Sezonul ideal pentru călătorii nu mai există

Temperaturile extreme, fenomenele meteorologice neobișnuite și modificările sezoniere pun sub semnul întrebării conceptul tradițional de „cel mai bun moment pentru a vizita” o anumită locație.

Conform BBC, călătorii se confruntă cu perturbări cauzate de schimbările climatice în întreaga lume. 

Australia a înregistrat cea mai caldă lună martie din istorie în acest an, cu temperaturi cu 2,41°C peste media istorică. 

În Japonia, florile de cireș înfloresc mai devreme ca niciodată. Verile mai lungi, iernile mai scurte și „primăverile false” neregulate au devenit ceva obișnuit la nivel global.

Impactul asupra turismului

Aceste schimbări au un impact semnificativ asupra industriei turismului și a experiențelor călătorilor. 

„Încălzirea planetei începând cu anul 1980 face ca valurile de căldură, secetele și inundațiile să fie mai frecvente și mai severe. Toate acestea trei sunt cele mai frecvente în timpul verii, când aglomerația turistică este maximă.”, a explicat Jonathan Erdman, meteorolog senior la weather.com.

În Nepal, de exemplu, sezonul considerat ideal pentru drumeții a fost afectat de aer poluat, ceață și vizibilitate redusă. 

Musonii timpurii au adus ploi neașteptate, creând un decalaj între așteptările turiștilor și realitatea din teren.

Însă, imprevizibilitatea vremii se întinde acum pe tot parcursul anului.

„Perioadele extrem de umede și uscate pot apărea în orice perioadă a anului – inclusiv în sezonul mediu – dacă modelul meteorologic se blochează pentru o perioadă”, adaugă Erdman.

Adaptarea industriei turistice

Operatorii de turism și ghizii locali se confruntă cu provocări în a oferi informații precise și actualizate despre condițiile meteorologice și cele mai bune perioade de vizitare. 

Juliana Shrestha, cofondatoare a Duluwa Outdoors, o companie nepaleză de turism, subliniază dificultatea de a face recomandări precise.

„Anterior, când clienții solicitau o drumeție în zăpadă în decembrie, puteam sugera opțiuni precum Tabăra de Bază Annapurna. Dar acum este mai greu de spus cu certitudine dacă condițiile vor fi potrivite. Pur și simplu nu mai știm.”, a precizat ea.

Schimbarea percepțiilor și așteptărilor

Călătorii trebuie să-și ajusteze așteptările și să fie mai flexibili în planificarea călătoriilor. 

Laura Hall, scriitoare și jurnalistă de călătorii, observă că mulți turiști își bazează așteptările pe o „versiune idealizată” a destinațiilor, care nu mai corespunde realității actuale. 

Rețelele sociale contribuie la această discrepanță, prezentând adesea imagini selective care nu reflectă condițiile reale sau sezonul în care au fost realizate.

Soluții pentru turism

Industria turistică trebuie să se adapteze la noile realități climatice. Acest lucru implică:

  1. Oferirea de informații actualizate și realiste despre condițiile meteorologice
  2. Pregătirea călătorilor pentru posibile perturbări
  3. Actualizarea listelor de bagaje pentru vreme imprevizibilă
  4. Încurajarea asigurărilor de călătorie comprehensive
  5. Implementarea unor politici de rezervare flexibile
  6. Dezvoltarea de planuri alternative pentru situații neprevăzute

Susanne Etti, manager global pentru impactul asupra mediului la Intrepid Travel, notează o schimbare în comportamentul călătorilor.

„Observăm că această tendință ia amploare în Europa, cu rezervări globale pentru unele dintre destinațiile noastre de top de vară, precum Italia, Spania și Portugalia, care se mută în primăvară și toamnă.”

Călătorii în extrasezon

O tendință în creștere este cea a  călătoriilor în extrasezon, pe măsură ce turiștii caută experiențe noi și mai puțin aglomerate. 

Juliana Shrestha menționează o creștere a rezervărilor interne în Nepal în timpul sezonului musonic, cu turiști interesați de cascade, vegetație luxuriantă și dealuri învăluite în ceață.

Instrumente și resurse pentru călători

Pentru a face față acestor schimbări, călătorii apelează tot mai mult la resurse locale și platforme online pentru informații actualizate:

  • Forumuri online precum Reddit și Travellerspoint
  • Aplicații specializate precum Surfline pentru condiții de surf
  • Platforme meteo precum Windy
  • Instrumente de monitorizare a calității aerului ca IQAir

O șansă de a regândi industria turismului

Schimbările climatice vor continua să influențeze modul în care călătorim. 

Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice avertizează că perturbările meteorologice extreme se vor intensifica, chiar și în scenariul limitării încălzirii globale la 1,5 grade Celsius.

Susanne Etti vede această situație ca pe o oportunitate de a regândi industria turismului.

„Această realitate ne oferă o șansă reală de a regândi modul în care proiectăm călătoriile, de a rămâne agili și de a construi un viitor pentru turism care să fie cu adevărat mai bun. Un viitor în care destinațiile pot crește în mod sustenabil și pot oferi călătorilor o experiență mai bogată și mai semnificativă decât o fac acum.”

În concluzie, conceptul de „perioadă perfectă” pentru călătorii este în schimbare. Adaptabilitatea, flexibilitatea și informarea corectă devin esențiale pentru experiențe de călătorie reușite în contextul schimbărilor climatice.

