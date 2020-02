De Camelia Diaconu,

Ana Blandiana poezii

Acasă

Era un timp cînd mă simţeam

în trupul meu, acasă.

Ştiam locul fiecărui lucru –

fereastra în care răsărea soarele

şi peretele dinspre nord,

nu mi-era niciodată urît

îmi găseam de dimineaţa

pînă seara de lucru,

iar dacă plecam undeva

abia aşteptam să mă întorc.

Acum de-atîta ordine mi-e silă

şi de ştiutulpederost mi-e somn,

nu mai ţin minte cînd am fost adusă

în încăperea prea frumoasă pentru mine.

Căutam pe cineva şi i-am rămas în loc?

Sau poate a fost o cursă

în care-s prinsă încă?

Aştept de mult şi nu mai ştiu pe cine…

Oh, mi-e atît de frig în casa asta

Dac-aş pleca acum ar fi de tot.

Abia începusem să simt

Abia începusem să simt

Că undeva-n rarul văzduh

Zăpada se va opri deodată,

Abia începusem să știu

Că nu mai poți să te ascunzi

De ochii mei avizi să vadă,

Abia zăream cum se depune

O linie limpede pe creștet,

Tremurătoare-n păr și moale

Pe genele-ți clipite-abia,

Abia-ndrăzneam să cred că ai tăi sunt

Umerii desenați în aer

Cu fără de sfârșit zăpadă

Și-a tale-aripile trădate

De nemaicontenita nea.

Aş fi putut să te ating,

Dar mi-era teamă să nu scutur

De pe făptura-ţi nevăzută

Conturul nesperat de clar,

Aş fi putut să te învăţ

Pe dinafară pentru clipa

Când, înteţindu-se ninsoarea,

Vei dispărea cu spaimă iar…

Altfel

Dar dacă soarele şi luna

Sunt unul şi acelaşi astru

Pe care spuma de-ntuneric

Îi travesteşte diferit ?

Dar dacă eu sunt numai una

Clipind sub ochiul tău albastru

Sau scrijelind-o cu privirea

Bolta străină de granit?

Aceleaşi biete haine-trupuri

Menite să îmbrace spaime

La fel de mari şi totuşi alfel

Mereu de altceva fugind,

Acelaşi râu curgând într-una

Tot alte mâluri să îngaime

Din care să se stingă-n mare

Nerăzgândind , acelaşi jind.

Altfel – Poezii de Ana Blandiana

Alunec, alunec

Sunt primul om care îmbătrâneşte

Sub soare.

Singură descopăr,

Şi fără să mă poată ajuta cineva,

Această enormă mirare

A trupului încă al meu

Dar rămas

Ca pe un ţărm părăsit în prăpăd,

În timp ce eu

Alunec, alunec pe mare

Până nu mă mai văd.

Amân mereu

Amân mereu să trec precum în moarte-n cuvinte,

Dar ca în moarte am certitudinea că voi intra,

Dusă cu sila, plângând după ceea ce las,

Încercând să mă-ntorc de la fiece vamă-a văzduhului.

O, de-aş avea riscanta credinţă a dacilor

Nerăbdători să pătrundă în bucurie prin moarte, atunci

Străluminată, cu fruntea aproape statuie,

M-aş pierde zâmbind pentru fericirea cuvintelor.

O, de-aş avea riscanta credinţă a dacilor,

Orice secundă să simt că-mi înapoiază milenii,

O, de-aş avea absurda credinţă a dacilor,

Cei înşelaţi atât de crunt după moarte…

Ana Blandiana poezii – Ar trebui

Ar trebui să ne naştem bătrâni,

Să venim înţelepţi,

Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume,

Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc

Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge.

Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând,

Maturi şi puternici s-ajungem la poarta creaţiei,

Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi,

Să fim copii la naşterea fiilor noştri.

Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi,

Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim,

Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici,

Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu…

Autopastel

De mulţumirea lumii cu mâhnire

Mi-s ochii mai uscaţi şi paşii mai înceţi,

Şi orice gest se-opreşte la pornire,

Şi hergheliile îmi mor buimace pe pereţi.

Oh, nechezatul lor să nu scâncească

În râsul lumii prea copilăros,

Să nu lucească prea riscanta-mi sanie

Alunecând de viaţă mai în jos.

Verzi herghelii născute pe murii mei degeaba,

Degeaba peste mine uriaşele ninsori,

De mulţumirea lumii cu mâhnire

Mă refugiez în urşi îngrozitori.

Dar sunt şi urşii mei la fel de laşi

Şi mă preling cu zâmbet în prăpăd.

Când cu mâhnire mulţumirea lumii

Din blana ursului o văd.

Sunt ursul eu, spre mulţumirea lumii,

Şi fotograful lângă urs tot eu.

Nu muşc, dar pot să muşc, nu muşc

Şi mă fotografiez mereu.

Baladă – Ana Blandiana

Bătrâni și tineri

Bătrâni şi tineri,

Toţi stângaci,

Nu încă unii

Iar ceilalţi nu mai,

Şi-n sâmburul din care mă desfaci,

Un biet adult se înmulţeşte. Vai,

Ce jalnic fragmentaţi

Şi fără miez,

Timpi depărtaţi egal de mine!

O, Doamne spune-mi unde să m-aşez

Când toate vârstele îmi sunt străine

Şi în zadar

Copilul care sunt

Caută speriat un timp cărunt

Sau chiar,

Mergând cu visul mai departe,

O cât mai luminoasă moarte…

Dar nu găseşte disperat decât

O nemurire-n care i-e urât.

Baladă

Stăpână,

Stăpâne,

Până

Şi cine

V-a cunoscut

Rămâne mut.

Dă vorbe din palmă

Păsărilor hrană,

Nu-şi ţine

Pentru sine

Nici o rugăciune,

Nici o sudalmă,

Singur rămâne

Şi fără prihană

Ca nenăscut.

Litere-sâmburi,

Crânguri-silabe,

Cuvinte-anotimpuri

Ochiu-i încape,

Dar

În zadar –

În lacrima lui

Numai albinele

Ştiu să se-adape,

Numai fluturii

Pot să se-ngroape.

Poezii scrise de Ana Blandiana

Cântecul

Cântecul ăsta îl scriu pe frunze cu-o dudă,

În urma mea vin furnici în cohorte şi-l sorb,

Nici o ureche nu va putea să-l audă

Şi tot văzduhul va fi pentru raza mea orb.

Furnicile însă îl vor purta în pământ

Şi ploile nu vor putea pătrunde să-l şteargă,

Seminţele îl vor înţelege căzând

Şi-l va simţi numai fragedul vierme din fragă.

Iarba-l va scoate anul viitor la lumină

Şi o să-l crească şi-o să-l usuce soarele,

Iar dac-o să aibă noroc or să vină

Şi or să-l pască somnoroase şi indiferente mioarele.

Va curge în lapte apoi înţelept, înstelat,

Şi nimeni n-o să-şi mai aducă aminte

C-a fost zămislit din păcat,

C-a fost gândit în cuvinte

Călătorie

Umblu prin mine

Ca printr-un oraş străin

În care nu cunosc pe nimeni.

Seara mi-e teamă pe străzi

Şi-n după-amieze ploioase

Mi-e frig şi urât.

Nici o dorinţă de-a călători,

Când şi numai trecerea drumului

E aventură,

Nici o amintire din alte vieţi

Întrebării

„De ce-am fost adusă aici?”…

Cântec

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,

Uite, ochii mei ţi-i dau.

Ieri spre seară-n vântul galben

Arborii-n genunchi plângeau.

Lasă-mi, toamnă, cerul lin.

Fulgeră-mi pe frunte mie.

Astă-noapte zarea-n iarbă

Încerca să se sfâşie.

Lasă, toamnă-n aer păsări,

Paşii mei alungă-mi-i.

Dimineaţa bolta scurse

Urlete de ciocârlii.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi

Fructele şi lasă

Urşii neadormiţi, berzele neduse,

Ora luminoasă.

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai

Plânge-n soare fum.

Înserează-mă pe mine,

Mă-nserez oricum.

Dacă vrei să nu te mai întorci

Daca vrei sa nu te mai intorci

Fereste-te de matraguna –

Ea-mi fura seara glasul

Si plange cu el

Din urmele talpilor tale;

Daca vrei sa ma uiti

Ascunde-te de luna –

Iti va aminti

Cum am mers prin lumina ei

Cu picioarele goale;

Daca vrei sa pleci

Ascunde-te de ploaie,

Fereste-te de ninsoare,

Daca vrei sa ma uiti

Nu te apropia de mare,

Inconjura marea,

Nu te-arata sub zborul pasarilor,

Fugi

De salciile cu pletele prelungi,

Pana vei gasi locul unde te

Asteapta uitarea

De tot ce-i viu ascunde-te.

O, dar daca vrei sa pleci

Daca vrei sa ma uiti,

Nu incerca sa mori,

Mai ales nu incerca sa mori –

Stiu sa cobor ca intr-o fantana

Prin flori…

Corabia cu poeți

Poeţii cred că e o corabie

Şi se îmbarcă.

Lăsaţi-mă să mă urc pe corabia cu poeţi

Înaintând pe valurile timpului

Fără să-şi clatine catargul

Şi fără să aibă nevoie ca să mişte din loc

(Pentru că timpul se mişcă

În jurul ei tot mai repede).

Poeţii aşteaptă, şi refuză să doarmă,

Refuză să moară,

Ca să nu piardă clipa din urmă

Când corabia se va desprinde de ţărm –

Dar ce e nemurirea dacă nu

Chiar această corabie de piatră,

Aşteptând cu încăpăţânare ceva

Ce nu se va întâmpla niciodată?

Versuri celebre scrise de Ana Blandiana

Condiție

Sunt

asemenea

nisipului clepsidrei

care

poate fi timp

numai

în

cădere.

Despre țara din care venim

Hai să vorbim

Despre ţara din care venim.

Eu vin din vară,

E o patrie fragilă

Pe care orice frunză,

Căzând, o poate stinge,

Dar cerul e atât de greu de stele

C-atârnă uneori pân’ la pământ

Şi dacă te apropii-auzi cum iarba

Gâdilă stelele râzând,

Şi florile-s atât de multe

Că te dor

Orbitele uscate ca de soare,

Şi sori rotunzi atârnă

Din fiecare pom;

De unde vin eu

Nu lipseşte decât moartea,

E-atâta fericire

C-aproape că ţi-e somn.

Eu cred

Eu cred că suntem un popor vegetal,

De unde altfel liniştea

În care aşteptăm desfrunzirea?

De unde curajul

De-a ne da drumul pe toboganul somnului

Până aproape de moarte,

Cu siguranţa

Că vom mai fi în stare să ne naştem

Din nou?

Eu cred că suntem un popor vegetal-

Cine-a văzut vreodată

Un copac revoltându-se?

Ana Blandiana poezii – Fără tine

Fără tine mi-e frig

N-am înţeles niciodată

Cum simte aerul

Că ai plecat.

Universul se strânge

Ca o minge plesnită

Şi-şi lasă pe mine zdrenţele reci.

Câinele negru

Cu burta întinsă duios pe zăpadă

Se scoală şi se îndepărtează

Privindu-mă în ochi,

Refuzând să-şi spună numele.

Începe să fulguie.

Mă ustură pielea

Pe locul de unde te-ai rupt.

Şi mi-e frig,

Când simt cum cade moale,

Odată cu zăpada,

Această rugăciune către nimeni.

Întâlnire

Nu te speria.

Va fi atât de simplu totul

Că nici nu vei înţelege

Decât mult mai târziu.

Vei aştepta la început

Şi numai când

Vei începe să crezi

Că nu te mai iubesc

Îţi va fi greu,

Dar atunci voi pune

Un fir de iarbă să crească

În colţul ştiut al grădinii,

Să ajungă la tine

Şi să-ţi şoptească:

Nu vă speriaţi,

Ea este bine

Şi vă aşteaptă

La celălalt capăt al meu.

Mamă

Mamă, întâiul meu mormânt,

Beznă fierbinte,

Cu-atâta nerăbdare prostească părăsită,

În timp ce fiecare bulgăr

Al ţărânei sale

Se-mpotrivea plecării fără rost.

Îmi vei ierta vreodată învierea,

Grăbita înviere ce mă rupea de tine

Pentru ca, din lumină în lumină,

Să mă apropie de-o altă moarte?

E tot mai frig,

Străinătatea mă pătrunde,

Pe cum mă urc se şterge drumul înapoi.

E-atâta depărtare pân’ la tine,

Că s-ar putea-nălţa biserici

Să mijlocească rugile-ntre noi.

Lasă-mi toamnă – Ana Blandiana

Oboseală

Ce morţi cuminţi avem!

Nu izbucnesc prin vulcani,

Nu se clintesc de sub zidurile

Întemeiate pe ei.

Se lasă închişi în statui

Cu gesturi cioplite de alţii,

Se lasă-nhămaţi în drapele

Pe drumuri necunoscute,

Se lasă araţi şi putrezesc conştiincios

Să hrănească pământul.

Ce morţi cuminţi avem,

Şi obosiţi.

Ana Blandiana – poezii pentru copii

Într-o zi pe când lucram

Într-o zi pe când lucram

În gradină, pe sub geam,

Îngrijind un trandafir,

Văd că intră-un musafir:

Era mic c-abia-l vedeai,

Dar cu mustăţi ditamai;

Încăpea printre uluci,

Dar avea blăniţa-n dungi;

Şi-ntr-un capăt, dintr-o dungă

Îi creştea o coadă lungă;

Era numai cât o floare,

Dar avea patru picioare;

Ochii-albaştri îi clipeau

Şi ştia să zică „miau”.

Ba să vezi şi să te bucuri –

Sărea-n aer după fluturi

Şi ştia chiar să se joace

Cu câteva ghemotoace.

Oare, ce-aţi fi făcut voi

Cu-acest musafir de soi?

Eu oaspetele important

L-am tratat cu lapte cald;

Ca să-l conving să rămână,

I-am dat şi-un pic de smântână;

Şi, pentru că era mic,

L-am botezat Arpagic.

Subchiriașii

În pridvorul casei mele

E un cuib de rândunele.

Deşi nu-s un bogătaş,

Am, deci, şase subchiriaşi.

Pentru că-s, uitai să spui,

Doi părinţi şi patru pui.

Părinţii, nu ştiu cum fac, –

Toată ziua sânt în frac.

Chiar şi dimineaţa zboară

Doar în ţinută de seară.

Vrăbiile-i cam bârfesc,

Cică prea se grozăvesc.

Dar eu, drept să spun, îi iert:

Sânt în haine de concert.

Puii-i văd ieşind în prag:

Patru guri deschise larg.

Încât chiar mă preocup:

Ciocurile au şi trup?

Ba mă-ntreb şi alte fleacuri:

Trupurile au şi fracuri?

Mor de curiozitate

Până aflu câte toate,

Dar m-oi lămuri uşor

La prima lecţie de zbor.

Poezii pentru copii de Ana Blandiana

O vizită

Ieri am avut o vizită simandicoasă:

A trecut pe la mine o broască ţestoasă.

De fapt avea un aer atât de serios,

Încât s-ar putea să fi fost un broscoi ţestos.

Era destul de mic şi de tânăr, n-ai fi dat pe el doi bani,

Nu cred c-avea nici cinci sute de ani.

(Pentru că – ştiţi, desigur – aşa fără nici un motiv

Ţestoasele trăiesc un mileniu aproximativ).

