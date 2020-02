De Camelia Diaconu,

Poezii scrise de Tudor Arghezi – opere celebre și mai puțin cunoscute

Cu numele său real Ion Nae Theodorescu, Arghezi a fost unul dintre poeții români importanți nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Când spui Tudor Arghezi, te gândești la cele mai frumoase și emoționante poezii, așa că mai jos am structurat cele mai frumoase opere. Tudor Arghezi poezii.

Tudor Arghezi poezii

Adam și Eva

Urîndu-i-se singur în stihii,

A vrut şi Dumnezeu să aibă-n cer copii

Şi s-a gîndit din ce să-i facă,

Din borangic,argint sau promoroacă,

Frumoşi, cinstiţi, nevinovaţi,

Şi puse-aşezămîntul dintre fraţi.

Dar i-a ieşit cam somnoros şi cam

Trîndav şi nărăvaş strămoşul meu Adam ;

Că l-a făcut, cum am aflat,

Cu praf şi niţeluş scuipat ;

Ca să încerce dacă un altoi

De stea putea să prindă pe noroi,

Că, de urît, scuipind în patru zări, stingher

Făcuse şi luminile din cer.

Dar iată că l-a nimerit,

Din pricina aluatului, greşit,

Şi că Adam, întîiul fiu

Al Domnului, ieşise, parcă, şi zbanghiu.

Nu-i vorba, nici-o poză nu ne-nvaţă

Cum ar fi fost omul dintîi la faţă.

Nici unda lacului nu l-a păstrat,

În care se-oglindea la scăpătat.

Puterea lui dumnezeiască,

Dormind mereu, căta să-l mai trezească ;

I-a rupt un os din coaste, ceva,

Şi-a zămislit-o şi pe Eva.

Mai poţi căsca de lene, iarăş,

Cînd ai o soră şi-un tovarăş ?

S-au luat de mîini şi au cutreierat

Grădina toată-n lung şi lat.

Să nu te miri că, şovăind şi mici,

Li se julea şi nasul prin urzici.

Poezii scrise de Tudor Arghezi

April

Într-o ramură-nflorită

E-agățat un cuib în tei.

Ramura e legănată,

Legănîndu-și cuibul ei.

Vîntul murmură prin floare,

Adormind-o cu descîntul,

Pasărea surîde-n aripi,

Cunoscînd că-i numai vîntul.

Mi-a zburat de mult din floarea

Sufletului pasărea,

Aripi ca-ntre fulgi cicoarea,

Verde-n piept ca zarzărea.

O tot caut de atunci

Prin pădure, prin copaci.

Pasăre cu aripi lungi,

Unde ești și ce mai faci ?

Catrene și distihuri

-1-

Oricare-i timpul și felul de doctrină,

Se-mparte lumea-n două, în multă și puțină.

-2-

Trîmbiţi, clopote, laute, tobe, flaute, tipsii –

Noaptea s-a tîrît prin ceață, printre hăuri și vecii.

-3-

Și azi aceleași ceasuri mereu, fără sfîrșit,

Ca niște amfori negre, pe umeri, de granit.

-4-

Din viața voastră goală făceați întîietate

Că fiecare ține să aibă el dreptate,

Dreptatea mea-i supusă dreptății tale ş-între

Dreptățile-ntristate domnesc doar cele mîndre.

-5-

E oltean, însă, din fire,

Nu-i la minte prea subțire,

Și desigur a mințit

Ca să crezi că nu-i corcit.

-6-

Pe cît crești și ești mai mare

Te obrazniceşti mai tare.

-7-

După cazne de un an

Poți să scrii și un roman.

-8-

Nu auzi nimic, măcar

Ia urechi de la măgar.

-9-

De vorbește

Te stropește,

Dacă tace

Nici atît nu poate face.

Ceasul de-apoi

În cer,

Bate ora de bronz şi de fier.

Într-o stea

Bătu ora de catifea.

Ora de pâslă bate

În turla din cetate.

În ora de lână

Se-aude vremea bătrână

Şi se sfâşie

Ora de hârtie.

Lângă domnescul epitaf

Bate glasul orei de praf.

Aznoapte, soră,

N-a mai bătut nici-o oră.

Cina

În frig şi noroi

Trec hoţii-n convoi, câte doi,

Cu lanţuri târâş de picioare,

Muncindu-se parcă-n mocirli de sudoare.

