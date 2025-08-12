Ce presupune alimentația vegană

Alimentația vegană este tot mai populară în multe părți ale lumii, inclusiv la noi și tot mai multe persoane aleg să adopte o astfel de dietă.

Alimentația vegană este un mod de a mânca și, adesea, un mod de a trăi, bazat pe excluderea completă a produselor de origine animală. Asta înseamnă că din dieta unei persoane vegane lipsesc carnea, peștele, lactatele, ouăle și chiar mierea, accentul fiind pus pe alimente de proveniență vegetală, legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, semințe și nuci.

O alimentație vegană echilibrată și sănătoasă însă, nu înseamnă doar “fără carne și lactate”, ci presupune diversitate și atenție la aportul de nutrienți esențiali, cum ar fi proteinele, vitamina B12, fierul, calciul sau acizii grași omega-3. Acestea pot fi obținute din surse vegetale bine alese sau, acolo unde este nevoie, din suplimente.

Deși pentru mulți o astfel de dietă poate părea mult prea restrictivă, în realitate opțiunile sunt destul de vaste, iar deserturile vegane pot fi cu adevărat delicioase. Înghețata vegană este un astfel de desert. Fie că este cu fructe, cu cacao, fistic sau vanilie, ori în alte combinații delicioase, înghețata vegană este ușor de preparat și de cele mai multe ori și sănătoasă.

Rețete de înghețată vegană

Înghețata vegană poate fi făcută în multe feluri, rețetele variind în funcție de preferințe, dar și de ingredientele pe care le avem la îndemână. Putem opta pentru rețete cu lapte vegetal sau fără. Iată câteva idei de rețete din care să te inspiri și pe care le poți adapta după gust.

Înghețată vegană cu vanilie

Înghețată vegană cu vanilie

400 ml lapte de cocos

200 ml lapte de migdale

150 g zahăr de trestie sau sirop de agave

2 linguri amidon de porumb

1 păstaie de vanilie sau 2 linguri extract natural de vanilie

Un praf de sare

Mod de preparare

Dacă folosești păstaie de vanilie, taie-o pe lungime și răzuiește semințele cu vârful cuțitului. Pune semințele și păstaia într-o cratiță. Dacă folosești extract, îl vei adăuga la final, după ce compoziția s-a răcit puțin.

În cratiță, pune laptele de cocos și laptele de migdale. Adaugă zahărul și sarea. Amestecă bine la foc mediu, până când zahărul se dizolvă complet.

Într-un bol mic, dizolvă amidonul de porumb în 4-5 linguri de lichid rece. Poți folosi puțin din laptele de migdale. Toarnă amestecul peste compoziția încălzită, amestecând continuu cu un tel, până ce începe să se îngroașe ușor, textura trebuie să fie asemănătoare cu a unei creme fluide.

Oprește focul și lasă păstaia de vanilie să infuzeze în cremă aproximativ 15 minute. Dacă folosești extract de vanilie, acum e momentul să îl adaugi.

Scoate păstaia, apoi lasă compoziția să se răcească complet. Pentru un rezultat mai bun, pune crema acoperită la frigider cel puțin 4 ore.

Toarnă crema într-un recipient adânc, pune-l în congelator și amestecă energic la fiecare 30-40 de minute, timp de 3-4 ore, pentru a sparge cristalele de gheață și a obține o textură cremoasă.

Înghețată vegană cu ciocolată, fără zahăr

Înghețată vegană cu ciocolată, fără zahăr

250 g curmale fără sâmburi

500 ml lapte de caju

200 ml lapte de cocos

120 g ciocolată neagră vegană

2 linguri cacao pudră neîndulcită

1 linguriță extract natural de vanilie

Mod de preparare

Pune curmalele într-un bol și acoperă-le cu apă fierbinte. Lasă-le la înmuiat aproximativ 15 minute, apoi scurge-le bine. Această etapă le face mai cremoase și mai ușor de mixat.

Rupe ciocolata în bucăți mici și topește-o la bain-marie sau în cuptorul cu microunde, amestecând periodic până devine lichidă și omogenă.

Într-un blender puternic, pune curmalele hidratate, laptele de caju, laptele de cocos, cacaoa, extractul de vanilie. Procesează până obții o cremă netedă, cu o consistență mătăsoasă.

