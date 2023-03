De ce este bine să cultivi plante medicinale

Plantele medicinale pot fi considerate, fără teama de a greși, o adevărată minune a naturii. Acestea au fost folosite încă din Evul Mediu, pe vremea când reprezentau pentru oameni o sursă vitală de vitamine și erau consumate pentru satisfacerea foamei. De asemenea, vracii din castele și mănăstiri creșteau plantele aromatice pentru a prepara creme, unguente și tincturi vindecătoare.

Înainte ca medicina să evolueze și să fie descoperite medicamentele, plantele medicinale erau folosite cu succes pentru vindecarea anumitor afecțiuni ale organismului. Există multe astfel de plante aromatice care conțin diverși compuși ce ajută la vindecarea a numeroase afecțiuni, de la diabet, pierderea memoriei și depresie, până la afecțiuni ale articulațiilor și oaselor. Știm cu toții că tratamentele naturiste înlocuiesc cu succes de ceva vreme medicamentele folosite în tratarea acestor afecțiuni, motiv pentru care sunt din ce în ce mai căutate.

Totodată, prin cultivarea acestor plante aromatice, vei avea propria mică oază de sănătate, care te va ajuta să scapi de neplăcerile de zi cu zi cu care te confrunți pe fondul stresului și agitației cotidiene. Alese corect, nu doar că pot vindeca o boală cronică, însă pot spori și imunitatea. Surprinzător, o grădină de plante medicinale poate vindeca și de la distanță deoarece multe plante eliberează în aer fitoncide care pot ucide bacteriile dăunătoare.

În plus, plantele medicinale sunt foarte utile și în bucătărie unde înlocuiesc cu succes grăsimile și aduc un plus de aromă și savoare preparatelor culinare datorită faptului că pot fi transformate în condimente și mirodenii fără pesticide. Trebuie să știi că o grădină de plante aromatice nu ocupă mult spațiu și nici nu necesită cine știe ce cunoștințe în domeniu pentru îngrijirea lor. Ba, mai mult, înseamnă și economii substanțiale în bugetul familiei. Nu în ultimul rând, cultivarea plantelor medicinale reprezintă și o bună idee de afaceri. Este o soluție destul de sigură prin care îți poți rotunji veniturile, iar în timp ai putea chiar să te ocupi în exclusivitate de cultivarea acestui tip de plante, activitate care să devină în acest fel principala ta sursă de venit.

Ce plante medicinale poți cultiva în grădina ta

Pentru că primăvara abia a început, iar lucrările agricole sunt în toi, ne-am gândit să-ți prezentăm câteva specii de plante medicinale pe care le poți cultiva și îngriji cu mare ușurință. Iată care sunt cele mai importante:

Gălbenele

Acestea sunt un soi de plante aromatice care nu sunt deloc pretențioase la condițiile de mediu, nu necesită să fie udate în mod constant și nici nu au nevoie de un anumi tip de pământ. Gălbenelele au utilizări externe, în special pentru remediul unor afecțiuni ale pielii, însă ele se pot consuma și sub forma de ceaiuri.

Mușețel

Această plantă are proprietăți bactericide, ajutând în acest fel la vindecarea rănilor, potrivit site-ului Practik.ro. Mușețelul este indispensabil în tratamentul bolilor de gât, tractului gastro-intestinal, bolilor de piele, etc. De asemenea, utilizate sub forma de infuzie, florile de mușețel te scapă de problemele digestive și de colici. În plus, ameliorează spasmele și are efect antimicrobian. Mai este folosit și în scopuri cosmetice.

Busuioc

Busuiocul nu este doar o plantă aromatică, ci și o plantă medicinală, care sporește apetitul de mâncare și este folosită de obicei în tratarea tăieturilor sau a zgârieturilor. Această plantă are nevoie de multă lumină, de căldură și de un sol bine drenat. De asemenea, busuiocul mai este folosit și ca plantă decorativă sau pentru a ține departe insectele.

Sunătoare

Este un o plantă medicinală care se cultivă de obicei în perioada martie-aprolie. Infuzia din sunătoare este folosită ca agent astringent, dezinfectant și antiinflamator pentru bolile tractului gastrointestinal, în principal colite acute și cronice, scrie sursa citată. De asemenea, este un bun imunomodulator și un excelent antidepresiv natural. Ceaiul de sunătoare este un remediu natural care ajută la tratarea mai multor probleme ale organismulului, având multiple beneficii.

Păpădie

Aceasta este o plantă care nu necesită mari eforturi pentru a o cultiva deoarece ea crește, așa cum știm cu toții, peste tot. Puful ei alb poate fi mai puțin plăcut primăvara, însă planta este extrem de benefică pentru sănătate. Frunzele de păpădie conțin vitamine și minerale, în timp ce rădăcina este bogată în fructoză şi insulină. Atât frunzele, cât și rădăcina conţin principii active, acizi fenolici şi steroli.

Valeriană

Rădăcina de valeriană are proprietăți vindecătoare, fiind un medicament folosit pentru tratarea afecțiunilor cardiace. De asemenea, are un efect calmant, îmbunătățește sistemul cardiovascular și tractul gastrointestinal, reduce excitabilitatea sistemului nervos central și relaxează spasmele mușchilor netezi. În plus, planta este folosită pentru calmarea isteriei și a crampelor.

