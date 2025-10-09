Naționala României luptă pentru o calificare istorică la Cupa Mondială și e obligată să obțină puncte și să dea goluri. Toate contează în drumul spre World Cup, unde România a fost ultima dată în 1998.

Naționala României revine pe teren, duminică seară, împotriva Austriei, meci transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45. De la ora 21:00, La Antena 1, prezentatorul Dan Pavel și fostul căpitan al României și al Barcelonei, Gică Popescu, deschid seara de fotbal în emisiunea „Hai, România! În fiecare zi!”, alături de invitați speciali, în direct de la Arena Națională.

50.000 de suporteri pe Arena Națională

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

Atmosfera de pe Arena Națională se anunță electrizantă: 50.000 de suporteri sunt așteptați să susțină echipa într-o seară care se poate dovedi crucială pentru visul mondial. România joacă pentru calificare, dar și pentru redobândirea acelui sentiment de apartenență și încredere care face diferența în momentele mari.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

România mai are o a doua șansă de a ajunge la baraj, obținută prin câștigarea grupei din Nations League. Duminică, de la ora 21:45, trăiește în direct confruntarea România – Austria, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Un meci care poate aduce România cu un pas mai aproape de visul World Cup.

Schimbările făcute de Mircea Lucescu

În poarta României la meciul decisiv cu Austria ar urma să fie titularizat Ionuț Radu (28 de ani), goalkeeperul care este om de bază pentru Celta Vigo în La Liga. Acesta ar urma să-i ia locul lui Horațiu Moldovan (27 de ani / Real Oviedo), scrie AS.ro.

În locul suspendatului Nicușor Bancu (32 de ani / Universitatea Craiova) ar urma să apară pe poziția de fundaș stânga Alexandru Chipciu (37 de ani), veteranul Universității Cluj. Ceilalți oameni din defensivă ar urma să fie Andrei Rațiu (27 de ani / Vallecano), Andrei Burcă (32 de ani, Yunnan) și Virgil Ghiță (27 de ani, Hannover).

La mijloc vor fi trimiși în teren Răzvan Marin (29 de ani, AEK Atena), Marius Marin (27 de ani, Pisa) și Florin Tănase (30 de ani, FCSB). ”Tase” îi va lua locul accidentatului Nicolae Stanciu (32 de ani, Genoa). În ofensivă ar urma să fie titularizați Dennis Man (27 de ani, PSV), Daniel Bîrligea (25 de ani, FCSB) și Valentin Mihăilă (25 de ani, Rizespor).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE