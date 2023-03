Fructe din Columbia

Mercado de Paloquemao este principala piață din oraș, un labirint de coridoare cu un atrium central în care sunt grămezi oscilante de tomates de arbol (roșii de copac) alungite, stive de guanabanas țepoase și containere pline de fructul pasiunii și lulos de culoare ocru.

Această bogăție devine o gamă de salate colorate, sucuri proaspete și smoothie-uri, mâncăruri dulci și sărate pe care le poți mânca într-o pauză de cumpărături.

Pitaya

Versiunea galbenă autohtonă a fructului roz al dragonului din Asia de sud-est are o umplutură albă și dulce, cu mici semințe negre, bine cunoscute pentru efectele lor laxative puternice. (Se consumă cu moderație.) Pentru a o mânca, se taie în două și apoi se scoate pulpa. Semințele dau o tentă crocantă și o textură interesantă pulpei cu aromă subtilă, care are un gust de combinație de kiwi, struguri și litchi.

Gulupa

Acest fruct violet este o rudă apropiată a maracuya (fructul pasiunii) și, la fel ca „vărul” său, interiorul este plin de semințe crocante acoperite de un înveliș gelatinos de culoare galben-portocaliu. Atracția sa se datorează atât texturii, cât și gustului dulce-acrișor, și îl vei găsi cel mai des în sucurile, smoothie-urile, deserturile și unele mâncăruri sărate din Columbia.

Guava

Din exterior, varietatea locală de guava ar putea fi confundată cu o mică pară verde. În interior, carnea este de un roz aprins inconfundabil și îndrăgit în bucătăria columbiană. Este perfect consumat simplu, dar vei găsi Guava în deserturi precum casquitos de guayaba (guava în sirop), gemuri, sucuri și în popularul bocadillo, o pastă de fructe, un dulce columbian de bază.

Granadilla

Desfă coaja tare a acestui glob portocaliu pistruiat și soarbe pulpa transparentă și alunecoasă și semințele dintr-o singură înghițitură. Dulceața florală este deosebit de bună amestecată în sucuri și cocktailuri. Când alegi granadilla, caută un fruct greu, cu o coajă curată, fără pete maro.

Uchuva

Are mărimea și forma unui strugure, cu textura unei cireșe și o aromă dulce-acrișoară proprie. Uchuva – cunoscută și sub numele de physalis are o grămadă de antioxidanți, ceea ce o plasează direct în categoria așa-numitelor superalimente. Le poți mânca proaspete, dar sunt, de asemenea, preferate pentru textura sosurilor savuroase sau ca plus în conserve și deserturi din întreaga țară.

Curuba

Forma alungită a curuba exprimă în parte porecla sa: banana fructul pasiunii. Din exterior seamănă puțin cu un castravete, dar în interior este o pulpă portocalie neon, plăcut acrișoară și presărată cu semințe crocante și comestibile.

Curuba poate fi un pic mai acidă decât fructul pasiunii standard, așa că un strop de zahăr este ideal dacă intenționezi să o mănânci simplă. Columbienii adoră acest fruct amestecat într-un suc cu lapte și zahăr sau într-un desert tradițional din Bogota, mousse de curuba cu cremă de vanilie.

Lulo

Acesta este, fără îndoială, fructul emblematic al Columbiei. Vei găsi aroma sa acidă, asemănătoare citricelor, în sosuri, deserturi și băuturi la orice nivel de restaurant din întreaga țară. Când sunt storși, lulo produc o spumă albă caracteristică, iar când sunt tăiați, dezvăluie un model unic asemănător cu cel al roșiilor. Este coaptă și gata de consum atunci când exteriorul pufos a devenit portocaliu.

Guanabana

Exteriorul său țepos și dimensiunea masivă (fructele individuale cântăresc până la 11 kilograme) pot părea intimidante, dar nu vă temeți de guanabana. În interior, pulpa albă și alunecoasă îmbină aromele de ananas și banană, cu o aromă florală și o textură asemănătoare cu cea a înghețatei pure.

De obicei, se amestecă în sucuri cu lapte sau apă, dar este delicioasă și crudă – ai grijă doar la semințele mari și negre. Este gata să fie consumată atunci când se simte moale la atingere, iar bucătarilor le place să o folosească în deserturi precum guanabana merengon, un desert pe bază de bezea asemănător cu o pavlova.

Limon mandarino

Un hibrid între lămâie și mandarină, acest citric are o coajă verde și accidentată care se desprinde pentru a dezvălui segmente de culoare portocalie. Sucul este mai mult acru decât dulce, dar este excelent pe pește, în empanadas de carne sau în limonada în stil columbian.

Mora

Seamănă, dar murele sunt diferite de versiunea pe care o vei găsi în cascadă peste garduri de-a lungul albiei pâraielor din America de Nord. Culoarea este un amestec de violet intens cu sclipiri de roșu zmeură și este mult mai acidă decât dulce.

