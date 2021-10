Libertatea a publicat recent o explicație dată de Constantin Rezlescu, cercetător în psihologie experimentală la UCL, privind un aparent paradox. Cu cât se vaccinează mai mulți oameni, cu atât va crește numărul celor internați în spital care sunt vaccinați. Explicația este corectă și poate fi înțeleasă și mai bine printr-o analogie cu o practică familiară.

Breaking news

Șocant! Cei mai mulți oameni răniți în urma accidentelor auto purtau centura de siguranță!

Nu este un fake news și este normal să fie așa dacă majoritatea șoferilor poartă centura.

Să presupunem că ai un risc de 25% să ajungi la spital în urma unui accident dacă porți centura. Adică un șofer din patru. Dacă nu o porți, ai un risc de 75%, adică trei șoferi din patru. Riscul este de trei ori mai mic pentru cei care nu poartă centura decât pentru cei care o poartă.

Să luăm 100 de șoferi implicați în accidente auto, iar rata de purtare a centurii este de 40%. 40 de șoferi au purtat centura, 60 nu. La spital vor ajunge trei sferturi dintre șoferii imprudenți și un sfert dintre cei prudenți, adică 10 șoferi cu centură și 45 fără.

Ce se întâmplă dacă mai mulți șoferi poartă centură? Să luăm alt caz în care avem 80% șoferi cu centură și 20% fără, iar riscurile rămân la fel ca mai sus: 25% versus 75%.

Din 100 de șoferi implicați în accidente, acum avem 15 șoferi fără centură internați (trei sferturi din 20) și 20 de șoferi cu centură (un sfert din 80).

În cifre absolute, a crescut numărul șoferilor cu centură și a scăzut numărul șoferilor fără centură internați între cele două cazuri. Exact așa cum va crește numărul celor vaccinați ce ajung la ATI dacă se vaccinează mai mulți oameni.

Mai mulți oameni care se asigură înseamnă mai puțini spitalizați

Însă trebuie să ne uităm la efectul pozitiv al creșterii procentului celor care poartă centură: scăderea numărul de internări. La o rată de 40% a purtării centurii avem 55 de internați. La o rată de 80% avem 35.

Cu cât crește procentul șoferilor care poartă centură, vom avea mai puțini internați. Dacă nu poartă nimeni, am avea 75 de internări. Dacă o poartă toată lumea, am avea 25. Scad spitalizații din rândul celor care se vaccinează, dar și spitalizații în total.

Astăzi vedem cum secțiile de terapie intensivă nu mai fac față la internările celor infectați cu COVID, iar majoritatea acestora sunt nevaccinați. În afară de măsuri dure de restricții sociale, doar vaccinarea poate reduce presiunea pe sistemul de urgență. Dacă mai mulți români se vor vaccina, vom avea mai mulți vaccinați internați dintr-un număr total mai mic de internări. Și asta e măsura succesului în controlarea pandemiei!

Centura nu te oprește să ai accident, dar te protejează de efectul acestuia

Analogia dintre vaccinare și purtarea centurii de siguranță poate fi dusă mai departe în privința consecințelor. Nu, purtarea centurii nu te ferește de accidente așa cum vaccinarea nu previne îmbolnăvirea.

Comportamentele responsabile reduc în ambele cazuri riscul de moarte sau vătămare gravă. 400.000 de vieți au fost salvate în Statele Unite datorită purtării centurii de siguranță între 1975 și 2017 când ea a devenit obligatorie, dintre care 15.000 doar în 2017. 2.500 de oameni ar fi supraviețuit dacă purtau centura.

Însă nu puțini au fost cei care au refuzat să poarte centura. Unii le-au tăiat din mașini, alții au chemat autoritățile în justiție pentru ceea ce considerau a fi încălcarea libertăților personale. Celebrități au creat vâlvă și au strâns semnături pentru a opri statul din a impune măsuri de siguranță publică. Schimbarea atitudinilor a fost lentă, dar sigură.

Dacă în anii ‘80 majoritatea americanilor nu purtau centura și se opuneau obligativității, astăzi 90% dintre ei le poartă și cei care se opun legilor sunt o minoritate.

