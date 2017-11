Fostul soț al Stelei Popescu și nevasta acestuia aveau o relație deosebită. Regizorul Dan Puican și regretata artistă au fost căsătoriți timp de opt ani, însă chiar și după divorț, cei doi au avut o legătură strânsă. Puțini sunt cei care știu amănunte atât de personale din viața celei mai iubite actrițe de teatru și film.

Dan Puican și soția lui au făcut declarații triste în cadrul emisiunii de la Kanal D. „Eu sunt primul ei sot. Ne-am casatorit in anul 1960 si am fost casatoriti 8 ani. Am avut o relatie civilizata, dovada ca noi ne duceam mereu la 2 Mai la ea, cand era vara, ea venea de multe ori la noi. Trebuia sa vina duminica la masa, dar a amanat pana sambata. Poimaine trebuia să mănânce cu noi. A fost una din marile actrite ale Romaniei. Farmecul ei il apreciam cel mai mult. Parintii ei, tatal ei care a stat 17 ani in Siberia a trait pana la 90 de ani, iar mama ei a murit de cancer la 84 de ani. A fost gasita in living, cazuta cu fata in sus si avea o dara de sange inchegat la gura.

Era una din cele mai adulate actrite ale teatrului romanesc. Nu stiu sa fi avut probleme de sanatate, in afara de picioare. A observat si Arsinel si mi-a spus sa ii zic Stelei sa faca un tratament. In rest, nu se plangea. Era sanatoasa tun, dar muncea enorm. I-am spus sa o lase mai usor. Ea muncea enorm pentru varsta ei. Eu consider ca, asa cum pe George Constantin, Dumnezeul sa il odihneasca, l-am considerat pe el cel mai mare actor roman de dupa razboi, asa le-am considerat pe Gina Patrichi si Stela Popescu cele mai mari actrite. Stela a jucat piese importante si nimeni nu credea ca va fi atat de fantastica Stela Popescu. Sa joci 10 ani „Presul” cu peste 1000 de spectacole, este un record al unui teatru.”(…) A jucat în piese, în dramă, în Secunda 58, care era la mare modă atunci. Ea a rămas, după Revoluţie, la Teatrul de Revistă, fiind sigură că o să-i facă pe români să fie fericiţi. La radio, când am colaborat, fără să mă laud, am peste 1000 de piese înregistrate, Stela erau nelipsită.Ea şi Dem Rădulescu erau nelipsiţi”. a povestit Dan Puican pentru WOWbiz.

Soția lui Dan Puican. „Era un om deosebit”

Primul sot al regretatei artiste s-a recasatorit, insa el si sotia lui au avut o relatie de prietenie aparte cu Stela Popescu. „Era un om deosebit. Noi ne-am inteles mai mult decat foarte bine.

Cand am ajuns aici am aflat ca a fost gasita moarta in casa de fiica ei vitrega. Se pare ca de ieri ar fi murit. Au cautat-o oamenii dar nu a raspuns la telefon.Nu stiu mai mult. Eu alaltaieri dimineata am vorbit cu ea. Nu discuta despre moarte. Noi o mai certam ca se agita, dar ea zicea ca nu poate altfel.”, a spus sotia regizorului Dan Puican.

Stela Popescu a murit la vârsta de 81 de ani. Actrița a fost găsită prăbușită în holul casei de către fiica sa. Stela Popescu a încântat milioane de români, dar a murit singură. Vineri, actrița va ajunge pentru ultima oară la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, și va fi înmormântată duminică, la Cernica.