Horoscop Berbec – 22 august 2025:

Se încheie o etapă de exuberanță și excese de toate felurile și începe o alta, de responsabilități mai mult sau mai puțin plăcute. Va trebui să faci rapid trecerea de la atmosfera de vacanță la cea de muncă intensă și serioasă.

Horoscop Taur – 22 august 2025:

Ai puterea de a te mobiliza pentru orice fel de sarcină, inclusiv pentru a face trecerea către o anumită rezervă în relațiile cu cei dragi, menită să-i trezească la realitate și să-i determine să fie mai responsabili.

Horoscop Gemeni – 22 august 2025:

A venit momentul să te ocupi de casă, de familie, de spațiul intim, cel care a fost lipsit de atenția ta în ultima vreme. E cam bruscă și destul de neplăcută această trecere, dar este exact ce ai nevoie acum.

Horoscop Rac – 22 august 2025:

Este important să accepți faptul că se încheie etapa de distracție nelimitată, bucurii superficiale, cheltuieli necugetate și alte fapte asemănătoare. Va trebui să te pui pe treabă, pe toate planurile, să te ocupi de organizare și de administrare.

Horoscop Leu – 22 august 2025:

Se încheie o etapă în care ai strălucit, te-ai bucurat și i-ai inspirat și pe cei din jurul tău să facă același lucru. A venit momentul să treci la lucruri mai serioase, la o mai bună organizare a cheltuielilor și la mai multă cumințenie în tot ce faci.

Horoscop Fecioară – 22 august 2025:

A venit momentul tău să ieși la rampă cu tot ce ai, bun sau rău. Vei ieși în evidență, chiar fără să vrei, în orice situație pentru că dispui de mai multă energie și îți va fi greu să te abții.

Horoscop Balanță – 22 august 2025:

Treci la etapa următoare, una care nu va semăna cu cea care tocmai se încheie. De la o mare diversitate a preocupărilor și persoanelor cu care ai intrat în contact, treci la o restrângere a intereselor, neapărat necesară acum.

Horoscop Scorpion – 22 august 2025:

Vei fi nevoit să cobori de pe scenă, să te retragi din centrul atenției și să ocupi un loc mai modest, undeva în rândul doi. Te poate afecta destul de mult această schimbare, deși știai că va veni și acest moment.

Horoscop Săgetător – 22 august 2025:

Ți-a venit rândul să fii în centrul atenției unui grup mai mare sau mai mic, în funcție de amploarea preocupărilor tale. Știi foarte bine ce ai de făcut în această nouă postură, dar nu e nici simplu și nici ușor.

Horoscop Capricorn – 22 august 2025:

De la frenezia cheltuielilor, calculării beneficiilor și a satisfacțiilor adunate zile întregi, treci la o perioadă de griji pe care ar fi bine să o tratezi rațional, cu o oarecare rezervă, ca să nu te destabilizeze prea mult.

Horoscop Vărsător – 22 august 2025:

S-a încheiat vacanța și trebuie să te întorci la muncă. Așa poate fi descrisă atmosfera acestei zile, în cazul tău. Știi că ai nevoie de odihnă, dar nici aceasta nu poate fi fără sfârșit.

Horoscop Pești – 22 august 2025:

Vine o perioadă în care cuvintele partenerilor de orice fel vor avea o altă rezonanță și te vor ajuta să îți rafinezi anumite calități personale. Se încheie etapa de muncă relaxată.