Fiertura e gata.

E seară. E ploaie.

O lingură grea, cât lopata,

Dă ciorba din doua hârdaie.

Câţiva au ucis,

Câţiva ispăşesc ori un furt, ori un vis.

Totuna-i ce faci:

Sau culci pe bogaţi, sau scoli pe săraci.

Livizi ca strigoii şi sui,

Strâmbaţi de la umeri, din şold si picior

În blidul fierbinte, cu aburi gălbui.

Îşi duc parcă sângele lor.

Cinci pisici

Am în grădină cinci pisici

Din care două sînt pisoi,

Ele – gingașe, moi și mici,

Ei – dolofani și zdraveni amîndoi;

Spinări, picioare,- ncheieturi ca fierul,

Unghii de șoim și colții lungi, de fiare,

N-ar cuteza nici șarpele, nici jderul

Să simtă-n ceafă crîncenele ghiare.

Cînd calcă-n flori și dau să se oprească

S-asculte parcă un murmur pierdut,

Le cade ca pe-o scoarță oltenească

Țesută umbra printre foi de dud.

Sunt tigrii mei, de veche obîrşie

Și mă mîndresc cu neamul lor cel mare,

Și bărbătesc și blînd la duioșie

Și-ntr-adevăr țesuți ca pe covoare.

Dar de ajuns să latre un cățel,

Că fug în pom și uită și de mine.

Tigri de junglă neagră, stați nițel,

Că mi-ați făcut mîndria de rușine.

Creion

Obrajii tăi mi-s dragi

Cu ochii lor ca lacul,

În care se-oglindesc

Azurul şi copacul.

Surâsul tău mi-i drag,

Căci e ca piatra-n fund,

Sper care-noată albi

Peşti lungi cu ochi rotund.

Şi capul tău mi-i drag,

Căci e ca malu-n stuf,

Unde păianjeni dorm,

Pe zori făcute puf.

Făptura ta întreagă

De chin şi bucurie,

Nu trebuie să-mi fie,

De ce să-mi fie dragă?

Cuprinsul

Pămîntul, țarina, bucatele,

Puse-n spinarea mea cu toatele,

Oameni și turme și vite,

Brazdele zguduite,

Potecile, miriştea,

Durerile, neliniștea,

Ploaia, negura, vîntul,

Hobotul, spaima, frămîntul.

Cum a intrat în mine țara toată ?

Cum a-ncăput o țară-ntr-o lopată ?

Pădurile într-un ghiveci de lut ?

O mare-ntreagă-ntr-un pahar băut ?

Atuncea, dimpreună cu ele-n stropul meu

De zmîrc, a început și Dumnezeu.

Poezii pentru copii de Tudor Arghezi

Arici, Arici, Bogorici

Ghem de spini și țepi uscate,

Stă-ntarit că-ntr-o cetate.

Poate trece un vecin

Peste el cu carul plin.

Că nu simte nici atît

Cît l-ai gîdilă pe gît.

Că să-l scoată, că să iasă,

Cîinii-l latră. Lui nu-i pasă.

Unul, încercînd un pas,

S-a ciocnit în ghimpi la nas.

Fiindcă tontul și netotul

Și-a virit în ace botul.

Dac-ar fi citit aici

El află ce-i un arici,

Însă cîinii n-au habar

De tipar și-abecedar.

Nesupus la gînd pizmaș,

Bogorici e drăgălaș

Cui îl ia cu prietenie

Cânta-i numai din tipsie

Și-ți și joacă o chindie.

Creion

Fă-te, suflete, copil

Și strecoară-te tiptil

Prin porumb cu moț și ciucuri,

Că să poți să te mai bucuri.

Strînge slove, cărți și până.

Da-le toate de pomană

Unui nou învățăcel,

Să se chinuie și el.

Gîndul n-o să te mai fure

Prin zăvoaie și pădure,

Cu ecoul de cuvinte

Care-ngina și te minte.

Cînd tristețile te dor,

Uită tot și tilcul lor.

Două butoaie

Două butoaie merg la vale.

Unul e plin și merge- agale.

Altul e gol și fuge-n goana mare

Și hărmălaia doagelor e-n stare,

Stârnind în valuri praful din șosea,

Să bage lumea în belea.

Dați-va-n lături, oameni buni, că vine,

Că o furtună, nu știu cine!

