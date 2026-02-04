Cancerul nu apare „din senin”, în multe cazuri

Cancerul nu apare mereu „din senin”. În foarte multe cazuri, boala este legată direct de lucruri care se adună în timp: ce fumăm, ce bem, ce mâncăm, cât ne mișcăm sau ce infecții netratate avem.

Iar prima analiză făcută la nivel global și publicată în revista Nature Medicine arată clar că aproape 40% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite. Asta înseamnă milioane de oameni, în fiecare an, care nu ar ajunge să treacă prin tratamente grele, spitalizări și ani de frică.

Studiul, citat de BBC, a fost realizat de specialiști ai Organizației Mondiale a Sănătății și se bazează pe date din peste 180 de țări.

Cancerul nu ține doar de ghinion

Medicii sunt de părere că nu toate cancerele pot fi prevenite. Unele apar din cauza vârstei, a modificărilor naturale ale ADN-ului sau a genelor moștenite. Totuși, surpriza mare este cât de multe forme de cancer sunt legate de factori care pot fi evitați. Nu vorbim de lucruri exotice sau rare, ci de obiceiuri comune.

„Mulți oameni sunt șocați când aud că aproape patru din zece cazuri de cancer pot fi prevenite. Este un procent uriaș”, spun cercetătorii care au lucrat la analiza în care au fost incluși 30 de factori despre care se știe că cresc riscul de cancer.

Fumatul rămâne inamicul numărul unu

Fumatul este, de departe, principala cauză a cancerelor care pot fi prevenite. Nu provoacă doar cancer pulmonar, așa cum cred mulți, ci este legat de cel puțin 17 tipuri de cancer: de gât, gură, esofag, stomac, ficat, pancreas sau vezică urinară. Anual, milioane de cazuri de cancer sunt puse direct pe seama tutunului. Iar efectele nu apar peste noapte. Se adună în ani.

Alcoolul vine imediat după. Consumul constant, chiar și în cantități moderate, crește riscul de cancer, mai ales la nivelul ficatului, sânului și tubului digestiv.

Infecțiile care pot duce la cancer

Un capitol important al raportului este legat de infecții. Unele virusuri și bacterii pot declanșa, în timp, cancer. Cel mai cunoscut exemplu este HPV, virusul responsabil de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin. Vaccinarea poate preveni aceste cazuri, dar în multe țări este încă evitată sau amânată.

La fel se întâmplă cu hepatita B și C, care pot duce la cancer de ficat, sau cu bacteria Helicobacter pylori, asociată cu cancerul gastric. Medicii spun clar că depistarea și tratamentul la timp pot face diferența dintre o viață normală și o boală gravă.

Obezitatea și lipsa mișcării, riscuri ignorate

Greutatea în exces și sedentarismul sunt responsabile pentru un procent important din cancerele prevenibile. Obezitatea modifică hormonii și inflamația din organism, iar asta creează un teren favorabil pentru apariția tumorilor.

„Nu vorbim despre estetică, ci despre risc real de boală”, spun specialiștii.

La fel, lipsa activității fizice crește riscul de cancer, chiar și la persoane care nu fumează și nu consumă alcool.

Bărbații sunt mai expuși decât femeile

Datele arată o diferență clară între sexe. Aproape 45% dintre cazurile de cancer la bărbați pot fi prevenite, comparativ cu aproximativ 30% la femei. Principalul motiv este fumatul, mult mai răspândit în rândul bărbaților, dar și consumul mai mare de alcool.

Contează și zona în care trăiești, spun specialiștii. În Europa, stilul de viață este principalul factor de risc. În Africa Subsahariană, infecțiile sunt cauza dominantă a cancerelor prevenibile.

De ce medicii nu mai vorbesc despre „vindecare”

Un adevăr greu de acceptat este că medicina nu mai folosește termenul de „vindecare definitivă” în oncologie. Chiar și după ani fără semne de boală, cancerul poate reveni.

„Conceptul că un pacient oncologic este vindecat dacă timp de cinci ani nu apar recidive a fost abandonat în urmă cu mai multe decenii”, spune dr. Roxana Mustață, medic specialist oncologie, într-un interviu pentru Libertatea.

Și odată instalată boala, pacienții nu sunt niciodată considerați vindecați, ci doar în „remisiune completă” și rămân sub monitorizare toată viața. Nu din exces de prudență, ci pentru că s-au observat recidive și la 10-15 ani de la tratamentul inițial. De aceea prevenția și monitorizarea pe termen lung rămân esențiale.

Ce ține de noi, zi de zi, să prevenim boala

Medicii spun că prevenția nu înseamnă lucruri complicate sau costisitoare. Înseamnă:

renunțarea la fumat

reducerea consumului de alcool

vaccinarea împotriva HPV și hepatitei

mai multă mișcare

controale medicale regulate

Nimeni nu garantează că nu vom face niciodată cancer, dar se reduce masiv riscul.

Un mesaj important, de Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului

Ziua de 4 februarie este Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului. Azi, clădiri emblematice din toată România sunt luminate în portocaliu, în semn de solidaritate cu pacienții oncologici și familiile lor. Gestul vine cu un mesaj simplu: cancerul nu este doar o problemă medicală, ci una care ține și de societate, informație și prevenție.

În România, anual, peste 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu această boală gravă. Dintre aceștia, între 422 și 461 sunt copii și adolescenți. La nivel global, aproximativ 400.000 de copii și adolescenți cu vârsta între 0 și 19 ani primesc un diagnostic oncologic, arată un comunicat al Asociației Magic.

Iar specialiștii spun clar că nu putem controla totul, dar putem controla mult mai mult decât credem. Iar uneori, aceste alegeri mici pot schimba radical un destin.