Toarnă ciocolata lichidă în blender, peste compoziția de curmale, și mai mixează câteva secunde, doar cât să se omogenizeze perfect.

Toarnă compoziția într-o caserolă sau în orice fel de recipient dorești, bag-o la congelator și amestecă energic la fiecare 40 de minute,de câteva ori, pentru a preveni formarea cristalelor mari de gheață.

Lasă înghețata la temperatura camerei 5-7 minute înainte de a o pune în cupe. Merge de minune cu fulgi de cocos prăjiți sau alune zdrobite.

Înghețată vegană cu mango și zmeură

Ingrediente

2 mango mari, bine copți

200 g zmeură proaspătă sau congelată

500 ml lapte de cocos sau alt lapte vegetal

80 ml sirop de agave

2 linguri suc de lămâie

1 linguriță extract natural de vanilie

Mod de preparare

Curăță mango de coajă și sâmbure, apoi taie pulpa cuburi. Spală zmeura și scurge-o bine. Dacă folosești fructe congelate, lasă-le să se dezghețe ușor înainte.

Într-un blender, pune cuburile de mango, laptele de cocos, siropul de agave, sucul de lămâie, vanilia. Mixează până obții o cremă omogenă.

Pune aproximativ două treimi din crema obținută într-un bol. În blender, peste restul de cremă, adaugă zmeura și procesează până se transformă într-un sos dens și colorat.

Într-un recipient potrivit pentru congelator, toarnă crema de mango, apoi adaugă din loc în loc câte linguri de cremă cu zmeură. Cu o scobitoare sau o spatulă subțire, fă mișcări ușoare pentru a crea un efect marmorat. Acoperă recipientul și pune-l la congelator.

Înghețată raw vegană cu banane și căpșuni

Înghețată raw vegană cu banane și căpșuni

4 banane foarte coapte

250 g căpșuni proaspete

2 linguri suc de lămâie proaspăt stors

2 lingurițe sirop de agave sau sirop de arțar

1 linguriță extract natural de vanilie

1 praf fin de sare

Mod de preparare

Bananele trebuie să fie foarte coapte, cu coaja aproape neagră, aceasta e cheia pentru o cremă fină. Le decojești și le tai în bucăți medii, apoi le așezi într-o tavă sau pe o farfurie tapetată cu hârtie de copt, pe care le pui la congelator pentru cel puțin câteva ore.

În paralel, căpșunile le speli cu grijă, le tai în jumătăți sau sferturi dacă sunt mari, și le pui și pe ele la congelat, dar pentru o perioadă mai scurtă, în jur de 2 ore, astfel încât să rămână un pic mai suculente.

Când fructele sunt bine congelate, le scoatem și le punem într-un blender puternic. Începem prin a adăuga bananele, sucul de lămâie, sarea și vanilia. Mixăm totul cu răbdare, oprind blenderul din când în când pentru a răzui pereții bolului și pentru a încuraja omogenizarea. Crema va deveni încet tot mai fină și cremoasă.

După ce bananele sunt bine mărunțite, adăugăm căpșunile congelate și îndulcitorul. Continuăm mixarea până la o consistență omogenă, cu o culoare rozalie frumoasă și un gust fresh, natural, cu aromă intensă de fructe.

Dacă textura ți se pare prea groasă, poți adăuga câte puțin suc de portocală proaspăt stors pentru a o subția puțin.

Poți servi înghețata imediat sau o poți pune în recipient la congelator pentru 1-2 ore. Pentru a o scoate ușor din recipient, las-o 5-10 minute la temperatura camerei.

Înghețată vegană cu fructe și unt de arahide

4 banane medii congelate

2 lingurițe pudră de cacao;

70 g fulgi de migdale;

o mână de fructe de pădure

1 linguriță unt de arahide vegan

1 linguriță ulei de cocos;

Mod de preparare

Amestecă la blender bananele bine coapte și curățate, cacaua, untul de arahide și uleiul de cocos, apoi bagă la congelator pentru cel puțin câteva ore. Pentru decor, poți rade cuburi de ciocolată, nucă sau fistic.

Sursă foto – Shutterstock.com

