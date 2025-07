În România, Cordea a mai jucat la Hermannstadt, Clinceni și FCSB

„CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Andrei Cordea este noul nostru jucător!”, au scris clujenii pe pagina oficială de Facebook.

Clubul i-a prezentat noului jucător și un scurt CV.

Format la nivel de juniori la Cluj-Napoca, în cadrul Școlii de Fotbal Ardealul, Andrei Cordea a impresionat în perioada de juniorat, ceea ce i-a adus un transfer în Italia, la Novara FC, echipa la care și-a început cariera de profesionist.

În România, Cordea a mai evoluat pentru Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB, unde a debutat și în cupele europene, în UEFA Conference League.

Ulterior, s-a transferat în Arabia Saudită, la Al Tai, unde a avut evoluții constante și apreciate în ultimele două sezoane.

Andrei Cordea are planuri mari la CFR Cluj

„Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului, încă de acum două luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult. Am venit cu gânduri bune la CFR Cluj, vreau să ajut echipa prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse”, a fost mesajul pe care Andrei l-a transmis după ce a semnat cu CFR Cluj.

Și a mai adăugat: „Pentru acest sezon cel mai important lucru e să fiu sănătos, să mă ajute Dumnezeu să rămân sănătos, vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să întru cât de repede, să îmi ajut colegii să intrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul. Fanilor le transmit să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu unul o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem obiectivele”.

La nivel de echipe naționale, Andrei Cordea a bifat mai multe selecții la naționala de tineret, iar în 2021 și-a făcut debutul la echipa națională de seniori a României, pentru care a adunat cinci apariții.

