia. De aceea, în prezent, în sudul Moldovei, în stepa Bugeacului există regiunea autonomă Găgăuzia (Găgăuz Yeri, cu centrul în oraşul Comrat).

Când a fost adoptată prima constituție a Moldovei?

După mai multe secole de dominație otomană și țaristă, Moldova și-a câștigat independența în 1918. În acel an, Sfatul Țării, autoritatea supremă a statului basarabean, decidea să se unească cu regatul României.

Dar, în 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, Moldova avea să fie anexată la Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În acest fel, actuala țară vecină a devenit republică sovietică, statut pe care l-a avut timp de 46 de ani, până în 1991, când și-a declarat independența. Din perioada interbelică, teritoriul Moldovei cuprinde şi Transnistria care, după conflictul armat din 1992, s-a autoproclamat stat independent, autorităţile Moldovei pierzând, practic, controlul asupra acestei regiuni din est.

În procesul dezmembrării Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența la 27 august 1991, iar trei ani mai târziu, la 29 iulie 1994, a fost adoptată prima constituție a țării.

Republica Moldova nu are ieșire directă la mare

Republica Moldova, adesea numită simplu Moldova, este un mic stat suveran situat în sud-estul Europei, care se învecinează cu România la vest și cu Ucraina la nord, la est și la sud. La est este delimitată de râul Nistru, care a fost motivul unor mari tensiuni în istoria acestei țări.

Teritoriul Republicii Moldova se întinde pe o suprafață de 33.846 km², ceea ce o plasează pe poziția a 33-a în Europa și a 139-a în lume. Este ceva mai mare decât Belgia, Armenia, Albania și statul american Maryland, însă este mai mică decât Elveția și Țările de Jos. Populația țării numără în prezent peste 3,43 milioane de locuitori, Moldova fiind din acest punct de vedere a 29-a națiune europeană și a 134-a la nivel mondial.

Cel mai mare oraș al țării, care este totodată și capitala, este Chișinău, unde trăiesc în momentul de față mai bine de 636.000 de locuitori. Alte orașe importante sunt Tiraspol (cca. 157.000 de locuitori), Bălți (125.000) și Bender (110.000), potrivit Nations Online.

Republica Moldova nu are ieșire directă la mare. Totuși, are ieșire la Dunăre pe o fâșie lungă de 430 de metri, în extremitatea sudică, prin intermediul căreia are acces către Marea Neagră, în portul Giurgiulești.

25 de curiozități despre Republica Moldova

Republica Moldova este una dintre cele mai mici țări din Europa de Est. Cu toate acestea, aici există două regiuni autonome: Transnistria și Găgăuzia. Este cea mai puțin vizitată țară din Europa, cu 11.000 de turiști în fiecare an. Moldova ar fi fost locuită cu până la 1,2 milioane de ani în urmă. În 2010 au fost dezgropate unelte din silex despre care se crede că au o vechime cuprinsă între 800.000 și 1,2 milioane de ani. În regiunea Transnistria, oficial Republica Moldovenească Pridnestroviană (PMR) există cantonați 2.500 de militari ruși și 22.000 de tone de armament. În regiunea autonomă Găgăuzia, situată în sudul Moldovei, a doua limbă oficială este găgăuza, care este pe cale de dispariție. În prezent, este vorbită de 180.000 de persoane, informează Diez.md. Potrivit unor date publicate de Organizația Mondială de Sănătate, în medie, un cetățean moldovean consumă în fiecare an 16,8 litri de băuturi alcoolice. Moldovenii vorbesc nativ limba moldovenească, rusa sau găgăuza. Unii locuitori ai țării cunosc două dintre acestea sau chiar pe toate trei. Pe vremea când făcea parte din Uniunea Sovietică, Republica Moldova era cea mai dens populată republica. Orașul Soroca din nordul țării este cunoscut drept „capitala” romilor din Moldova. Aici trăieşte regele romilor, care este de fapt baronul romilor din Moldova. Satul Congaz din regiunea autonomă Găgăuzia, la câţiva kilometri de graniţa cu România, este cel mai mare sat din Europa, având o populație de peste 13.500 de locuitori. Drapelul Moldovei este unul dintre cele trei steaguri naționale care diferă pe avers și revers. Celelalte două sunt cele ale Paraguayului și Arabiei Saudite, scrie WineTours.md. În 2012, Nicolae Timofti a fost ales președinte al Republicii Moldova, după o perioadă de aproape trei ani de criză prezidențială în care țara nu a avut un președinte. Complexul muzeal Orheiul Vechi este una dintre cele mai importante destinații din Republica Moldova. Situată pe valea râului Răut, rezervația naturală datează de peste 2.000 de ani. Peștera „Emil Racoviță” din Criva este cea de-a opta cea mai mare peșteră de pe Terra, având o adâncime de 32 de metri și o lungime de 91 de kilometri. Cel mai vechi stejar din Republica Moldova are 600 de ani vechime. Creșterea viței de vie și producerea vinului în Moldova datează de aproape 5000 de ani, Moldova ocupând locul 12 în clasamentul exportatorilor de vinuri din lume. Cea mai mare cramă din Europa este cea de la Cricova, care are o suprafață de 80 km2 și găzduiește 40 milioane de litri de vin. Acest mini-oraș subteran are străzi care pot fi traversate atât pe jos, cât și cu mașina personală și au denumiri de vinuri. Podgoria de la Mileștii Mici are un complex de galerii cu o lungime de aproape 250 km. Cele mai multe vinuri produse aici sunt roșii (70%), urmate de cele albe (20%) și cele de desert (10%). Capitala Moldovei, Chișinău, datează din 1420. Mare parte din oraș a fost distrus în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar și de un cutremur produs în 1940, fiind reconstruit de sovietici. La Mileștii Mici există cea mai mare colecție de vinuri din lume, cu peste 1,5 milioane de sticle. Cea mai valoroasă sticlă de vin a fost produsă în 1973-1974 și costă 480 de euro. Fiecare al patrulea locuitor al Moldovei este implicat direct sau indirect în procesul de vinificație. Muzeul băuturilor alcoolice din satul Târnauca este cea mai mare clădire în formă de sticlă din lume, având o înălțime de 28 de metri, potrivit Lista.md. Cel mai mare animal care a trăit vreodată pe acest teritoriu este Denoterium, care este o specie de elefant. Scheletul unui astfel de exemplar este păstrat în Muzeul Etnografic din Chișinău este al doilea cel mai mare din Europa. Satul Huluboaia situat în partea de sud a Moldovei a fost fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea de un grup de 153 de cehi. Astăzi, doar câțiva localnici mai vorbesc limba cehă, însă un grup de voluntari vizitează în fiecare vară așezarea pentru a promova educația în această limbă și pentru a reînvia obiceiurile și tradițiile cehe. În 2011, Republica Moldova ocupa locul 7 pe lista exportatorilor de vinuri din lume, cu circa 3 milioane de hectolitri de vin îmbuteliat exportat în peste 30 de țări.

