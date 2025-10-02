Cele mai multe femei aflate în această situație își pun inevitabila întrebare: „de ce eu?”, încercând să afle mai întâi „vinovații” și mai apoi să se focuseze pe tratament și recuperare. Dr. Ina Petrescu a demonstrat, într-un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, toate miturile legate de această formă de cancer.

„Este un cancer foarte frecvent întâlnit. Practiv una din opt femei poate face cancer mamar. Adică în tot ce înseamnă Europa, în Statele Unite, cam aceasta este incidența. Nu este foarte rar. De aceea este foarte importantă prevenția și știm asta cu toții. Cel mai simplu lucru, autopalpare acasă, lunar și anual ecografie mamară pentru femeile sub 40 de ani, respectiv mamografie pentru femeile peste 40 de ani. O femeie care are în familie un istoric de cancer mamar sau variant trebuie să fie atentă și să se investigeze cu și mai mare rigurozitate, să fie atentă să-și facă anual analizele. Pentru că și cancerul genetic este destul de frecvent întâlnit din totalitatea cancerelor de sân, cam 15% sunt genetice. Și la noi în țară în ultimii ani, din fericire, au început testarea genetică pentru tot panelul de gene implicate, cele mai frecvent întâlnite sunt BRCA. Și o femeie tânără care are un istoric în familie, este cumva un istoric de cel puțin două persoane, are cumva acest risc potențial care trebuie însă verificat prin testele genetice care se fac și la noi în țară”, a explicat dr. Ina Petrescu.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

De aceea, în această primă etapă, de la aflarea diagnosticului este extrem de importantă consilierea psihologică și, mai ales, sprijinul familiei și al celor din jur. Conștientizarea este un prim pas către vindecare. „Până ajunge la reconstrucție, în primul rând e acel impact profund în momentul în care afli acest diagnostic. Ai nevoie efectiv de un cumul de factori. Ține într-adevăr de cadrele medicale fiecare cu rolul lui bine stabilit, ține și de puterea pacientei de a fi bine efectiv, ține și de Cel de sus sau, mă rog, fiecare în ce crede, cum crede, că e altă discuție, dar pur și simplu consider că este esențial, este vital cum gândești, cum te raportezi la toată această situație. Pentru că ai nevoie într-adevăr de sprijin. Contează foarte mult și sprijinul familiei. Contează foarte mult să poți să ai deschiderea și, în primul rând, să știi că ai dreptul, că ai posibilitatea să apelezi la cineva specializat, la psiholog, la psihoterapeut, în funcție de caz”, ne-a explicat și psihologul Mihaela Roșu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pacientele vor scăpa de acele cicatrici inestetice

Există și o veste bună pentru aceste paciente vine și din partea doamnei doctor Ina Petrescu, specialist în reconstrucție mamară, care asigură că, în 2025, tehnologia permite reconstrucția sânului într-un pas operator, ceea ce poate reduce impactul psihologic al pierderii sânului și poate duce la o recuperare mai rapidă.

„Acum fac din ce în ce mai multe reconstrucții imediate, adică simultan cu intervenția de mastectomie, ceea ce este extrem de benefic. Poți să rămâi doar cu o liniuță, ceea ce este acceptabil, că și la o augumentare mamară ai o liniuță sau poți să rămâi cu niște cicatrici ca la mastopexie, așa anumita cicatrice în ancora, care pur si simplu sânii arată ca la o operatie de mastopexie și asta este benefic, adică nu ai niște cicatrici care nu sunt conforme cu aspectul estetic. Când vorbim de reconstrucțiile secundare, pe care le făceam mult mai frecvent în trecut, acolo este alt tip de cicatrice. Acolo trebuie să aduci țesut propriu și rămâne o cicatrice de unde ai recoltat țestul propriu și când vii și faci sânul, vor exista două liniuțe în plus, dacă vorbim de cicatrici. Dacă e o etapă avansată și nu se poate face reconstrucția, va rămâne o linie. Metodele reconstructive astea fac. Fac un sân nou, chiar dacă pacienta a avut radioterapie, tu vii cu țesut propriu neiradiat și creezi un sân care se apropie cât mai mult de normal. Nu va fi identic, dar forma, volumul, ptoza, cum se lasă sânul și șanțul de sub sân vor fi recreate și va fi cât mai aproape de natural ”, ne-a explicat chirurgul Ina Petrescu.

Ce simte un fost pacient oncologic după reconstrucția mamară?

