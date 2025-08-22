Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 23 – 29 august 2025

Pe 23 august, conversații aprinse, uneori conflicte verbale; nativii vor avea tendința să devină imperativi sau autoritari și să respingă punctul de vedere al celorlalți, de unde și nașterea unor dispute pe teme mai puțin importante, care ar trebui abordate cu măsură și umor sau cu detașare.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, treburile domestice vor aduce un accent special în viața de familie pe fondul accentuării unor divergențe mai vechi provocate de Lună Nouă în Fecioară, care va marca printr-un eveniment sau printr-o constatare (concluzie) o realitate ce va impune schimbarea atitudinii nativilor față de unele rude sau față de unele teme de viață (mai mult simț practic, mai multă implicare, mai multă solidaritate).

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va influența sectorul comunicării: aflarea unor informații importante, sfaturi utile, posibilitatea nativilor tineri să se afirme într-un spațiu public, într-un cadru oficial sau profesional prin intervenții acceptate și primite favorabil de către public sau de către specialiști; șansa la examene, teste, verificări, interviuri.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august mici (mari?) extravaganțe sentimentale, aventurism, curiozitate, implicarea în jocuri și/sau în concursuri din pura plăcere a competiției sau a dorinței de afirmare a unor calități personale (abilități mentale, calități vocale, talent actoricesc, sensibilitate artistică, formă fizică bună) care îi pot scoate pe Gemeni din anonimat.

Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, posibilă neplăcere la locul de muncă sau îngrijorări ori chiar decizii care le vor complica viața unora dintre Gemeni care vor trebui să accepte niște modificări sau să se mobilizeze ca să găsească soluții profesionale mai bune decât ceea ce le oferă actualul loc de muncă.

