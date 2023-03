Sinecuri la stat. Două pensionare și un fost șef din comerțul exterior comunist, în Consiliul de Administrație de la Monitorul Oficial

M-am apucat să mă uit la întreprinderile noastre de stat mai puțin cunoscute. Prima escală – Monitorul Oficial. Publicația oficială a statului român este organizată ca regie autonomă sub autoritatea Camerei Deputaților.

Conform legii, directorul general este și șeful Consiliului de Administrație. De altfel, patru dintre cei nouă oameni care compun CA sunt angajați ai Monitorului Oficial.

Până de curând, au mai fost încă doi directori de la Monitorul Oficial care erau prezenți în CA. Dacă adăugăm că avem în consiliu și o pensionară fostă angajată a Monitorului Oficial ajungem la concluzia că majoritatea CA este dominată de angajați, adică de cei care ar trebui să fie „controlați” de către CA.

Fosta consilieră a lui Valeriu Zgonea

Adriana Constantina Costescu este șefa Regiei Autonome Monitorul Oficial (director general și președinte al Consiliului de Administrație). Salariul domniei sale este de 29.316 lei brut pe lună, adică peste 17.000 de lei net.

A fost numită la Monitorul Oficial la propunerea PSD, după ce a fost consiliera lui Valeriu Zgonea. Zgonea a fost condamnat în primă instanță la trei ani de închisoare pentru trafic de influență, dar a fost achitat pe o excepție de neconstițuționalitate.

Recomandări „V-au nenorocit copilul pe viață!”. Ministerul Sănătății a sesizat procurorii, după ce INML a mușamalizat expertiza în cazul fetiței operate de un medic fără drept de practică

Cariera doamnei Costescu este simplă și eficientă. După terminarea liceului din Craiova, se mută la București, unde face o facultate de drept privată. Imediat după ce termină facultatea, este angajată expert parlamentar și își cumpără un apartament în București.

În 2006, are venituri sub 4.000 de euro pe an și un leasing de 8.000 de euro, pe 5 ani, de la Porsche România (în declarația de avere scrie „Porche”).

A lucrat toată viața la Parlament, dar a făcut și cursurile Universității Naționale de Apărare, ceea ce te califică pentru orice în sistemul nostru.

Director adjunct cu state vechi

Liviu Moraru este directorul general adjunct și nu face parte din CA. Are un salariu de 24.900 de lei brut, net sare de 14.500 de lei. Soția lucrează și ea tot la stat și a fost beneficiara unor sinecuri senzaționale.

Recomandări INVESTIGAȚIE: Escrocheriile cu reasigurările care scumpesc RCA. Cazul în care statul a plătit 100 de milioane de euro, iar reasigurările doar 7 milioane!

De-a lungul timpului, domnul Moraru a ocupat funcții de conducere în mai multe grupuri media – Pro, Ziua, EVZ etc. -, fiind specializat pe zona de tipografie-print.

Conform CV-ului, are la activ două mandate de director general la Monitorul Oficial: aprilie 2006 – ianuarie 2009 și februarie 2021 – ianuarie 2022.

Domnul Moraru a lucrat, înainte de a reveni la Monitorul Oficial, pentru câteva firme de turism deținute de Aerotravel SRL. A mai lucrat și la o firmă de stat de mentenanță a rețelei electrice, fără experiență în domeniu, dar inginer electrotehnic la bază.

În privat, desigur, câștiga mult mai puțin. De semnalat că niciuna dintre firmele de turism pentru care a lucrat domnul Moraru nu a avut contracte cu statul. Asta deși compania care le deține are „doar” 914 contracte cu statul și 64 de procese pe rol.

Proprietarul firmei este Mihai Ciprian David, unul dintre băieții deștepți din energie, colonel „degradat” și fost șef la Hidroelectrica numit acolo de PSD. Numele lui David apare în numeroase dosare de corupție.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN CHIȘINĂU. Crește tensiunea în Republica Moldova. Demonstranți proruși blocați la intrarea în Capitală

Trei șefi de la Monitorul Oficial în CA

Domnul Gheorghe Toma este director la Monitorul Oficial, de unde, în 2021, a primit 172.417 lei, iar ca membru în Consiliul de Administrație a mai încasat alți 36.708 lei.