În timp ce multe femei sunt încă temătoare sau nu au acces la informația cum că acest gen de intervenție este finanțată de Casa de Asigurări de sănătate, altele au trecut cu brio printr-o operație de reconstrucție mamară, iar acum, viața lor este perfect normală. „Întâmplător sau nu, sunt pacient oncologic și eu, deci am trecut prin toate astea și știu clar ce înseamnă. În momentul în care am venit pentru reconstrucție la doamna doctor Ina Petrescu aveam cumva acea cicatrice, iar în reconstrucției, în momentul în care m-am trezit post operator și am văzut reacția doctorului când s-a uitat la sânii, eu atunci nu aveam, evident cum să văd și ce să văd exact, dar i-am văzut reacția feței, Pentru mine asta a fost mai mult decât orice alte cuvinte. Pur și simplu am văzut cât de încântată, cât de mulțumită era. Iar când am ieșit din spital, primul meu gând a fost că în sfârșit pot să port costum de baie, să îmi cumpăr sutien de care vreau și cum vreau. Deci, chiar contează. Revenind la cicatrice, este efectiv o dungă foarte subțire, foarte fină, este foarte discret, deci este incomparabil față de acea cicatrice cu care am venit”, a explicat Mihaela Roșu, fostă pacientă și actualmente terapeut care lucrează alături de femei care trec prin această suferință.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Nu spune că este ușor, nici că pacienta nu rămâne cu anumite traume psihice, însă spune că nu este imposibil. „Nu este foarte ușor să zici, da, gata de azi pe mâine. Nu. Sunt momente în care efectiv poate intri în depresie, sunt momente în care simți că nu mai poți, sunt momente în care vrei să renunți. Sunt și astfel de momente. Ideea e să știi tot timpul și să ai încredere că vei fi bine. Pur și simplu. Am încredere că voi fi bine. Nu știu de ce, cum, în ce fel. Habar nu am, dar am încredere. Și am avut încredere de la bun început în Ina Petrescu, am avut încredere pur și simplu. Și îl dăți voie să redevii femeie. Că practic despre asta e vorba”, a mai completat psihologul.

Dacă până acum femeilor le lua chiar ani să se decidă să facă o reconstrucție mamară, acum, tehnologia permite ca, imediat după îndepărtarea țesutului mamar afectat, sânul să fie reconstruit complet. Nu este o intervenție ușoară, însă are un efect extraordinar asupra psihicului pacientei. „Mihaela are șapte ani de la operație. Adică știe ce vorbește. Cumva ea s-a super vindecat și mental și fizic. E un om normal. Nu se mai gândește, nu te mai stresează ideea asta. Sunt paciente care nu au făcut reconstrucție și spuneau că nici nu îmi doream. Dar după 2-3 ani, când s-au liniștit și așa oamenii vor, sau mă rog o parte din femei, că nu toată lumea vrea și e firesc să fie așa, vor să-și refacă anatomia normală până la urmă. Suntem, așa cum spuneai și tu, în 2025 e normal să facem lucrurile astea, chiar dacă la început lucrurile s-au urnit mai greu. Când spun asta, spun că când a debutat programul național de reconstrucție mamar în 2014, am fost a doua persoană care m-am băgat acolo să iau pentru paciente să facem reconstrucție. Și nu a fost ușor, pentru că nu veneau mereu fonduri și tot timpul te rugai: dați-ne și nouă. Sunt și alte subprograme importante oncologice sau stenturile pentru infarct și celelalte lucruri importante și tot timpul noi trebuia să ne luptăm pentru pacientele noastre, dar ușor, ușor și la noi în țară acum, în centre universitare se se face reconstrucția mamară: Iași, Cluj, București, Timișoara și în alte părți, și au acces la program, se fac și e un lucru foarte, foarte bun. E un lucru normal până la urmă”, a explicat specialistul în reconstrucție mamară.

Asociația Zetta a lansat o campanie de sprijinire a pacientelor

Dat fiind faptul că luna octombrie este dedicată conștientizării cancerului mamar, doamna doctor Ina Petrescu, în parteneriat cu asociația Zetta, dar și a companiei Mentor, care donează 10 proteze mamare, a demarat o campanie prin care oferă pacientelor posibilitatea de a beneficia de o reconstrucții cu implant. Campania este în continuare deschisă, iar cele care pot aplica sunt femeile care au trecut printr-o masectomie și doresc o reconstrucție mamară cu implant. „Avem anual, prin asociația Zetta, iar în luna octombrie vom face reconstrucții pro-bono. Vor fi acoperite integral materialele, spitalizarea. Operăm gratuit persoane care nu își permit, persoane care nu au acces, persoane care nu pot financiar, fie că nu au asigurare, fie că și venitul trebuie să fie într-adevăr micuț, putem face reconstrucții pro-bono și e important să se știe lucrul acesta”, a explicat dr. Ina Petrescu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi/ Marin Dumitru