Deși este originar din Asia de Est, copacul de Paulownia a devenit tot mai popular în România în ultimii ani, unde au fost înființate adevărate plantații. Pe lângă rolul său estetic, copacul de Paulownia este folosit cu succes și pentru cherestea.

Despre copacul de Paulownia

Paulownia definește, de fapt, mai multe specii de plante din familia monogenerică Paulowniaceae. Această familie este nativă în China, Laos și Vietnam și foarte cultivată în alte părți din Asia de Est, mai ales în Japonia și Coreea.

Copacii de Paulownia își pierd frunzele toamna și ajung la o înălțime de 12–15 m. Ceea ce îi definește este creșterea foarte rapidă, putând ajunge chiar și la 6 metri înălțime în primul an. La vârstă de 25 de ani planta atinge dimensiunile și formă maxime.

În plus, se adaptează foarte ușor la diferite tipuri de climă și sol, fiind foarte rezistenți.

Paulownia are frunzele mari sub formă de inimă, cu diametrul de 15–40 cm, frunze ce sunt aranjate în perechi opuse pe creangă. Florile sunt produse primăvara devreme în buchete lungi de 10–30 cm, cu o corola tubular violetă ce seamănă cu floarea gura-leului. Fructul este o capsulă uscată, ce conține mii de semințe foarte mici.

Flori de Paulownia

Numindu-se inițial Paulownia, copacul a fost numit așa în onoarea reginei Anna Paulowna a Olandei (1795–1865), fiica țarului Pavel I al Rusiei. Din același motiv mai este numit și „arborele prințesei”.

Aceste specii de arbori și hibrizii săi au stat la baza îmbunătățirilor genetice începând cu 1988 de către Toad Gully Growers, un specialist în cultivarea Paulownia în Australia, care furnizează puieți în toată lumea.

Întrebuințări

Paulownia tomentosa este cultivat ca arbore ornamental în parcuri și grădini.

Totuși, tocmai pentru că Paulownia este un arbore cu o creștere foarte rapidă, este cultivat comercial pentru producția de cherestea de esență tare.

În plus, copacii de Paulownia sunt considerați a fi o soluție rapidă de reîmpădurire a zonelor afectate de tăieri masive, incendii sau pur și simplu de încălzirea globală. Datorită toleranței și flexibilității sale, Paulownia este considerat un pionierat în ecologie. Frunzele sale sunt bogate în azot, iar rădăcinile împiedică eroziunea solului.

Soiuri de Paulownia

Există mai multe soiuri de Paulownia, cele mai cunoscute fiind Paulownia fortunei, Paulownia tometosa, Paulownia lilacina și Paulownia fargesii.

Paulownia fortunei este poate cea mai cunoscută varietate a acestui copac, fiind foarte rezistentă la condițiile de mediu și cu o creștere extrem de rapidă.

este poate cea mai cunoscută varietate a acestui copac, fiind foarte rezistentă la condițiile de mediu și cu o creștere extrem de rapidă. Paulownia tomentosa crește într-adevăr foarte repede. Florile P. tomentosa apar în aprilie sau mai.

crește într-adevăr foarte repede. Florile P. tomentosa apar în aprilie sau mai. Paulownia lilacina face foarte multe flori în doar câteva luni. Florile seamănă mult cu cele ale liliacului, dar au o pată galbenă în interior și apar începând din februarie până aprilie. Totuși, această specie poate înflori și toamna.

face foarte multe flori în doar câteva luni. Florile seamănă mult cu cele ale liliacului, dar au o pată galbenă în interior și apar începând din februarie până aprilie. Totuși, această specie poate înflori și toamna. Paulownia fargesii are flori de un albastru pal, frunze mai mari și se adaptează mai greu la condițiile de mediu.

Când și cum se plantează Paulownia

Speciile de Paulownia cresc cel mai bine în zone însorite, într-un loc cald cu sol fertil, umed. Copacii vor crește cu atât mai repede cu cât le puteți oferi un sol bogat în care adăugați compost sau gunoi de grajd.

Cum și când se plantează Paulownia

Toate speciile de Paulownia sunt ușor de cultivat din semințe semănate în răsadnițe primăvara sau toamna. Răsadurile tinere sunt foarte delicate și trebuie cultivate într-un mediu fără îngheț.

Transplantarea în grădină sau în livadă se face primăvara. În primul an de viață, când ritmul de creștere este foarte mare și poate să ajungă chiar și la 4-6 metri înălțime, trebuie protejat de îngheț.

Răsaduri și butași de Paulownia

Paulownia are nevoie de lumină bună pentru a crește, iar în plantații, arborii trebuie așezați la distanță destul de mare.

Un lucru important de luat în calcul atunci când plantezi Paulownia în grădină este că trebuie să aibă spațiu suficient. Dimensiunile plantei pot atinge chiar și 20 de metri înălțime, cu un diametru al coroanei de 8-10 metri.

Paulovnia necesită un loc adăpostit, deoarece vânturile persistente pot cauza îndoirea permanentă a trunchiului copacilor

Descoperă și cele mai rezistente soiuri de pomi fructiferi de la noi

Îngrijirea și tăierea

Paulownia suportă greu tăierile și acest proces poate afecta înflorirea de primăvară, care este, de fapt, punctul forte al acestor specii de copaci. Plantele tunse au întotdeauna o creștere mai slabă și mai puțin decorativă față de cele lăsate să crească liber. În schimb, atunci când sunt tunși, copacii de Paulownia dezvoltă mai multe frunze.

Plantație de Paulownia

Acest tip de arbore are nevoie de apă, în mod constant, deci trebuie udat vara și protejat iarna de îngheț.

În plus solul trebuie fertilizat în primii ani de creștere, de mai multe ori pe an, iar apoi an de an.

Curiozități

Paulownia are 1/3 din greutatea stejarului și jumătate din greutatea pinului.

Paulownia a fost testat și s-a dovedit că este cel mai rezistent dintre toate tipurile de copaci din lume. Lemnul său menține bine cuiele și șuruburile și nu necesită găuri de ghidare pentru găurire. De fapt, atât plopul galben, cât și pinul alb s-au dovedit a se despica mult mai repede cât Paulownia.

Lemnul de Paulownia rămâne stabil pe parcursul modificărilor de umiditate și resimte puține micșorări sau dilatări în comparație cu majoritatea altor tipuri de lemn. În plus, este un lemn rezistent la insecte.

Lemnul de Paulownia este un foarte bun izolator termic, de două ori mai eficient decât lemnul de pin sau de stejar.

Temperatura de aprindere la foc este de aproximativ 400°C, ce este aproape dublă față de mulți copaci de esență tare și moale.

