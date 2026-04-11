Statutul marital influențează riscul de cancer

Cercetătorii de la Centrul pentru Cancer Sylvester Comprehensive din cadrul Universităţii din Miami au analizat date din 12 state americane, incluzând peste patru milioane de pacienţi diagnosticaţi cu cancer între 2015 şi 2022, potrivit News.

Rezultatele studiului arată că adulţii care nu s-au căsătorit niciodată au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta diverse tipuri de cancer comparativ cu cei care sunt sau au fost căsătoriţi.

Statutul marital poate reflecta factori sociali relevanţi pentru riscul de cancer la nivelul populaţiei, au explicat autorii.

Cercetătorii subliniază că aceste corelaţii nu indică o cauzalitate directă.

Mai exact, studiul nu sugerează că mariajul previne cancerul. Totuşi, persoanele necăsătorite ar trebui să fie mai atente la factorii de risc, să efectueze screeninguri regulate şi să acorde prioritate îngrijirii medicale, au adăugat experţii.

Diferenţe semnificative între grupuri

Pentru a analiza legătura dintre statutul marital şi riscul de cancer, participanţii la studiu au fost împărţiţi în două categorii: persoane care sunt sau au fost căsătorite (inclusiv divorţaţi sau văduvi) şi persoane care nu au fost niciodată căsătorite.

Aproximativ 20% dintre adulţi aparţineau celei de-a doua categorii. Adică unul din cinci adulţi din studiu nu fusese niciodată căsătorit.

Rezultatele au dezvăluit că persoanele necăsătorite au avut rate mai mari de cancer pentru aproape toate tipurile de boală analizate, în special pentru cancerele prevenibile, cum ar fi cele asociate infecţiilor, fumatului sau factorilor hormonali şi reproductivi.

De exemplu, rata cancerului anal la bărbaţii necăsătoriţi a fost de cinci ori mai mare decât la bărbaţii căsătoriţi.

Femeile necăsătorite au avut un risc de trei ori mai mare de cancer de col uterin faţă de cele care au fost sau sunt căsătorite.

Ambele tipuri de cancer sunt asociate cu infecţia cu virusul papiloma uman (HPV), iar diferenţele ar putea reflecta un acces redus la screening şi prevenţie în rândul persoanelor necăsătorite.

De altfel, bărbaţii care nu s-au căsătorit niciodată au avut un risc cu aproximativ 70% mai mare de cancer faţă de bărbaţii căsătoriţi, în timp ce femeile necăsătorite au avut un risc cu aproximativ 85% mai mare comparativ cu cele care sunt sau au fost căsătorite.

Rolul vârstei, rasei și stilului de viață

Riscul crescut de cancer în rândul persoanelor necăsătorite a fost mai accentuat la cei cu vârsta de peste 50 de ani.

De asemenea, bărbaţii de culoare care nu s-au căsătorit niciodată au înregistrat cele mai mari rate generale de cancer, în timp ce bărbaţii de culoare căsătoriţi au avut rate mai mici decât bărbaţii albi căsătoriţi.

Acest lucru sugerează că statutul marital joacă un rol esenţial în reducerea riscului de cancer în anumite grupuri demografice.

Autorii subliniază că există limitări în interpretarea rezultatelor: persoanele cu un stil de viaţă mai sănătos sau o integrare socială mai bună pot fi mai înclinate să se căsătorească, influenţând astfel concluziile.

De asemenea, studiul nu a luat în calcul persoanele necăsătorite care trăiesc în relaţii stabile.

Implicații pentru prevenție

Concluziile pun în lumină importanţa factorilor sociali în sănătatea publică.

Cercetătorii sugerează că este esenţial ca persoanele necăsătorite să fie mai vigilente în ceea ce priveşte prevenţia, inclusiv prin screeninguri regulate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

Studiul deschide, de asemenea, calea pentru cercetări viitoare privind impactul schimbărilor de statut marital asupra riscului de cancer.

Asocierea identificată este o observaţie nouă care necesită investigaţii suplimentare, au concluzionat autorii studiului.