Urzică

Se numără printre cele mai populare plante medicinale și se cultivă în perioada martie-mai. Este folosită la pregătirea unor mâncăruri precum salate, supe sau garnituri, precum și în tratarea anumitor afecțiuni. Frunzele de urzică au un conținut ridicat de vitamine (A, B2, C, K) și de săruri minerale. Tinctura de urzică este benefică pentru detoxifierea organismului și combaterea mătreții, în timp ce ceaiul de urzică ajută la întărirea sistemului imunitar, reglează digestia organismului, curăță rinichii și îmbunătățește activitatea cardiacă, scrie site-ul Grădinamax.ro.

Aloe vera

Planta de aloe sau, simplu, aloe vera, este foarte utilă mai ales pentru persoanele care au probleme cu pielea. De asemenea, poate ajuta la purificarea corpului și ajută la vindecarea oricărei probleme respiratorii sau bronșice. Deși nu necesită multă îngrijire, această plantă se dezvoltă cel mai bine în zone cu climă caldă.

Arnică

Arnica este specifică regiunilor de munte și se cultivă în lunile martie și aprilie. Florile de arnică au proprietăți antiseptice și antiinflamatoare și aplicată pe piele sub formă de cremă, unguent, balsam, alifie, tinctură sau infuzie atenuează durerile musculare, diminuează inflamația și vindecă rănile. Este frecvent folosită în caz de vătămări, precum entorse și echimoze. Ca plantă, se aplică pe piele deoarece poate provoca efecte secundare grave dacă este ingerată.

Tătăneasă

Tătăneasa are efecte benefice dacă este folosită extern sau intern. Rădăcina și frunzele acestei plante ajută la vindcarea rănilor, zgârieturilor și tăieturilor, ameliorează durerile de spate și durerile reumatice. Consumată sub formă de ceaiuri, tătăneasa vindecă tusea. De asemenea, se mai spune că ajută în procesul de refacere a oaselor în urma fracturilor. Planta are nevoie de un sol bogat în substanțe nutritive, cu un pH de 6.0-7.0 și se dezvoltă bine dacă este plantată într-o zonă însorită. Crește primăvara și vara și rezistă foarte bine și în perioadele de secetă.

Calendulă

Această plantă este un bun antiseptic, având proprietăți antiinflamatorii și de vindecare și poate fi utilizată în tratarea tăieturilor, arsurilor și rănilor. Este, totodată, un bun remediu pentru stomatită și gingivită, precum și pentru bolile tractului gastrointestinal (gastrită, colită, enterocolită, precum și boli ale vezicii biliare). Mai este utilizată în tratarea bolilor de inimă, de respirație și edem.

Salvie

Salvia are multiple beneficii. Astfel, aceasta ajută la memorie, în special la persoanele vârstnice, fiind o excelentă sursă de vitamina K. De asemenea, este bogată în antioxidanți, ceea ce o face să protejeze de stres oxidativ în special celulele ficatului. Studii recente în domeniu au arătat că salvia are un mare potențial antibacterian, putând să omoare patogeni precum salmonella și staphylococcus.

Lavandă

Lavanda sau levănțica nu este doar o plantă estetică și parfumată, ci și plantă medicinală. De aceea, este folosită adesea pentru proprietățile sale calmante și relaxante, însă este și un puternic antiseptic, ajutând la dezinfectarea și vindecarea rănilor și arsurilor. Uleiul esențial de lavandă ajută la îmbunătățirea microcirculației sanguine, stimulează circulația cerebrală. Totodată, infuzia de lavandă este utilizată pentru a vindeca durerile de cap, migrenele, amețelile și pierderea forței.

Pelin

Este o plantă medicinală cu multiple întrebuințări și cu multe beneficii. Infuzia de pelin distruge microorganismele piogene, are un efect antihelmintic, ajută la secreția insuficientă de bilă, letargie, digestie, balonare și gaze, icter și pietre la rinichi. De asemenea, activează circulația de sânge și îmbunătățește metabolismul. Pelinul mai este folosit în prepararea unui bitter, care poate susține buna funcționare a digestiei.

Pătrunjel

Acesta are nevoie de sol bun, de multă lumina și de o temperatură constantă și poate fi plantat în ghiveci până în luna august. Semințele se introduc în pământ la 2 cm adâncime și se distribuie uniform, urmând ca după ce răsare răsadul plantele să fie rărite. Pătrunjelul se regenerează destul de repede, iar frunzele sale pot fi tăiate pentru consum sau pentru gătit.

Rozmarin

Cunoscut și sub numele de „planta memoriei”, rozmarinul are în componența sa peste zece antioxidanți care încetinesc deteriorarea acetilcolinei, un neurotransmițător care ajută memoria și combate boala Alzheimer. Frunzele de rozmarin sunt scurte sub formă de ace de culoare verde închis și aspect lucios pe față, în timp ce pe spate sunt albe, fiind acoperite cu peri moi. Înflorește la început de vară, iar florile pot fi albastre, violet sau chiar albe. Rozmarinul se poate consuma cu cartofi și în lipii.

Leuștean

Nelipsit din bucătărie, leușteanul nu are doar un gust plăcut, care dă savoare ciorbelor și altor mâncăruri, ci și numeroase proprietăți care ajută la prevenirea și vindecarea unor afecțiuni. Vitaminele și mineralele pe care le conține energizează organismul și asigură o stare de bună dispoziție și multă energie. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare, leușteanul calmează durerile de stomac și contribuie la un colon sănătos. În afară de reducerea balonării, consumarea acestei plante reduce iritația intestinală, întărește sistemul imunitar și protejează rinichii.

Vezi şi cum pregătești pomii fructiferi primăvara pentru a fi roditori!