Doamna Anca Gabriela Marin este ingineră-șefă la Monitorul Oficial, de unde a încasat anul trecut 192.085 de lei și din CA a primit alți 36.708 lei. Mai face și traduceri în timpul liber, iar soțul lucrează tot la Monitorul Oficial.

Doamna Cristina Popescu este redactor-șef la Monitorul Oficial, de unde a primit, în 2021, 204.060 de lei, iar din CA, alți 33.649 de lei.

Șef din comerțul exterior comunist

Domnul Ioan Mihalcea este în Consiliul de Administrație și încasează 5.229 de lei brut pe lună. Peste 3.000 de lei net.

În timpul comunismului, domnul Mihalcea avea o poziție foarte importantă în comerțul exterior – secretar economic la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Zona era plină ochi de securiști.

Faptul că în CV-ul dânsului apare și celebra instituție a propagandei comuniste – Academia de Științe Social Politice – indică faptul că domnul Mihalcea era unul dintre favoriții regimului comunist.

Mihalcea a fost consilierul prim-ministrului Mihai Tudose, iar firma domniei sale are 79 de contracte cu statul, în valoare de peste 18 milioane de lei.

Două pensionare, o funcționară de la Cameră și reprezentantul ANAF

Doamna Dorina Stan a fost dactilografă în timpul comuniștilor și apoi secretară la Camera Deputaților. Este pensionară acum, lucru care o face perfectă pentru o sinecură la Monitorul Oficial, de unde primește o indemnizație în valoare de 5.229 brut pe lună. Net, cum spuneam, peste 3.000 de lei.

Doamna Ana Turtureanu a fost „calculator”, învățătoare, secretară de partid în timpul comuniștilor și consilieră juridică la Monitorul Oficial. Tot pensionară, deci, perfectă pentru CA de la Monitorul Oficial.

Andreea Mirela Stăncescu a terminat și ea o facultate de drept privată. În timp ce își făcea studiile universitare, doamna Stăncescu era deja șefă de cabinet la unul dintre parlamentarii noștri. Toată cariera ei a lucrat pentru preacinstiții noștri aleși.

Ardeleanu Iulian este reprezentantul ANAF și, pe hârtie, pare singurul care ar avea ce să caute în mecanismul de conducere al Monitorului Oficial.

Să nu uităm de prime!

Toți oamenii de mai sus au dreptul și la prime în funcție de indicatorii de performanță, care, normal, sunt stabiliți chiar de ei.

„Fiecare membru al consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie variabilă în cuantum de 9 indemnizaţii fixe lunare (5.229 de lei brut – nr.r), funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă asumaţi, iar directorul general adjunct primeşte o indemnizaţie variabilă în cuantum de 5 indemnizaţii fixe lunare, funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă asumaţi”, se arată pe site-ul Monitorului Oficial.

GSP.RO Daminuță, după ce soția și-a făcut cont pe OnlyFans: „Mai rău mă enervam când făcea asta”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cuplul anului 2023, IMAGINI BOMBĂ! Alexandra Dinu şi un bărbat celebru de la noi, surprinşi în ipostaze uluitoare. Foto de neratat

Viva.ro Fiul lui Mihai Șora, acuzații grave către soția filosofului, mai tânără cu 56 de ani decât acesta: 'Nu puteam să dau un telefon să vorbesc cu el'

Observatornews.ro Cu cât vinde ANAF un Volkswagen Lupo, din 2001, cu 330.000 de kilometri la bord

Știrileprotv.ro Cel mai urmărit avion din lume a zburat deasupra României. Aeronava de spionaj a fost escortată de două Eurofighter Typhoon

FANATIK.RO De ce nu e bine să ții un ficus în casă. Mulți români nu știu că e periculos

Orangesport.ro Gabi Iancu, şocat când a auzit ce a zis prin cască Istvan Kovacs în Hermannstadt - U Cluj 0-1! Până şi reporterul s-a mirat: "Stai puţin, că e halucinant" | VIDEO

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2023. Balanțele au parte de o zi care îi poate ajuta să-și recapete echilibrul interior, cel puțin în evoluția profesională