CFR Cluj a învins pe Aris Limassol, într-un meci amical. Ce jucător ar fi vrut Dan Petrescu la echipa sa de la formația cipriotă.

CFR Cluj a învins Aris Limassol, scor 2-1, într-un meci amical, goluri Balde și Urko Vera. Antrenoru echpie din Gruia, Dan Petrescu, a dezvăluit că îi pare rău că nu l-a transferat pe Bănel Nicoliţă.

”Bănel e un jucător extraordinar şi sincer, l-aş fi vrut să îl am aici, spun adevărul. Îmi pare rău că nu am insistat în vară, când am venit. Am întrebat despre el, care este situaţia, nu am primit multe explicaţii corecte şi îmi pare rău că nu l-am luat. L-aş fi vrut la noi în echipă, am nevoie de asemenea jucători”, a declarat Petrescu, la Telekom Sport..

Dan Petrescu l-a antrenat pentru o scurtă perioadă pe Nicoliţă la ASA Tg. Mureş. Nicoliţă, 32 de ani, joacă la Aris Limassol din vara acestui an.