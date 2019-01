Anamaria Prodan, așa cum nu s-a mai afișat până acum. În halat de baie și nemachiată

Anamaria Prodan se află la Dubai. Vedeta, care acordă o mare importanță felului în care se prezintă în public și în fața admirtoilor săi, s-a afișat așa cum nu a mai făcut-o până acum.

Înarmată cu o cană de cafea, Anamaria Prodan a ieșit în balconul apartamentului din Dubai în halat de baie, cu părul nearanjat și fără pic de machiaj. Chiar și așa, vedeta arată foarte bine.

„Casă, dulce casă”, a scris Anamaria Prodan în dreptul fotografiei de pe Instagram.

„Da’ ce home ai!!! Trebuie să vin la o cafea musai”, i-a scris Denisa Nechifor impresarei.

„Sunt cea mai tare… noroc cu Reghe’, „Români deștepți și descurcăreți, btravo vouă”, „Ești norocoasă”, „Ăsta-i homu’ naibii!!!!”, i-au transmis internauții Anamariei Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: Frații Cantona vin în România să facă un film despre Steaua! Libertatea a aflat totul de la Joel, fratele mai mic din „clanul Cantona”