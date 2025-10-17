Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, nativii vor avea reticențe și îndoieli față de informațiile care vor veni spre ei; pe multe le vor pune la îndoială, iar altele, deși le vor verifica, nu-i vor lămuri definitiv.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, relații bune, oneste, calme cu părinții sau cu rudele apropiate. Destul de multă eficiență în demersurile domestice; nativii nu vor reuși să-și atingă toate scopurile, dar se vor mobiliza și vor putea obține rezultate mulțumitoare.

Nota rezervată asupra felului în care se vor desfășura aceste activități ne este indusă de forța cu care Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, va lucra în strânsă legătură cu harta fiecărui nativ și care ar putea complica sau tulbura parcursul bunelor intenții. Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, nativii se vor confrunta cu forța conjugată a cinci posturi astrale care vor transforma casa a V-a (controlată de zodia Scorpionului) într-un loc al emoțiilor puternice, al dorințelor, dar și al nemulțumirilor ori al trăirilor care, o dată comunicate celor dragi, pot naște dispute.

Nativii s-ar putea confrunta cu frământări și disconfort interior mai ales că, în acest răstimp, vor funcționa multe Trigoane regale alcătuite de cele nouă posturi astrale în tranzit prin cele trei zodii de Apă, dintre care Marte, Luna Neagră, Saturn și Neptun vor genera amărăciune, neîncredere, subiectivism și tendința de a exagera. Relații complicate între părinții Rac și copiii lor.

În plus, în dimineața zilei de 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va contribui, alături de acest mănunchi important de planete, care nu vor părăsi semnele de Apă, la nașterea unor valuri intense de afectivitate și reacții emoționale. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, abordări în plan administrativ ale unor chestiuni profesionale curente.

