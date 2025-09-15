În România se trăiește astăzi mai bine decât în media regiunii. E drept, după ce a trecut prin catastrofalul experiment sovietic, regiunea a rămas și cu retard istoric grav (Balcanii oricum îl aveau, dar Europa Centrală – nu).

Niciodată ca în ultimii 18 ani, de la aderarea la Uniunea Europeană, nu au avut românii mai multe șanse și mai mulți bani pe mână.

Reușind asta în ciuda guvernelor de șnapani, nu grație lor. E remarcabil. Guvernată aproape treizeci de ani de alde PSD, România tot a crescut economic.

Totodată, niciodată nu au fost mai accentuate inechitățile sociale, fapt datorat tot absenței politicilor publice adecvate.

Social-democrația noastră e sublimă și lipsește cu desăvârșire. Se caracterizează prin durerea lui Marcel de la Buzău (fără diplomă de Bacalaureat găsită) în orgănuțul genital.

Creștin-democrație nu mai avem, conservatorii sunt scelerați și liberalii ridicoli.

Statul-providență (creație mai ales a creștin-democrațiilor) e o amintire și în Occident. În România avem nostalgii ceaușiste, când, apropo, aveam industrie pe bani împrumutați și know-how pur occidental.

Abandonați de stat, fără educație, sănătate, transporturi sau justiție funcționale, românii au început un concurs de furt între ei. Bun-venit pe insula prostiei!

Și în mod real nu vrem soluții, vrem doar să ne plângem. Dacă voia soluții, societatea românească le-ar fi găsit.

Prostia noastră de fond rămâne amnezia. Am uitat în ce hal arăta țara asta pe vremea lui Ceaușescu, Iliescu, Năstase, Dragnea și Dăncilă!

Funcționează propaganda cea mai ordinară, în care adevărul e ocolit brutal și e înlocuit cu o mantră. Suntem cei mai buni și mai drepți din galaxie, turudoi ânapoi, calin georgescu presedinte!!!!!

Atât s-a putut după aproape patruzeci de ani de iluzie a libertății. Cu adevărat insula prostiei, cu toate progresele economice cu tot.

Și oricum cel mai mult s-a progresat în industria urii celuilalt…