Dar larmă nu e de folos,

Butoiul gol e mult mai tacticos.

Așa și omul cel lăudăros,

Pe dinăuntru-i găunos,

Pe când acela care tace

E că butoiul plin și cu capace.

Unuia-i umblă gură fel de fel.

Celălalt, vorbește fapta pentru el.

Iscoada

De cum s-a ivit lumina.

A ieșit din stup albina,

Să mai vadă, izmă creată

A-nflorit de dimineață?

Se-ngrijeste, gospodină

De-nfloreste și sulfina,

Căci plutise val de ceață,

Asta-noapte, pe verdeață.

A găsit toată grădina

Înflorită, și verbina,

Și s-a-ntors, după povața,

Cu o proba de dulceață.

Zdreanță – de Tudor Arghezi

Zdreanță

L-ați văzut cumva pe Zdreanță,

Cel cu ochii de faianță?

E un câine zdrențuros

De flocos, dar e frumos.

Parcă-i strâns din petice,

Că să-l tot împiedice,

Ferfenitele-i atârnă

Și pe ochi, pe nara cârna,

Și se-ncurcă și descurcă,

Parcă-i scos din câlți pe furcă.

Are însă o ureche

De pungaș fără pereche.

Da târcoale la coteț,

Ciufulit și-așa laiet,

Așteptând un ceas și două

O găină să se ouă,

Care cânta cotcodace,

Proaspăt oul când și-l face.

De când e-n gospodărie

Multe a-nvățat și știe,

Și, pe brânci, taras, grabis,

Se strecoară pe furiș.

Pune laba, ia cu botul

Și-nghite oul cu totul.

— „Unde-i oul? a-ntrebat

Gospodină. — „L-a mâncat!”

„Stai nițel, că te dezvăț

Fără matură și bat.

Te învață mama minte.”

Și i-a dat un ou fierbinte.

Dar decum l-a imbucat,

Zdreanță l-a și lepădat

Și-a-njurat cu un lătrat.

Când se uită la găină,

Cu culcușul lui, vecină,

Zice Zdreanță-n gândul lui

„S-a făcut a dracului!”

Alfabetul

Cine vine mândru și călare

Și nici cal măcar nu are?(M)

Ureghile au crescut

Pe măgarul nevăzut.(V)

Ce bortoș și ce fudul

Și niciodată satul!(B)

Că să-i ramaie peltică

I-a rămas limba mai mică.(F)

Are la buza un glonț

Sau un par cu scarliont.(G)

O să-ți fac o întrebare:

Cine-i gol, rotund și mare?(O)

Mi-a venit de la părinți

Un pieptene cu trei dinți.(E)

Fuge după coadă

Și n-o poate prinde.(C)

Cine seamănă din voi

C-un cățel de usturoi?(D)

Deselat, rascracarat,

Spune, cum te-am botezat?(H)

Îi atârnă, de căldură,

Până-n praf limba din gură.(R)

Ramă o litera știe

Și numai pe ea o scrie.(S)

Ați văzut cumva să stea

Brațul drept, fără proptea?(I)

Cobilița din spinare

Îi stă-n cap și nici nu-l doare.(T)

Vine șchiop dar umblă bine:

Așa șchiop nu-i orișicine.(N)

3 s-a-ntors de-a-ndoasele

Să-și numere oasele. (3)

Că să nu-i ramaie goală

Inima, i-am pus pedala.(Q)

Cine-i chior și cine are

Ochiul lui între picioare?(A)

Cele mai frumoase poezii scrise de Arghezi

De Paști

La toate lucarnele şi balcoanele

Au scos din cer îngerii icoanele

Şi-au aprins pe scări

Candele şi lumânări.

Oraşele de sus, în sărbătoare,

Au întins velinţe şi covoare,

Şi ard în potire

Mireasmă subţire.

Şi din toate ferestrele odată,

Mii şi sute de mii,

Heruvimii fac cu mâna bucălată

La somnoroşii copii.

De abia plecaseși

De-abia plecaseși

De-abia plecaseşi. Te-am rugat să pleci.

Te urmăream de-a lungul molatecii poteci,

Pân-ai pierit, la capăt, prin trifoi.

Nu te-ai uitat o dată înapoi!

Ţi-aș fi făcut un semn, după plecare,

Dar ce-i un semn din umbră-n depărtare?