Peste 8 din 10 români nu pun centura pe locurile din spate

Marea majoritate a românilor poartă centură de siguranță în mașină, însă doar pe locurile din față. 84% dintre români nu și-o pun când sunt pe locurile din spate – în comparație cu doar 3% dintre germani. Cei cu studii superioare o poartă mai des, la fel și mai în vârstă și cei cu copii. Din păcate, există totuși un număr mare de părinți care nu se preocupă de siguranța copiilor.

Să ne mire oare că am inventat „vaccinarea la chiuvetă” în țara în care mulți șoferi poartă centura de siguranță prin spatele scaunului?

Sau își cumpără o centură falsă (adică doar catarama) pentru a opri senzorul sonor de avertizare?

Suntem destul de inventivi să fentăm legea sau tehnologia chiar și când acestea ne salvează viața.

Sunt destule motive pentru care șoferii nu respectă măsurile de siguranță. Centura de siguranță poate provoca un mic disconfort fizic sau mental. Oamenii se pot gândi că nu li se va întâmpla chiar lor să fie implicați într-un accident – „eu sunt șofer bun, nu precum ceilalți” – supraestimându-și competențele și ignorând pericolele din exterior. Poate că pe unii îi deranjează că purtarea centurii este impusă prin lege și nu vor să se supună unei autorități.

Pentru a-și justifica refuzul, oamenii vor căuta motive pentru care centura de siguranță este chiar periculoasă – „dacă mă prinde în mașină când ia foc sau cade în apă?” – deși aceste evenimente sunt foarte, foarte rare și oricum purtarea centurii oferă mai multă protecție chiar și în aceste cazuri.

Vor crede că este mai sigur să fii aruncat din mașină în cazul unei coliziuni, deși acest lucru duce de cele mai multe ori la moarte sigură – așa cum a fost cazul unui bun prieten de familie ce a lăsat în spate o văduvă și doi orfani pentru că nu purta centura de siguranță pe locurile din spate. Deși există niște riscuri reale ale purtării centurii, acestea sunt infinit mai mici decât alternativa de a nu o purta.

Tot ce putem face e să oferim informații

Din păcate, oamenii nu vor face întotdeauna ceea ce este bine pentru ei și pentru cei din jur. Neîncrederea în autorități ne face sceptici chiar și atunci când primim sfaturi bune. Vaccinarea este contraintuitivă și poate sugera pericole mult mai mari decât există în realitate în timp ce ignorăm alte riscuri mult mai mari cum ar fi îmbolnăvirea. Teoriile conspirației sunt atractive pentru unii oameni și ușor de folosit de către actori ce doresc învrăjbirea oamenilor și vor să câștige faimă personală.

Mintea noastră nu poate calcula ușor probabilități relative condiționale, mai ales când este vorba de numere mari.

Tot ce putem face este să le oferim informațiile adevărate pentru a lua decizii mai bune. Să explicăm matematica din spatele unor aparente paradoxuri așa cum a făcut-o Constantin Rezlescu. Să comunicăm clar și onest care sunt riscurile vaccinării și ale nevaccinării și de ce acestea din urmă sunt mult mai periculoase. Să recunoaștem care sunt limitele științei în acest moment chiar dacă recomandările experților sunt de cele mai multe ori mult mai bune decât ideile pe care le producem singuri sau le găsim pe internet.

Să sfătuim autoritățile să aibă încredere în cetățeni că vor lua deciziile bune dacă vor primi informații relevante și complete, să nu creeze panică, dar și nici să ofere o iluzie falsă a siguranței din motive politice.

Când tragem linie și calculăm mortalitatea relativă, centura de siguranță salvează vieți, indiferent de costurile reale sau imaginare ale acesteia. Consensul științific este că vaccinurile fac același lucru.

Vaccinarea obligatorie nu este o opțiune etică, deși restrângerea drepturilor celor nevaccinați are justificare morală.

Devine atunci responsabilitatea fiecăruia dintre noi să se informeze din surse credibile, să judece dincolo de emoții și partizanate politice și să ia decizia corectă. Acum 10 ani, am ales să îmi pun centura de siguranță când m-am suit la volan, iar asta mi-a salvat viața într-o coliziune frontală. Acum am ales să mă vaccinez și consider că fac o alegere la fel de bună.

