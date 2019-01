Cine este Bianca Andreescu. Jucătoarea canadiană de origine română a început să joace tenis la Pitești

Bianca Andreescu este fiica unor emigranți români în Canada, Maria şi Nicu Andreescu. Mama celei poreclite 'Bibi' a povestit în 2017, pentru prosport.ro: „La scurt timp după terminarea facultăţii, soţul meu a primit o ofertă de muncă şi aşa am ajuns acolo”. Nicu Andreescu a terminat studiile superioare la Brașov și este inginer mecanic.

Bianca este născută în Canada, la 16 iunie 2000, în Mississauga, iar acum este rezidentă în Thornhill, tot în Canada.

Bianca Andreescu, al cărei idol este Simona Halep, a început să practice tenisul în România, la vârsta de 6 ani, în timpul unei vacanțe la bunici. Maria Andreescu a povestit: „Bianca a încercat multe sporturi, dar acesta i-a plăcut cel mai mult. A început să joace la Piteşti, iar primul antrenor i-a fost Gabriel Hristache. Gabi este un antrenor foarte antrenant şi Bianca l-a îndrăgit mult”.

Antrenorul a încercat să o determine pe Bianca să joace cu mâna stângă, dar ea a preferat să țină racheta cu dreapta. „Bianca a câştigat cel mai mare turneu din lume la sub 14 ani, în Tarbes, Franţa – Les Petite As, când avea 13 ani. Acel turneu a fost începutul. Al doilea moment important a fost câştigarea Orange bowl-ului pentru a doua oară consecutiv. Atunci am spus: acesta este drumul de urmat”, a adăugat Maria Andreescu, absolventa a Facultății de economie din cadrul Universității din Craiova, în prezent responsabil financiar șef la Global Maxfin Investments Inc. din Toronto.

Nu s-a pus problema să reprezinte România

Nu s-a pus niciodată problema să reprezinte România. „Nu ne-am gândit la asta. Asta şi pentru că, de partea cealaltă, Canada este o ţară care adună talente şi are destui jucători cu origini străine. De la Milos Raonic la Denis Shapalov, la Dancevic, Abanda şi ajungând acum până la Bianca', a precizat mama jucătoarei pentru sursa citată.

Maria Andreescu a explicat de ce a prefarat ca fiica ei să joace pentru Canada. Sistemul canadian de pregătire i-a convins. „Dacă sunt nişte copii talentaţi, Federaţia le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizaţi în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o ţară multiculturală, deci toţi au venit de undeva”, punctează doamna Andreescu şi explică mai departe.

„La început, investeşti ca părinte 100% bani şi timp. Dacă un copil se remarcă pentru că este talentat, dacă are rezultate importante şi constante, Federaţia începe să investească foarte mult. Acest sport este foarte scump, costurile se ridică la 250.000 de dolari pe an la acest nivel”.

Bianca Andreescu face parte și din echipa de Fed Cup a Canadei, cu care a fost prezentă la Cluj, în meciul din 2018 contra României.

Povestea Biancăi Andreescu este diametral opusă față de cea a Mihaelei Buzărnescu, ignorată mult timp de Federația Română de Tenis.

Bianca Andreescu vine în fiecare an, câte o săptămână sau două, în România pentru a-și vizita rudele din Pitești și Râmnicu Vâlcea. În țară îi place să mănânce sarmale cu mămăligă și clătite.