Voiam să pleci, voiam şi să rămâi.

Ai ascultat de gândul ce-l dintâi.

Nu te oprise gândul fără glas.

De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?

De-o fi să mor

De-o fi să mor, de-o fi să mor

Să mă lăsăți în vechea haină,

Vor ști doar codrii a mea taină …

La groapă mea dați zor, dați zor.

Cînd voi fi mort, în vreo trei scînduri

Să m-așezați, n-oi ști de gînduri,

Am fost și gînd, dar am trecut,

Am suspinat, dar am tăcut …

La groapă mea dați zor, dați zor…

De-o fi să mor, de-o fi să mor …

Despărțire

Când am plecat, un ornic bătea din ceață rar,

Atât de rar, că timpul trecu pe lânga ora.

I-am auzit întâia bătaie amândoi,

Pierzându-se-n noiembrie prelungă și sonoră.

Poate mai bate înca momentul de atunci,

Poate-a tăcut îndata și-așteaptă să mai vie

Îmbratisarea veche, din nou precum a fost,

Și lacrimile tale, în gara cenușie.

Cu limbile-i oprite pe palidul cadran,

Ne-a urmărit plecarea, de sus, că o fereastră

De casă părăsită, cu-o rază frânta-n geam.

Nu l-ai simțit că este părtaș la jalea noastră?

Te-ai împacat sau suferi de vremea ce-a crescut?

La ce visezi când ziua pe lampa ta se curma

Și cade-n geam bătaia la ceasul cunoscut,

Tu, care-ai stat s-asculți, pe cea din urmă?

Omule

O lăcomie crâncenă,nebună.

Adună,omule, adună,

Căzneștete, fură, surpă și omoară.

Îți trebuiesc putere și comoară.

Iți trebuiescc palate și veșminte

Să-ți zacă-n ele hoit și oseminte.

Morminte, omule, morminte.

Avidă, mâna ta se strânge,

Storci aur și se scurge sânge.

Nadejde, sânge, har, ca un burete,

Le soarbe aurul cu sete

Și-n beciul tău zidit înghiață

Neprihănita oamenilor viață,

Avântul, bucuria, puse bine

De stârvul tău, păstrate pentru tine.

Îmi e rușine, omule, îmi e rușine.

Epigraf

Stihuri, zburați acum din mîna mea

Și schiopataţi în aerul cu floare,

Că păsările mici de catifea

Ce-ncep în mai să-nvețe și să zboare.

Stihuri, acum, porniți vă scuturați,

Că frunzele-aurite, pentru moarte.

Pustnicii tineri, trișți și delicaţi,

Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte.

Stihuri de suflet, dintre spini culese,

Îndurerate-n spic și-n rădăcini,

Pătrunde-ți, înțelese și neînțelese,

În suflete de prieteni și străini.

Și semănați, că noaptea ce vă naște,

Sfiială și-ndoieli unde-ți cădea,

Acel-ce -știe, însă nu cunoaște,

Varsă-ntuneric alb cu mîna mea.

Doi copii

Doi copii s-au dus de mâna

Colindând o saptamâna

După scoici, după ghioace.

Vrând cum marea să se joace,

Ea, pierdută-n hora ei,

Nu s-a prins la rând cu ei.

Atâtata să-și destrame

Paturile de năframe.

Se dezbracă și se-mbracă,

Singură că să se placă,

Fermecată să se scalde

În sidefuri și zmaralde.

Nu știu ce le-a cășunat

Pe la ceasul înnoptat,

Că pe un drumeac stingher

S-au pierdut, intrând în cer…

Doi Frați

O zi din celelante-n săptămînă,

Scot ciutura mea plină din fîntînă

Pe cumpăna grădinii. Mereu că-ntîia oară,

Ea se înalţă şi scoboară.

Mă uit în undă chipul să-mi cuprindă,

Că n-am, în cîmp, la sapă, o altfel de oglindă.

Dar ieri venind şi boul, dintr-însa să se-adape,

Ne-am oglindit alături în tremurul de ape.

Joian mi-e frate galeş, iubit, în arătură.

În ciutură se vede-ndoita sorbitură.

Miez de noapte

Eu sunt acel pe care l-am visat,

L-am căutat și-am vrut să-l născocesc,

Că prin gunoiul meu cel omenesc

Să treacă rază, ager și curat.

