1. Tehnica corectă de ondulare 

Pentru a obține bucle impecabile, este esențial să stăpânești tehnica corectă de ondulare. Începe prin a-ți împărți părul în secțiuni mici, pentru a asigura o ondulare uniformă. Folosește un ondulator de păr, din modele disponibile pe altex.ro, pentru tipul de bucle pe care vrei să le obții – mai mici pentru bucle strânse și mai mari pentru valuri lejere. Menține ondulatorul la un unghi de 45 de grade și înfășoară părul în jurul său, evitând suprapunerile pentru a preveni denivelările. Lasă șuvița pe ondulator doar câteva secunde, bazându-te pe grosimea părului tău, apoi eliberează ușor. Asigură-te că lași buclele să se răcească complet înainte de a le peria sau a le stiliza, pentru a menține forma și elasticitatea. 

2. Importanța protecției termice 

Protecția termică este extrem de importantă atunci când folosești instrumente de styling cu căldură, precum ondulatorul sau placa de îndreptat. Expunerea constantă la temperaturi ridicate poate duce la deteriorarea stratului extern al firului de păr, făcându-l predispus la rupere și deshidratare. Un spray sau un ser termoprotector acționează ca un scut, reducând impactul negativ al căldurii asupra părului tău. Aplică produsul uniform pe părul uscat sau umed înainte de orice proces de styling și asigură-te că este distribuit pe toată lungimea părului, nu doar pe vârfuri. Pe lângă protecția termică, aceste produse oferă adesea și beneficii suplimentare, cum ar fi hidratarea și strălucirea. 

3. Alegerea produsului de styling potrivit 

În funcție de tipul tău de păr și de rezultatul dorit, poți opta pentru diverse produse: spume, creme, geluri sau spray-uri de texturare. Dacă ai păr subțire, o spumă ușoară ajută la adăugarea de volum fără să îl îngreuneze. Pentru părul gros sau creț în mod natural, o cremă hidratantă va defini buclele și va reduce efectul de frizz. Gelurile sunt ideale pentru control și fixare, dar asigură-te că găsești o formulă care nu lasă reziduuri și nu usucă părul. Spray-urile de texturare oferă un aspect messy și natural, perfect pentru bucle lejere. Indiferent de alegere, testează produsul pe o șuviță mică pentru a observa reacția părului tău și pentru a te asigura că rezultatul este cel dorit. Optează pentru produse care nu conțin alcool sau sulfati pentru a evita uscarea excesivă a fibrelor părului și caută ingrediente care oferă hidratare și protecție împotriva factorilor externi.

4. Cum să-ți menții buclele întreaga zi 

Menținerea buclelor întreaga zi poate părea o provocare, dar cu câteva trucuri simple, poți obține un look de durată. Începe prin a te asigura că părul tău este complet uscat înainte de a-l ondula, deoarece umezeala poate diminua rezistența buclelor. Utilizează produse de styling care oferă fixare și protecție, cum ar fi un spray de fixare cu o formulă ușoară, care nu rigidizează părul. O alternativă utilă este și pudra de styling pentru rădăcini, care adaugă volum și textură. După ondulare, lasă buclele să se răcească complet înainte de a le atinge sau de a le peria pentru a fixa forma. Un alt truc eficient este să împarți buclele în secțiuni și să le fixezi cu agrafe sau clipsuri atunci când nu ai nevoie de ele desfăcute, acest lucru păstrând definirea. Pe parcursul zilei, evită să atingi sau să periezi frecvent buclele, pentru a preveni desfacerea lor. La nevoie, poartă un spray de fixare mic pentru retușuri rapide, mai ales înainte de a intra în medii cu umiditate ridicată. Aceste metode te vor ajuta să te bucuri de bucle strălucitoare și bine definite de-a lungul întregii zile.

5. Trezește-te cu bucle perfecte: rutina de noapte 

Pentru a te trezi cu bucle perfecte și gata de plecare, o rutină de noapte eficientă este esențială. Începe prin a aplica un balsam leave-in sau un ulei hidratant pe păr, concentrându-te pe vârfuri pentru a preveni deshidratarea și a menține buclele moi și mătăsoase. Împarte-ți părul în secțiuni de dimensiuni potrivite și răsucește-le ușor într-un coc lejer sau în mai multe cocuri mai mici în funcție de mărimea buclelor pe care dorești să le obții. Fixează-le cu agrafe sau elastice moi pentru a evita formarea de pliuri. Dacă preferi o metodă fără agrafe, încearcă o pernă sau o bonetă din mătase, care ajută la reducerea frecării și a electrizării. Alternativ, poți împleti părul în codițe lejere pentru un efect de bucle naturale și relaxate. Dimineața, desprinde atent cocurile sau împletiturile și, cu degetele, aranjează delicat buclele astfel încât să obții un aspect uniform. Evită să folosești o perie pentru a nu strica forma buclelor și, la nevoie, aplică un spray ușor de fixare pentru a păstra forma intactă pe parcursul zilei. Această rutină de noapte te va ajuta să obții bucle frumoase și să te bucuri de un look fresh imediat ce te trezești.

În concluzie, fiecare pas, de la alegerea produsului de styling până la protecția termică, contribuie la definirea și menținerea buclelor dorite. Cu o rutină de noapte bine pusă la punct, te poți trezi în fiecare dimineață cu un look proaspăt și elegant. Asigură-te că urmezi aceste etape și experimentează până găsești combinația perfectă pentru tine. Ești pregătită să-ți transformi rutina de styling și să strălucești la fel ca vedetele pe care le admiri?

Foto: Pexels