Acest fruct adaugă aciditate mâncărurilor bogate din carne și brânzeturilor proaspete – dar este și motivul pentru care sucul de mora este diluat cu apă sau lapte îmbogățit cu zahăr. Îl vei găsi frecvent folosit în gemuri și dulce de moras.

Mangustan

Mangustanul este de fapt originar din Asia de Sud-Est, dar a devenit un produs de bază în Columbia de când a fost introdus aici, la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Coaja super dură face dificilă atingerea pulpei albe și vâscoase, dar efortul merită. Picant și suculent, cu calitățile litchiului și ale fructelor cu sâmburi combinate, mangustanul este destul de greu de găsit, dar foarte delicios.

Mamoncillo

Mamoncillo este foarte popular în alte țări precum Venezuela, Puerto Rico și Republica Dominicană, unde este cunoscut și sub numele de mamon, talpa, guaya sau huaya. În Statele Unite este cunoscut sub numele său mexican: quenepa.

Mamoncilul, de la numele său științific Melicoccus bijugatus, a fost naturalizat într-o vastă zonă intertropicală americană care include America Centrală, Columbia, Venezuela, Surinam și Caraibe.

Mamoncillo se mai numește și limoncillo spaniol, genip, guinep, mamon sau skinip.

Mamoncillos cresc în ciorchini și sunt fructe rotunde, cu o coajă verde subțire care ascunde o pulpă de culoarea somonului, comestibilă și un nucleu mare. Într-un mamoncillo pot exista două sau trei nuclee. Pulpa este fină și gelatinoasă.

Legume din Colombia

Există atât de multe legume în Columbia, încât lista completă ar fi prea lungă. Așa că iată cele mai consumate legume din această țară.

Cuchinito

Cuchinito sau castravetele țepos este un fruct tropical care este adesea savurat ca o legumă. Planta este originară din regiunile calde și umede, din Mexic până în Ecuador. Fructele sunt de culoare verde deschis și sunt acoperite cu spini lungi și moi. La maturitate, fructul se sparge și expulzează semințe mici.

Odată ajunse la maturitate, dar încă necoapte, fructele sunt adesea savurate crude în salate sau murate. De asemenea, pot fi gătite la abur, fierte sau prăjite ca legume, împreună cu lăstarii și frunzele tinere.

Planta cuchinito este adesea cultivată în grădinile din America Centrală și din regiunea andină din America de Sud.

Papa sabanera

Papa sabanera este un soi de cartof originar din Columbia. Acești tuberculi au pielea mov și sunt puțin mai tari și mai mari decât alte specii. Sabaneras sunt cei mai potriviți pentru cartofii prăjiți, deoarece absorb mai puțină grăsime și devin mai crocanți.

Acești cartofi sunt folosiți într-o supă tradițională numită ajiaco, dar sabaneras sunt, de asemenea, serviți ca acompaniament la mâncărurile cu carne asada, când sunt de obicei fierți la aburi și condimentați cu sare. Papa sabaneras sunt cultivați în climatele ploioase și reci, iar în Columbia sunt cultivați cu precădere în Cundinimarca, Boyacá, Tolima, Santander, Huila și Magdalena.

În comparație cu legumele din alte părți ale lumii, acestea sunt relativ ieftine în Columbia și, în general, sunt ușor de găsit, indiferent de partea țării în care te afli.

Fasole

În perioada precolumbiană, existau 47 de soiuri de fasole, iar în prezent există liborino, cargamanto, sangre de toro rojo, petaca, blanquillo și blanco de cabecita negra, printre altele. În zilele noastre, fasolea face parte din unul dintre preparatele tipice columbiene: bandeja paisa.

Yucca

Yucca este un tubercul tipic din Colombia. Este folosit la prepararea aluatului, a supelor și ca ingredient în mâncărurile tipice din paisas, cum ar fi sancocho. Yucca și cartoful formează un duo perfect. Cassava este, de asemenea, folosită pentru a prepara arepas de yuca și binecunoscuta pan de yuca.

Yucca columbiană este folosită pe scară largă în unele restaurante din Medellin, unde se prepară celebra yucca prăjită. În plus, yucca este atât de versatilă și are un gust cu adevărat delicios și oferă beneficii și proprietăți pentru sănătate.

Ahuyama sau Auyama

Ahuyama, auyama sau dovleac este o legumă tipică pentru prepararea de supe, dulciuri, gemuri, prăjituri, deserturi și multe altele. Aceasta este o super legumă pe care oamenii o iubesc și o cultivă. Dovleacul are multe proprietăți pentru sănătate, cum ar fi calciu, sodiu, magneziu, zinc, fier, potasiu, fosfor, vitaminele A, C și B, fibre solubile și beta-caroten.

Varză albă și roșie

Varza poate fi găsită în oricare dintre supermarketurile și piețele din oraș. Varza este folosită pe scară largă în diferite rețete precum salate de varză, supe și ceai.

Proprietățile verzei sunt vitaminele C și K, acidul folic, potasiul și magneziul. Carotenoizi, polifenoli și compuși sulfuroși, luteină, glucozinolați, toate foarte benefice pentru sănătate.

Sursa foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News