Acel ce-atinge neatins noroiul

Și poate duce drum și peste cer

Și să rămâie fier de este fier,

Rugină-n el să nu-și puie altoiul.

Să năzuiască-n marmură schimbare,

Singurătății, de sus, de stalactit,

Fiind cu toate-n veac nepotrivit

Și aripile fiindu-i veșnic călătoare.

Eu știu tăcea când visul a murit,

Și-n toată clipă-nalt câte-o statuie

Tăcerii , pe un drum ce șuie

Neisprăvit.

Om cu om

Un om fusese-o frunză și numai om cu om,

Au izbutit să crească și să se facă pom.

Că moare frunză-n ramuri, puiandră și ușure,

Copacul viețuiește și s-a-nmulţit pădure.

Tu-ți răsplăteșți ursită de grabnică pieire,

Făcîndu-te, din omul prigoanei, omenire.

Tudor Arghezi poezii pentru copii

Tudor Arghezi poezii de dragoste

Dormi?

Dormi, sufletul meu? te-ai culcat?

Plouă și singur mi s-a urît.

Vreau să nu te supăr.

Te-am văzut citind la lampa

Și n-am băgat de seama

Când ai închis oblonul din grădina,

Tărcat cu dungi egale de lumina.

Am bătut încet în fereastră

Și iar am bătut, mai tare,

Și am intrat în încaperea ta.

Curată rînduiala!

Cartea stă deschisă la pagină albă:

Toate paginile cărții erau albe.

Ce citeai tu într-o carte fără slove?

Patul era nedesfacut.

Cearșaful nou, perina proaspătă.

Unde ai plecat?

Unde umbli noaptea singuratec?

Încaltamintea ți-este neatinsă.

Nu e gunoi la ține.

Te-mbraci în cămășă de piatră

Și te încingi cu funie de-argint.

Tu n-ai nici sudoare,

Nici praf, nici scuipat.

Un ac îmi înglodeste inima străpunsă,

Medicule fără de prihană.

Sau e un cui de la Crucificat

Sau un ghimpe din cununa lui.

Vindecă-mă, suflete.

Vin-acasă, suflete.

Adu leacuri, suflete.

Dragoste târzie

Da, te-aș iubi cum mă iubeșți și tu.

Inim-ar spune da, cugetul nu.

Te-ai așteptat vâltoarea să mă ia

Și să mă ardă în dogoarea ta.

De unde te-ai ivit să mă-mpresori

Cu-atâtea stele și cu-atati fiori?

Nu ți-ai dat seama, și de-abia

Vedeam și eu că ai putea

Să fii copila mea.

Simțirea dragostei, ades nebună,

Răzlețe streine le-mpreună,

Și vârstele le face deopotrivă.

Femeie pătimașă, aprinsă, uscățivă,

Eșți tânăra, trufașă și frumoasă.

Mă vrei al tău și-atât, și nu-ți mai pasă

De toți ai tăi, de toți ai mei,

Jertfiți unei femei.

Ai vrut să te desfaci dintre dantele

Să mi te dai că versurilor mele.

Beția te prinsese de o dată,

Și vreai să fii a mea de tot și toată,

Călcând o pravilă uitând

Că ai ieșit din rând.

Și te-am făcut să suferi, știu,

În ce aveai în ține mai zvacnit și viu.

M-am prefăcut că nu-nțeleg,

Că să rămâi ce ești, și eu întreg,

Și te-am jignit cu voie, să mă ierți,

Poți să blestemi și să mă cerți,

Din depărtarea care îți ascunde,

Cu plansii ochi, și coapsele rotunde.

Flori de mucigai

Le-am scris cu unghia pe tencuială

Pe un părete de firidă goală,

Pe întuneric, în singurătate,

Cu puterile neajutate

Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul

Care au lucrat împrejurul

Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan.

Sunt stihuri fără an,

Stihuri de groapă,

De sete de apă

Şi de foame de scrum,

Stihurile de acum.

Când mi s-a tocit unghia îngerească

Am lăsat-o să crească

Şi nu mi-a crescut –

Sau nu o mai am cunoscut.

Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară.

Şi mă durea mâna că o ghiară

Neputincioasă să se strângă

Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă.

Fii dulce și blajină

Fii dulce și blajină în tot ce vrei să faci.

De cînd începe ziua și pînă te dezbraci.