Totuşi ştia să se poarte, şi ştia să vorbească,

Şi era foarte inteligent pentru o broască.

Deoarece fusese crescut în natură,

Se pricepea la agricultură;

Şi pentru că experienţa lui era notorie,

Se pricepea grozav la istorie;

Era o adevărată plăcere să-l asculţi,

Dintre domnitori îi cunoscuse pe cei mai mulţi.

Povestea despre Brâncoveanu şi Cantemir

Şi despre alţii pe care nu mai ştiu să-i înşir.

Dar – dacă nu se lăuda – se pare

Că-l zărise chiar şi pe Ştefan cel Mare.

Despre războaie doar n-avea prea multe de spus,

Stătuse în carapace, ascuns.

Oricum, mi-ar fi plăcut să-l ascund în penal,

Să-mi sufle la istorie la extemporal.

O furnică poetă

În timp ce scriu

Pe tocul meu

Se urcă o furnică.

Ştie şi ştiu

Că n-are de ce

Să-i fie frică.

Nici s-o alung,

Nici s-o omor,

Nu-mi stă în fire.

O singură nenorocire:

Fără s-o observ, din greşeală,

S-o moi cu peniţa în cerneală

Şi să devină singura furnică albastră

De pe planeta noastră.

Ba, dacă bea din cerneală un pic,

Nu se mai poate face nimic:

Devine singura furnică poetă

De pe planetă.

Şi atunci, trebuie să facă cerere

Şi reclamaţie

Să fie primită (de greiere!)

În uniunea de creaţie.

Semințe – poezii de Ana Blandiana

Cine dintre voi

Ştie ce pierde

O turmă de oi

Prin câmpia verde?

Rotunde mărgele

Lucioase şi mici,

Ca nişte ghiulele

Pentru licurici.

Cine-ar sta să-ngroape

În pământ degrabă

Vreo două-trei boabe

Şi le-ar pune apă

Ar vedea cum iese

Din pământ uşor

O blăniţă deasă

Şi un botişor;

Ar vedea c-apar

Ici-colo codiţe,

Ba uneori chiar

Şi două corniţe.

Că-s sâmburii mei

Seminţe de miei,

Şi mărgelele-s

Seminţe de iezi.

Lasă-mi toamnă

Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,

Uite, ochii mei ţi-i dau.

Ieri spre seară-n vântul galben

Arborii-n genunchi plângeau.

Lasă-mi, toamnă, cerul lin.

Fulgeră-mi pe frunte mie.

Astă-noapte zarea-n iarbă

Încerca să se sfâşie.

Lasă, toamnă-n aer păsări,

Paşii mei alungă-mi-i.

Dimineaţa bolta scurse

Urlete de ciocârlii.

Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi

Fructele şi lasă

Urşii neadormiţi, berzele neduse,

Ora luminoasă.

Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai

Plânge-n soare fum.

Înserează-mă pe mine,

Mă-nserez oricum.

Motoșel și Botoșel

Motoşel şi Botoşel

Erau doi pisoi la fel.

Nu-i recunoşteai decât

După-o dungă de pe gât,

Iar alteori, mai degrabă,

După-o pată de pe-o labă.

Botoşel avea în plus

Pata jos, şi dunga sus.

Când voia să se prezinte,

Scotea laba înainte,

Iar când ieşea la raport,

Dădea laba paşaport.

Numai când făcea vreun rău

Era leit frate-său.

Când vreo boacănă făcea,

Nimeni nu-l deosebea:

Cu labă şi gât pitite,

Torcea fără să ezite

Şi suav, cu glas înalt,

Se jura că-i celălalt,

Pe când bietul Motoşel

Lua bătaie pentru el.

Versuri celebre scrise de Blandiana

Ana Blandiana – poezii celebre

Știu puritatea

Ştiu, puritatea nu rodeşte,

Fecioarele nu nasc copii,

E marea lege-a maculării

Tributul pentru a trăi.

