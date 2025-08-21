Echipa patronată de Gigi Becali a jucat în 10 oameni încă din minutul 39, după eliminarea lui Cisotti, dar a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Bîrligea (32) și Olaru (47).
Însă repriza a doua a aparținut scoțienilor, care au presat continuu și au înscris prima dată prin Polvara (61), apoi prin Sokler (90).VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3
Cele două formații:
Aberdeen: Mitov – A. Jensen, Dorrington (Knoester 46), Milen, Molloy (Shinnie 59) – Palaversa, H. Nilsen (Clarkson 46) – Milanovic (Polvara 59), Aouchiche, Keskinen – Yengi (Sokler 46). Antrenor: Jimmy Thelin
FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Kiki 46), M. Popescu, Graovac, Pantea – Şut (Lixandru 72), Chiricheş (Edjouma 46) – Miculescu, Fl. Tănase (Olaru 46), Cisotti – Bîrligea (Politic 90+2). Antrenor: Elias Charalambous
Returul se va juca pe 28 august, la București. Câștigătoarea dublei manșe va merge în grupele Europa League, în timp ce pierzătoarea va juca în grupa Conference League.