O mîngîiere fie-ți cuvîntul și necazul

Și să-ți surîdă ochii, și gură, și obrazul.

Frunză galbenă

Pe-această frunză ofilită

Ți-m scris din inimă un vers

Și zi c-am fost odată-n lume

Și că din ea de mult m-am șters.

Inscripție

Gîndul meu mîhnit mă-ntreabă :

Încă nu te-ai dumirit

De-ntîrzii și-ai rătăcit

Din silabă în silabă ?

Ploile m-au tot bătut,

N-au sfîrșit, nici început.

Iubitei mele

Printre copacii morți de vremi,

Pe stratul frunzelor căzute,

Peste cărările pierdute,

M-ai tot chemat și mă tot chemi.

Dar azi, cînd dorul mă usucă,

Sunt osîndit numai să plîng,

Nu pot la piept să te mai strîng …

Fiind iubire-ai fost nălucă.

Tudor Arghezi poezii – Frunză Galbenă

Tudor Arghezi poezii – Lacrimă

Lacrimă e sfîntă, fată,

Îi-e sufletului dată,

Cînd graiul a încetat

Și tăcută, pustniceşte,

Numai lacrimă vorbește,

Cu oftatul mut și sfînt,

Despărțită de pămînt.

Dar cu seară împreună

Îți urează noapte bună.

Vii tu, lacrimă, din lună ?

Logodnă

Vrei tu să fii pămîntul meu

Cu semănături, cu vii, cu heleșteu,

Cu păduri, cu izvoare, cu jivini ?

Vacile ne vor aduce ugerii plini

Și vor mugi la poartă noastră

De salcîmi cu floare albastră.

Nevăstuicile se vor juca în oglindă

Cu purceii și cu rațele, grămadă.

Puii de borangic

Vor număra meiul cu bobul mic

Și vor fugări țînțarii.

În față prispei vor tremură arțarii

Pestriți și va cîntă cocoșul.

Vom aduce florile cu coșul.

Din nuiele de răchită

Vom face împreună zestre împletită.

Și din lînă oilor,

Culcușul pisoilor.

Vrei tu să fii grădina mea,

De iarbă – mare și de catifea ?

Poezii scrise de Tudor Arghezi

Portret

Mă uit la el şi-l mai ascult.

Face nimic dar vrea tot mult.

Intenţii cîteodată potrivite.

Aprobă, se codeşte şi admite.

Şi bun la suflet ca un miel,

Ar trebui şi-o minte-n el.

Şi nu e niciodată mai fudul,

nici mai puţin , nici mai destul.

Psalm

Doamne, tu singur văd că mi-ai rămas …

Dar și tu văd că-ncepi glumi cu mine.

Nu mai am suflet, nici inimă, nici glas,

Îs buruiană. Sunt un mărăcine.

Tu rabzi să m-asuprească rău dușmanii,

Aștept cu ceasul și tu rabzi cu anii.

Mă ocolesc, privind încoace toți,

Parcă aș fi o gazdă de derbedei și hoți.

Puricele

Purice afurisit,

M- ai întors mereu în pat.

Două nopţi m-ai zgîndărit,

M-ai lucrat şi m-ai mîncat.

Purice nelegiuit,

Cu un deşti muiat în gură,

Pe cearşaf te-am urmărit,

Să te prind din săritură.

Şi-ai sărit şi resărit.

Uite-l vine, uite-l suie.

Te-am pierdut, iar te-am zărit.

Uite-l iarăşi, iarăşi nu e.

De-ai putea sări ca el,

Ți-ar ajunge ca-n poveşti,

Cinci minute şi niţel

Din Predeal la Bucureşti.

Zăpada

Fulg limpede şi pur,

Te-aştept să te scobori,

Petala de pe flori

Sădite în azur.

Azurul se încheagă

Să facă iernii salbă.

E-o trudă-n bolta-ntreagă

Să-ţi facă fiinţa albă.

Dar ajungând la noi,

Cu steaua şi cu luna,

Tu treci întotdeauna

Şi laşi în lut noroi.

Vrăbiile

M-a strigat la gard un om

Că-mi fug perele din pom.

Dar avui și eu noroc,

Erau cu coadă și cioc.

Ușa care scîrțîie

Ca și tine, găunoasă,

Merg în frunte și nu-mi pasă,

Ca și tine, vreau să zic,

Fac mult zgomot cu nimic.

