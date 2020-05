De Alina Serea,

Poți apela la întrebări capcană cu prietenii, colegii sau familia. Atât pentru adulți, cât și pentru copii, întrebările capcană sunt un mod distractiv de a stimula imaginați și logica. În plus, multe dintre ele sunt amuzante, așadar, poți oricând să le folosești pentru a destinde atmosfera, la birou sau acasă.

Întrebări capcană și răspunsuri

Întrebările capcană sunt și ele întrebări de logică ,însă enunțul te determină adesea să te gândești la un răspuns eronat. Pentru a putea da răspunsuri corecte la multe dintre aceste întrebări capcană este nevoie de multă atenție și perspicacitate.

Casa roșie este pe strada Galbenă. Casa galbenă este pe strada Albă. Unde se află Casa Albă?

Răspuns: La Washington

În ce an Crăciunul şi Anul nou pică în acelaşi an?

Răspuns: În fiecare an

Un tren electric merge spre sud cu 80km/h și vântul bate dinspre Nord-Vest cu 10 km/h. În ce direcție o ia fumul?

Răspuns: Trenul electric nu scoate fum

Unele luni ale anului au 31 de zile, altele au numai 30. Câte luni au 28 de zile? Răspuns: Toate.

Te afli într-o mașină, chiar înaintea trecerii de pietoni pe care traversează o bătrână și un copil. Ce calci mai întâi?

Răspuns: frâna.

O rachetă de tenis și o minge de tenis costă împreună 110 euro. Cât costă fiecare, știind că racheta este cu exact 100 de euro mai scumpă decât mingea?

Răspuns: 5 euro și 105 euro

Recomandări Costi Rogozanu, despre scenele din față de la Kaufland: Dacă vrei să provoci o multinațională, zi-i că vrei sindicat, nu-i spune că nu vrei să-ți iei temperatura

Un fermier are 17 oi și mor toate în afară de 9. Cate oi au rămas?

Răspuns:9

Câte timbre de 2 lei sunt într-o duzină?

Răspuns: 12

Sunt 3 camere în care ești obligat să intri și să alegi în care ai vrea să supravietuiesti: Prima cameră este plină cu criminali înarmați până în gât, a doua cu lei nemâncați de 5 ani și a 3-a cameră cu gaz toxic. În care alegi să intri pentru a rămâne în viață?

Răspuns: În cea de-a doua, căci leii nemâncați de 5 ani sunt morți.

De câţi jucători ai nevoie că să joci fotbal, 11, 22 sau 32?

Răspuns: 22- pentru că ai nevoie de 2 echipe.

Întrebări capcană amuzante

Câte animale din fiecare sex a luat Moise pe arca sa?

Răspuns: Niciunul, Moise nu e Noe.

Un șofer de camion intră pe o stradă cu sens unic și merge în direcția greșită. El trece pe lângă două echipaje de poliție, dar oamenii legii nu îl opresc.

De ce? Răspuns: pentru că merge pe jos.

Recomandări Câte persoane pot participa la petrecerile de apartament? Răspunsul Ministrului de Interne

Ce s-a terminat în 1919?

Răspuns: 1918.

Dacă un avion se prăbușește chiar pe granița dintre România și Ucraina, în ce țară vor fi înmormântați supraviețuitorii? Răspuns: supraviețuitorii nu vor fi înmormântați.

Cât pământ se află într-o groapă de 1 m pe 2 m, adâncă de 3 m, săpată în mijlocul unei păduri de la tropice?

Răspuns: Nu se află pământ.

Imaginează-te la volanul unui autobuz. Conduci până la stația T, unde se urcă 8 oameni. Mai mergi câteva stații si ajungi la stația de autobuz O, unde coboară 4 oameni. La final, ajungi la stația M, unde toata lumea coboară. Care este numele șoferului de autobuz? Răspuns: Este chiar numele tău



Un român care trăieşte în București poate fi înmormântat la New York? Răspuns: Nu, pentru că trăiește

Ce culoare are cutia neagră a avioanelor?

Răspuns: portocalie.

Recomandări CTP, reacție dură după scandalul termoscanării din fața unui supermarket

Ce cuvânt este scris incorect în dicționar?

Răspuns: Incorect.

Întrebări capcană pentru copii

Pe lângă ghicitori ce le pot pune mintea la contribuție copiilor, putem oricând apela la întrebările capcană pentru a le stimula imaginația într-un mod distractiv.

Tatăl Mariei are cinci fete: Ana, Irina, Nina şi Alină. Cum o cheamă pe a cincea?

Răspuns: Maria

O pisică albă urcă într-un copac. Cum coboară?

Răspuns: Albă

Cum iese un cal alb care tocmai ce a intrat în Marea Neagră?

Răspuns: Ud



Câte mere poți mânca dimineața pe stomacul gol?

Răspuns: Unul, căci restul nu mai sunt pe stomacul gol

Dacă 3 ouă fierb în 10 minute, 56 de ouă în câte minute fierb?

Răspuns: În 10 minute



Într-un coș sunt 3 mere verzi și 4 roșii. Câte mere sunt în coș?

Răspuns: Trei, restul sunt 4 legume

Ce este mai greu, un kilogram de plumb sau unul de făină?

Răspuns: Sunt egale

Dacă durează cinci minute pentru ca cinci maşini să facă cinci piese, cât timp durează pentru ca 100 de maşini să facă 100 de piese?

Răspuns: 5 minute.

Marina s-a născut pe 27 decembrie. Cu toate acestea, ziua ei de naştere este mereu vara. Cum este posibil acest lucru?

Răspuns: Locuieşte în emisfera sudică

Iată așadar, o selecție de întrebări capcană ce pot fi puse atât adulților, cât și copiilor.

Citeşte şi:

Întrebări de logică – Top 40 de întrebări de logică pentru copii și adulți

ÎNTREBĂRI de CULTURĂ GENERALĂ cu răspunsuri. Testează-ți cunoștințele. Întrebări din mai multe domenii de interes

Exerciții de dicție amuzante, pentru copii și adulți, în română sau engleză

GSP.RO Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a ajuns de nerecunoscut. „Foarte rău arăți!” Imaginile recente cu Diana Munteanu

HOROSCOP Horoscop 22 mai 2020. Scorpionii sunt plini de idei și inițiative legate de situația financiară