Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 23 – 29 august 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 23 – 29 august 2025

Zodia Berbec. Berbecii vor fi veseli, optimiști, cu chef de viață și mai puțin de muncă, drept pentru care își vor petrece primele ore dedicându-se preocupărilor care le fac plăcere, inclusiv comunicării cu cei dragi. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 23 – 29 august 2025

Zodia Taur. Dispute pe chestiuni neimportante de care fiecare membru al familiei din care provine un nativ din Taur se cramponează, implicându-l și pe el să decidă în locul lor sau să acționeze ca și cum ar fi vorba de o obligație. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 23 – 29 august 2025

Zodia Gemeni. Nativii vor avea tendința să devină imperativi sau autoritari și să respingă punctul de vedere al celorlalți, de unde și nașterea unor dispute pe teme mai puțin importante. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 23 – 29 august 2025

Zodia Rac. Unii Raci vor trăi un acut sentiment de nedreptate care se petrece cu ei, pentru că subiectivismul va deforma realitatea care le va genera aceste sentimente. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 23 – 29 august 2025

Zodia Leu. Eveniment neplăcut în familia din care provin, îngrijorări pentru starea de sănătate a părinților sau pentru felul în care decurg niște inițiative privitoare la statutul locuinței. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 23 – 29 august 2025

Zodia Fecioară. Solicitare a sistemului cardiovascular; atitudine combativă față de unele amintiri sau atașamente față de care nativul, atunci când le evocă, nu are îngăduință și nici înțelegere. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 23 – 29 august 2025

Zodia Balanță. Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum; alături de Marte, ea va amplifica reacțiile stridente în plan partenerial. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 23 – 29 august 2025

Zodia Scorpion. Dimineață bogată în activități profesionale și, acolo unde va fi cazul, în activități publice cu miză sociopolitică, economică, culturală, pedagogică. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 23 – 29 august 2025

Zodia Săgetător. Imaginație, aspirații, visuri legate de o ipostază personală sau profesională care să-i conducă spre succes, satisfacție sau notorietate. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 23 – 29 august 2025

Zodia Capricorn. Nativii vor simți nevoia să asimileze informațiile de ordin economic care vin spre ei prin comentarii și consultări pe teme financiare. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 23 – 29 august 2025

Zodia Vărsător. Neliniști interioare, agitație, efort de a contacta persoanele și instituțiile de care nativii vor avea nevoie pentru a rezolva o chestiune de ordin profesional sau personal. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 23 – 29 august 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 23 – 29 august 2025

Zodia Pești. Nativii nu vor privi toate schimbările cu încredere sau cu entuziasm; unii se vor considera lezați și vor comunica asta scurt și clar celor în drept să ia măsuri sau să arbitreze nemulțumirile. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 23 – 29 august 2025.

