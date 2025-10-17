Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 18 – 24 octombrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Berbec. Berbecii vor fi nevoiți să contacteze una sau mai multe instituții din țară sau din străinătate pentru a rezolva o chestiune personală legată de o călătorie, de șederea temporară în altă localitate din varii motive. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Taur. Creativitate, gust și rafinament sporite în cazul artiștilor, actorilor și interpreților, care îi pot conduce la soluții interesante și convingătoare estetic. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Gemeni. Nevoia de a comunica și cu părinții sau cu persoanele apropiate din familie ar putea să nu fie tocmai ușoară, din cauza distanțelor mari care nu le permit să facă o vizită sau a mijloacelor tehnice care funcționează defectuos. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Rac. Nativii vor avea reticențe și îndoieli față de informațiile care vor veni spre ei; pe multe le vor pune la îndoială, iar altele, deși le vor verifica, nu-i vor lămuri definitiv. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Leu. Context astral mai puțin semnificativ pentru chestiunile salariale sau financiare cotidiene. Anumite proiecte se pot asocia cu un halou de îndoială ori de scepticism cu privire la oportunitatea lor. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Fecioară. Soarele va intra în zodia Scorpionului și va lumina în chip favorabil acest sector, mai ales cu privire la ipostazele în care se vor afla cei care susțin activități de pregătire personală pentru muncă și viață prin studiu individual. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Balanță. Posibile erori materiale sau de încadrare juridică ori fiscală cu efecte asupra plăților ce trebuie făcute în această perioadă, cu un efect mai intens spre 24/25 octombrie Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Scorpion. Luna Nouă în Balanță le-ar putea insufla un nou mod de a vedea trecutul sau evenimentele în derulare care să-i conducă la concluzii mai temperate și mai apropiate de adevăr. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Săgetător. Șansa de a face cunoștință cu o persoană interesantă în a cărei sferă de influență și interes să rămână în beneficiul personal, prin ajutorul pe care nativii l-ar putea primi de la acela. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Capricorn. Îndoieli născute din ecoul dialogurilor pe o temă de interes personal, din conținutul unor știri și comunicate, din concluziile trase de nativi pe baza unei situații. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Vărsător. Vărsătorii trebuie să dea dovadă de multă stăpânire de sine și să evite reacțiile disproporționate; risc de atacuri, critici, subminări sau tentative de destabilizare. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 18 – 24 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 octombrie 2025

Zodia Pești. Îndoieli și nesiguranță cu privire la bonitatea unui partener sau la utilitatea și beneficiul unor asocieri de care Peștii trebuie să țină cont, chiar dacă ele sunt percepute intuitiv. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 octombrie 2025.

