Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, Luna va continua să traverseze casa I a personalității Vărsătorilor, sporindu-le farmecul, intensificându-le vocațiile mentale și intelectuale.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, cele două case ale banilor și bunurilor se vor afla sub influența Lunii Pline în Pești, din 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună, care îi va spori efectele exercitate asupra caselor a II-a și a VIII-a.

Dar principalul ei efect se va petrece în sectorul banilor câștigați prin efort personal, unde va pune în evidență o serie de premise privitoare le mecanismele prin care pot câștiga bani, conserva un fond de siguranță (economii) sau gesturile și inițiativele necesare pentru a opera una sau mai multe schimbări în acest plan.

Este important de reținut că întreaga săptămână, și mai ales în preajma zilei de 7 septembrie, va funcționa un Trigon regal pe semne de Apă, la 18°/19° Pești/Rac/Scorpion, care va reuni Sensul vieții cu Luna Neagră și cu Jupiter, într-o combinație care indică, dar și intensifică riscurile financiare provocate de o decizie neinspirată sau în necunoștință de cauză ori cantonarea în ipostaze de viață deloc profitabile. Trigonul realizat de Luna Plină, Sensul vieții și Jupiter (Marele Benefic și Protector plasat în casa muncii) va contura o formulă de viață și activitate pe care nativii ar fi bine să o ia în calcul.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, pierdere de timp în dialoguri sau întruniri unde se vor vehicula banalități, frivolități sau adevăruri deformate cu sau fără intenție de către interlocutori; printre care, Vărsătorii ar putea identifica și observații utile. Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, tensiuni interioare, motivate de evenimentele contrare dorinței sau intereselor lor în plan personal, familial, partenerial sau socioprofesional.

