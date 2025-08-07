FCSB are șansa de a face un nou pas spre grupele Europa League. Duelul cu Drita se anunță unul intens, în fața unui adversar ambițios, care a impresionat în fazele anterioare ale competiției. Cu un lot valoros și susținerea suporterilor, FCSB își propune o victorie convingătoare în fața propriilor fani, transmisă în exclusivitate de PRO TV.

Meciul dintre FCSB și Drita vine într-un moment greu pentru formația patronată de Gigi Becali: a pierdut patru partide la rând, iar în ultimele șapte jocuri are doar o victorie!

În ultimele meciuri din cupele europene, FCSB a pierdut cu Shkendija și acasă, și în deplasare, în timp ce cu Inter dEscaldes a avut o victorie și o înfrângere. În campionat, echipa lui Gigi Becali a pierdut ultimele două meciuri: 3-4 cu Dinamo București și 1-2 cu Farul Constanța.

Drita a disputat în acest sezon competițional doar patru meciuri și are două victorii și două înfrângeri. În această vară, echipa din Kosovo a jucat o partidă amicală cu Farul Constanța, pe care a și câștigat-o cu scorul 3-1.

Imediat după fluierul final, telespectatorii sunt invitați să rămână pe PRO TV pentru o nouă ediție a emisiunii „Fața la joc”, un format dedicat analizelor și reacțiilor la cald după partidele importante ale serii. Emisiunea aduce la aceeași masă jurnaliști sportivi, analiști, invitați speciali și, bineînțeles, vocea experimentată a gazdei Costin Ștucan.

Joi seară, spectacolul european se vede la PRO TV și pe VOYO: FCSB – Drita, în direct de la ora 21.30.

