Juriul și publicul au aplaudat-o în picioare, la scenă deschisă, minute bune. Mai mult, fetița a primit „Golden Buzzer” (butonul de aur) din partea cântăreței Bianca Wahlgren Ingrosso, cea care nu și-a stăpânit lacrimile de emoție la interpretarea piesei. Și nu doar ea!

Libertatea a reușit să o descopere și să vorbească cu micuța. Abia se întorsese de la școală și a acceptat să discute despre pasiunea ei, despre experiența de la „Suedezii au talent”, dar și despre idolii pe care îi are în muzică.

Îndrăgostită de Ariana Grande

„E greu de explicat de unde am pasiunea pentru muzică, dar pot spune că muzica mi-a plăcut dintotdeauna! Când am primit butonul auriu am simțit o mare bucurie. O eliberare! Îmi place de Beyonce, dar cel mai mult de Ariana Grande. Am și văzut-o într-un concert, acum doi ani, la Stockholm. O să mergem la Copenhaga peste câteva luni. Visul meu e să ajung o cântăreață de succes, un artist celebru, dar sunt conștientă că am mult de muncă și că nu o să-mi fie deloc ușor să ajung acolo! Sper ca melodia mea din finala «Suedezii au talent» să aibă cel puțin la fel de mult succes ca și cea interpretată acum”, spune Eva, în exclusivitate pentru Libertatea! Finala show-ului e programată pe 15 martie!

Rolul principal în musicalul «Matilda»

Participarea la show-ul „Suedezii au talent” nu este prima experiență muzicală într-un emisiune-concurs a Evei. Micuța, care se descrie amuzantă, amabilă și fericită, a reprezentat Suedia în Italia, la festivalul „Sanremo Junior”, cu melodia „The greatest love of all” a lui Whitney Houston. A câștigat în 2017 concursul „Shooting Star”, iar anul trecut a obținut medalia de argint în cadrul aceluiași show.

Plânge de mila copiilor bolnavi și a animăluțelor cu probleme

„În ceea ce o privește pe Eva aș putea scrie romane întregi. Simpatică, haioasă și plină de energie, plus foarte sensibilă! Ea este prima care plânge în fața televizorului când un copil este bolnav sau un animăluț are probeme”, spune Sorin Jumătate, tatăl fetiței.

Medic ortoped la Spitalul Kristianstad, Sorin ne-a mai dezvăluit din pasiunile fetiței sale, dar și despre un rol important pe care aceasta le-a obținut de curând: „Pe lângă muzică, Eva mai merge la gimnastică și la handbal de câteva ori pe săptămână. Legat de muzică, spre uimirea tuturor, a obținut rolul principal în musicalul «Matilda» de la Opera din Malmo. De ce spre surprinderea tuturor? Pentru că restul sutelor de copii care au participat erau deja obișnuiți ai scenei. Abia așteptăm premiera, care va avea loc în primăvara acestui an”.

Tatăl copilei: «N-am vrut să plecăm din țară!»

Părinții Evei, Raluca și Sorin Jumătate (foto), trăiesc de 11 ani în Suedia. Dar au decis să-și învețe fiica și limba maternă.

Raluca, mama fetei, a fost cardiolog rezident la Spitalul Floreasca din București și în prezent conduce o astfel de unitate medicală la Spitalul Universitar Skane.

Sorin este medic ortoped la Spitalul Kristianstad.

„Nu am vrut să plecăm din țară, am încercat să ne găsim locul nostru… Însă nu s-a putut! Am lăsat în urmă familii, prieteni și colegi. Ne-a fost greu, dar Suedia ne-a primit cu brațele deschise. Când părăsești țara înainte de a deveni medic specialist, cu David, băiatul nostru, în vârstă de 3 ani și cu soția însărcinată cu Eva în 7 luni, nu o faci decât atunci când nu mai vezi nici o altă soluție! Acum, după 11 ani, ne simțim bine aici, însă vă spun că atunci când închid ochii și visez, visez românește!”, a spus Sorin pentru Libertatea.

Citește și:

Imagini senzaționale din casa unei mari legende a fotbalului. Libertatea l-a vizitat, iar poveștile lui sunt fabuloase