Albaştri fluturi cresc omizi,

Cresc fructe florilor în jur,

Zăpada-i albă neatinsă

Pământul cald este impur.

Neprihănit eterul doarme,

Văzduhul viu e de microbi,

Poţi dacă vrei să nu te naşti,

Dar dacă eşti te şi îngropi.

E fericit cuvântu-n gând,

Rostit, urechea îl defaimă,

Spre care o să mă aplec

Din talgere – vis mut sau faimă?

Între tăcere şi păcat

Ce-o să aleg – cirezi sau lotuşi?

O, drama de-a muri de alb

Sau moartea de-a învinge totuşi…

Nehotărâre

Fiecare trăim două, trei sau chiar patru vieţi deodată,

Ne naştem,

Doamne, atât de tineri, încât

Din miile de vieţi posibile

Nu ni se poate pretinde

Să ştim alege doar una.

Animalele unei vieţi vânează animalele celorlalte,

Peştii vieţii mai mari înghit peştii vieţii mai mici,

Crengile arborilor îşi sunt duşmane şi se usucă-n hotare,

Soarele vieţii a patra întunecă

Soarele-al treilea, soarele-al doilea,

Soarele prim.

Contrare, vieţile se anulează una pe alta –

Şi, nehotărâţi încă, şi nematuri, murim.

Oul – Ana Blandiana poezii

„Ţi-aduci aminte cât de bine

Era în oul de pe ape

Unde eram zidiţi de-a pururi

Faptură singură, deplină

În care universu-ncape

Şi-şi este suficientă sieşi,

plutind lumină în lumină?

Ţi-aduci aminte cum pluteam?

Iubire fără dor de nimeni

Şi, oglindindu-se pe sine,

Izvorul fericit şi mut-

Durerea nu se născocise,

Singurătatea era plină,

Cuvântul nu era născut.

Cine-a greşit şi până când?

Oul perfect, tăiat în două,

S-a rupt în cer şi în pământ

Însingurând deodată-o lume-

Ţi-aduci aminte cât de nouă?-

Iar lama străbătu prin mijloc

Reinventându-ne pe rând.

Ţi-aduci aminte despărţirea

Celulelor de ele înseşi

Şi spaima sângelui voind

Să curgă într-un singur trup?

Pământul se-ntindea prin arbori

Şi cerul se-ncleşta în crengi,

Să nu se vadă, goală rana

Pe locul căreia s-a rupt.

Ţi-aduci aminte ce risipă

De sentimente şi de vorbe,

De animale şi de plante

Curgând spre-acelaşi ţărm pierdut

Şi aşteptând sfârşitul lumii

Din care, poate se va naşte

Un ou perfect plutind pe ape

În liniştea dintru-nceput.”

Pereche

Şi vom rămâne în eternitate

La fel de tineri cum suntem acum

Când miezul morţii-n turnul tâmplei bate

Plecând pleoape roşii pe gropi adânci, cu scrum?

Vom fi şi-n moarte tot uşor de-nfrânt

Şi nu vom înţelege nici atunci

Sensul acelui strivitor cuvânt

Rotindu-se-n absurdele porunci?

Tot tineri şi frumoşi fără-ncetare,

Mereu împleticiţi în lungi priviri,

Vom fi jertfiţi mereu pe alte-altare

Şi neacasă, veşnic nicăiri?

Apleacă-te pe braţul meu când mor,

Lasă-te-nvins de legea lor străveche.

Nouă ni-e dat în schimbul tuturor

Norocul de a fi pereche.

Veşmânt – Ana Blandiana poezii

Uneori dimineaţa

Mă trezesc îngheţată

Şi, pe jumătate adormită încă,

Trag, somnoroasă şi zgribulită, pe mine

Trupul meu tânăr,

Cald, mătăsos,

În care mă învelesc

Clănţănind copilăreşte din dinţi,

Fericită că încă o zi,

O zi întreagă

Voi fi

La adăpost de veşnicie.

