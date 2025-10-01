La igiena antirusă, Moldova e cu ani-lumină peste România. Avem de învățat și de muncă. Statul român e o Cicciolină. E penetrat de ruși grupa mare.

Din fericire, România europeană va rezista și ea și ne vom uni cu Moldova în Europa, acasă. Numai de n-ar mai fi atâția ticăloși, trădători și târtani pe plaiul de rai! Că belele avem oricum destule.

Văd așa un orgasm mediatic (pe bani, ca la dânsele) în chestiunea „reformelor” bolojalnice. Cum că nu e austeritate, nu înțelegem noi nimic, avem retard mintal. E reformă, domnule! Surâde Ion Iliescu în mormânt.

Carevasăzică, liberal-bugetarii reformează țara noastră, nu te joci!

Să nu uităm așa de ușor trecutul recent al liberal-bugetarilor, să nu uităm cum făceau gargară cu fleacul lui Cîțu, cum se băteau limbile, ca elicele de elicopter, la dindărătul masiv alt tov.gen. dr. Nicu Ăăă. Ciucă.

Să nu uităm, când mai auzim de stabilitate, de „echipa câștigătoare”. La care n-a existat picătură de opoziție, zero, nada, niciun Bolojan, niciun micul Boc, niciun nimic.

Nu s-a mai văzut până acum echipă câștigătoare fără absolut niciun caracter în dânsa, dar, așa cum se știe, vlahii sunt pionieri…

Să nu uităm că tot de la liberal-bugetari a emanat și Iohannis. Și a rupt Iohannis șaua cu munca. Zece ani m-am temut în ceea ce-l privește pe sasul-minune de un burnout, Doamne ferește. Noroc de golful ăla, că s-a mai liniștit și dânsul.

Să nu uităm nici amănuntul că, pe partea politică, direct, contribuția lui Iohannis constă în faptul că n-a fost Ponta sau Dăncilă. Atât și nimic (dar nimic!) mai mult.

Să nu uităm că Marcel de la Buzău, intimul clanului Ciorbă și al teroristului Hayssam, Marcel, cel cu durerea în organul genital, Marcel, cel care tot nu-și găsește diploma de Bac, dar era primul la atârnat la certificatele de revoluționar, eroul nostru, practic, Marcel n-a fost totuși singur în glorioasa epocă a „stabilității”. A mai fost și masivul Ciucă.

Să nu-l uităm pe tov. gen. dr. Nicu Ăăă. Ciucă, această Vulpe a Deșertului!

Să nu uităm că a luptat eroic Marcel la Buzău, la revoluție, dar și Nicu la Nassiriya, neam de eroi, ce să mai!

Să nu uităm că pe alde Nicușor, tot liberal-bugetarii l-au urcat în funcție la București, prima dată, cu mâna lui Șică și voturile bucureștenilor exasperați de geamparalele Firii.

Și ce paradis a început! S-a circulat pe trotuare de Libia în vremea războiului, s-a avut apă caldă la pipetă și s-a mers în parcuri gen junglă.

Răstimp, Nicușor rezolva exerciții și probleme la televizor, căci abia asta înseamnă adevărata durere în spate jos. Popor de guguștiuci, dregători de cascadorii râsului. Firește că a fost reales cu drag, ba chiar a urcat și canapeaua în Dealul Cotrocenilor. N-a existat, în mod real, alternativă.

Fiindcă altcineva, cine?! Simion? Lasconi? Antonescu? Geoană? Georgescu, călare pe un cal alb, rusesc?

Dă-ne, Doamne, mintea de pe urmă a fraților moldavi!

Și măcar un bărbat politic de anvergura Maiei Sandu. Unul, acolo, să vedem cum ar fi, dacă ar fi…

