„Determinare! Ca să pot ține în mână prima cupă de campionnațional, viața m-a pus la grea încercare! ????????????.

2 operații majore la claviculă și umărul stâng. 3 luni imobilizat în gips. 6 luni de recuperare!

Atunci am jucat primul și ultimul meci din campionat. În ultimul meci am marcat eseul victoriei!!! Restul anului competițional am trecut prin operații, recuperări, durere, chin și muncă! Dar am reușit să trec peste tot!

Aveam 20 de ani !??????????

Viața mea bate filmul… lor!!???”, a povestit Marcel Toader.

Marcel Toader a divorțat, la începutul anului trecut, de cântăreața de muzică populară Maria Constantin. Omul de afaceri are la activ șase căsnicii și tot atâtea divorțuri.

