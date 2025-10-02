Cel mai mare hotel-capsulă s-a deschis la Londra

Hotelurile capsulă, o inovație japoneză din 1979, au devenit un fenomen global. Potrivit Daily Mail, cel mai mare hotel capsulă din lume s-a deschis recent în Londra – Zedwell Capsule Hotel din Piccadilly Circus, cu aproape 1.000 de capsule la prețul de 30 de lire pe noapte.

Hotelul este amplasat într-o zonă excelentă, lângă metrou și vizavi de Trocadero. Interiorul este descris ca un „cocon”, fără ferestre, cu decor minimalist în nuanțe de gri și lemn pentru a calma simțurile.

Cum arată hotelul și ce dimensiuni au capsulele în care dorm turiștii

Majoritatea dormitoare sunt mixte și pot fi împărțite cu alte persoane. Totuși, jurnalista de la Daily Mail care a ales să se cazeze într-un astfel de hotel dormitoarele destinate exclusiv pentru femei.

Capsulele arată ca niște paturi suprapuse cu obloane. În capsulă se află doar un pat cu așternuturile curate și gata să fie folosite. Pe lângă pat, în interiroul capsulei mai sunt și prize, o oglindă și cârlige pentru bagaje. Dimensiunea capsulei în care s-a cazat jurnalista britanică măsura 2,2 m x 1 m.

În „cameră” nu există un televizor, tocmai pentru că aceste tipuri de hoteluri-capsulă” se concentrează pe odihnă și pe somn, nu pe divertisment.

„Camera” hotelului-capsulă din Londra. Foto: Shutterstock

Hotelul are un sistem de self check-in și check-out eficient, fără cozi, iar personalul este descris ca fiind prietenos și de ajutor.

Care este singurul dezavantaj al hotelului-capsulă

Jurnalista care a încercat hotelul-capsulă din Londra s-a temuta inițial de claustrofobie, însă precizează că aceste capsule sunt calde și primitoare. Nu a întâmpinat probleme în timpul nopții petrecute aici, însă recunoaște că ar putea exista un singur dezavantaj.

Lipsa unei toalete private ar putea fi cel mai mare minus al unui astfel de hotel.

„Am adormit rapid și m-am trezit abia la 7.30 (capsulele au pereți izolați fonic)”, a explicat ea în articol. Hotelul nu servește micul dejun, însă precizează că există numeroase opțiuni în zonă.

Ce este un hotel-capsulă

Un hotel-capsulă este o formă de cazare originară din Japonia, caracterizată prin camere foarte mici, de dimensiunea aproximativă a unui pat pentru o singură persoană, numite „capsule” sau „poduri”. Fiecare capsulă oferă un spațiu compact și privat destinat unei singure persoane, echipat cu un pat, iluminat, prize electrice, ventilație și uneori sisteme de divertisment mici.

Sunt concepute pentru a furniza o soluție de cazare eficientă și economică, mai ales pentru călătorii care nu au nevoie de facilități extinse sau de camere spațioase. Facilitățile precum băile și dușurile sunt de obicei comune și separate de zonele cu capsule.

Ce facilități comune oferă hotelurile-capsulă clienților

Hotelurile capsulă oferă de obicei facilități comune precum băi și dușuri publice, separate de zona cu capsule. Alte facilități comune includ dulapuri securizate pentru depozitarea bagajelor mari, spații comune de relaxare, uneori zone de divertisment sau agrement. Capsule individuale sunt dotate cu iluminat, prize electrice, Wi-Fi și uneori un mic sistem de divertisment sau televizor.

De asemenea, multe hoteluri capsulă oferă servicii suplimentare precum curățenie, spălătorie self-service, recepție cu check-in/check-out rapid și, în unele cazuri, băi publice sau saune. Facilitățile comune sunt concepute să asigure confortul, igiena și un minim de spațiu funcțional pentru oaspeți, fiind totodată optimizate pentru eficiență și costuri reduse.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Lista avantajelor pe care le au hotelurile-capsulă

Avantajele includ costuri reduse, optimizarea spațiului în zonele urbane aglomerate, check-in și check-out rapide și o experiență de cazare unică. Limitările constau în spațiul mic, care poate fi incomod pentru unele persoane, lipsa intimității totale și facilitățile comune obligatorii.

În ciuda prețurilor mici practicate în astfel de unități de cazare, în timpul Eurovision 2025, chiar și cazarea într-un hotel-capsulă a ajuns la mii de euro în Basel.

În cele mai multe cazuri, hotelurile-capsulă au următoarele avantaje:

  • Cost-Eficiență: sunt o opțiune de cazare accesibilă, ideală pentru călătorii cu buget redus, datorită dimensiunilor mici și eficiente ale capsulelor.
  • Economisirea Spațiului: hotelurile optimizează foarte bine spațiul, permițând cazarea unui număr mare de persoane în zone urbane aglomerate.
  • Conveniență: facilitează un check-in/check-out rapid și oferă soluții simple și funcționale pentru un somn odihnitor, fără facilitățile suplimentare găsite în hotelurile tradiționale.
  • Experiență Unică: pentru mulți călători, cazarea în capsulă reprezintă o experiență originală, modernă și minimalistă, uneori cu dotări moderne precum iluminat ambiental, control al climatizării și internet.
  • Intimitate: deși spațiul este mic, capsulele oferă un grad de intimitate prin uși, perdele sau sticlă opacă și asigură un spațiu personal bine delimitat.
  • Locații centrale: hotelurile capsulă sunt adesea situate în zone foarte bine conectate, aproape de transport și obiective turistice.

De ce au fost comparate hotelurile-capsulă cu sicriele

Hotelurile capsulă au fost uneori comparate cu sicriele, în sensul că spațiile lor mici, compacte și eficiente evocă analogii literare sau cinematografice, în special din genul science-fiction, unde spațiile restrânse sunt frecvente, ca în navele spațiale sau capsulele de supraviețuire.

Ideea unui spațiu atât de mic și funcțional a inspirat și o anumită fascinație sau chiar claustrofobie, trăsături adesea explorate în literatură și filme.

De exemplu, primul hotel capsulă, proiectat în Japonia în 1979, a fost inspirat parțial de conceptele din filmele SF cu nave spațiale, iar camerele sale micuțe au fost analizate prin prisma eficienței, dar și a limitărilor, ceea ce relatează și unele impresii literare despre spații compacte și minimaliste.

