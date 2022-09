Ce este calendarul

Calendarul este un sistem de împărțire a timpului în ani, luni și zile, bazat pe fenomenele periodice ale naturii. De asemenea, calendarul ajută oamenii din anumite comunități ce urmează un sens colectiv să stabilească anumite sărbători, festivități sau evenimente importante pentru acea comunitate.

Ce este calendarul iulian

Calendarul iulian este calendarul de 365 de zile oficializat de Iulius Caesar în anul 46 î.Hr. Acesta a înlocuit calendarul roman, care era un calendar lunar bazat pe fazele lunii.

Calendarul iulian, care a fost conceput cu ajutorul matematicienilor și astronomilor greci precum Sosigenes, se bazează în întregime pe rotațiile Pământului în jurul Soarelui.

În medie, Pământului este nevoie de aproximativ 365,242189 de zile (365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde) pentru a face o orbită completă în jurul Soarelui.

Există două tipuri de ani în calendarul iulian: un an normal și un an bisect. Un normal are 365 de zile, împărțite în 12 luni. La fiecare patru ani, există un an bisect cu 366 de zile. Au adăugat această zi bisectă în februarie, care era atunci ultima lună a anului.

Acest lucru face ca un an mediu să dureze 365,25 zile. Cu toate acestea, este mai mult decât valoarea reală a unui an solar – 365,24219 zile. Prin urmare, calendarul iulian câștigă o zi la fiecare 128 de ani. După secole de utilizare, calendarul gregorian a înlocuit calendarul iulian. Cu toate acestea, părți ale Bisericii Ortodoxe Răsăritene încă folosesc acest calendar pentru a determina datele sărbătorilor mobile.

Mai mult, pentru anii din 1901 până în 2099, data , conform calendarului iulian este cu 13 zile în urmă față de data gregoriană corespunzătoare. De exemplu, 16 noiembrie în calendarul gregorian este egal cu 3 noiembrie în calendarul iulian. Există o diferență de 13 zile.

Calendarul iulian revizuit

La Conferința interortodoxă de la Constantinopol din mai 1923, a fost propus un calendar iulian revizuit. Acest calendar este format dintr-o parte solară, care este și va fi similară cu calendarul gregorian până în anul 2800 și o parte lunară, cu ajutorul căreia se calculează astronomic Paștele la Ierusalim.

Ce este calendarul gregorian

Calendarul gregorian este calendarul pe care îl folosim cu toții astăzi. A fost introdus în octombrie 1582 de către Papa Grigore al XIII-lea. Este o modificare a calendarului iulian, reducând media anului de la 365,25 zile la 365,2425 zile. A scurtat anul calendaristic cu 0,0075 zile pentru a opri deriva calendarului față de echinocții. Pentru a corecta această derivă cauzată de cacest calendar iulian, data a fost avansată cu zece zile în octombrie 1582. Prin urmare, după vineri 15 octombrie 1582 a urmat joi 4 octombrie 1582.

Diferența dintre calendarul gregorian și cel iulian

Așadar, principala diferență dintre calendarele iulian și gregorian este că un an mediu în calendarul iulian este de 365,25 zile, în timp ce un an mediu în calendarul gregorian este de 365,2425 zile.

Calendarul gregorian este calendarul normal pe care îl folosim în prezent pentru a determina data. Calendarul iulian a fost folosit din 46 î.Hr. până în 1582. A fost înlocuit cu calendarul gregorian.

În iulian, a existat un an bisect la fiecare patru ani. Conform calendarului gregorian, un an care este exact divizibil cu 4 este un an bisect. În calendarul gregorian un an care este divizibil 100 este un an bisect numai dacă este și exact divizibil cu 400.

Unde se folosesc calendarul iulian și cel gregorian

Țările din Europa Răsăriteană au adoptat calendarul gregorian până în 1923, însă bisericile naționale ortodoxe folosesc în continuare calendarul iulian.

La Conferința ortodoxă de la Constantinopol din mai 1923, a fost propus un calendar iulian revizuit. Acest calendar este format dintr-o parte solară, care este și va fi similară cu calendarul gregorian până în anul 2800 și o parte lunară, cu ajutorul căreia se calculează astronomic Paștele la Ierusalim.

Toate bisericile ortodoxe au refuzat partea lunară, continuând astfel sărbătorirea Paștelui conform calendarului iulian, (Biserica Ortodoxă Finlandeză îl folosește pe cel gregorian pentru sărbătorirea Paștelui).

Partea solară a calendarului a fost acceptată numai de unele dintre bisericile ortodoxe, și anume:

Biserica Ortodoxă a Constantinopolului,

Biserica Ortodoxă a Alexandriei,

Biserica Ortodoxă a Antiohiei,

Biserica Ortodoxă Greacă,

Biserica Ortodoxă Cipriotă,

Biserica Ortodoxă Română,

Biserica Ortodoxă Poloneză și

Biserica Ortodoxă Bulgară (în 1963), acestea sărbătorind Crăciunul pe 25 decembrie calendarul gregorian, odată cu bisericile catolice, până în anul 2800.

Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă Ucraineană și calendariștii vechi greci au continuat să îl folosească pe cel iulian pentru datele fixe, de aceea ei sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie calendarul iulian (7 ianuarie calendarul gregorian) până în anul 2100.

