Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 6 – 12 septembrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Berbec. Berbecii vor avea un comportament demonstrativ cu și față de prieteni, ceea ce nu va fi un factor de armonie; crize de orgoliu sau vanități exprimate deranjant pentru cei din jur. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Taur. Activități socioprofesionale cu impact la un public alcătuit din colegi, abordate de către cei născuți în zodia Taurului sobru și cumpătat, pentru a nu se expune criticilor. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Gemeni. Atenție la crizele de identitate sau de scop în viață care vor opera intens întreaga săptămână, precum și la sfaturile sau avertismentele în cunoștință de cauză. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Rac. E bine ca nativii să știe despre ce e vorba și să identifice aceste influențe pentru a nu se lăsa duși de valul unor percepții subiective, inconsistente sau chiar negativiste în aprecieri, opțiuni și decizii. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Leu. Relațiile parteneriale vor fi tulburate de izbucniri personale, de reacții inadecvate, de erorile partenerilor și de circumstanțele nefericite care vor complica o situație și așa tensionată. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Fecioară. În funcție de vârstă și de statut socioprofesional, unii vor simți nevoia să-și consolideze, să-și aprofundeze sau să-și rafineze cunoștințele pentru a fi competitivi. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Balanță. Luna Plină va permite o înțelegere mai suplă, mai profundă și mai puțin „birocratică” a unei afecțiuni organice în care psihicul va avea un loc important de revelator al unor adevăruri ascunse. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Scorpion. Întâlniri neproductive, discuții stingherite de anumite prejudecăți sau atitudini ostile pe care una sau ambele părți implicate într-un dialog vor încerca să le mascheze. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Săgetător. Informații care alarmează sau enervează ori îi pun în dificultate pe nativi referitoare la relația lor cu niște cunoscuți ocazionali, vecini, parteneri de activități profesionale. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Capricorn. Cele două case ale comunicării, ale învățăturii și ale călătoriilor se vor afla sub influența puternică a Lunii Pline în Pești, din ziua de 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Vărsător. Luna va continua să traverseze casa I a personalității Vărsătorilor, sporindu-le farmecul, intensificându-le vocațiile mentale și intelectuale. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 6 – 12 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 septembrie 2025

Zodia Pești. Peștii vor fi marcați de opoziția Nodului Sud al Vieții la casa I a identității lor și vor trăi momente obositoare, exasperante sau destabilizatoare în funcție de modul de viață pe care îl au. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 septembrie 2025.