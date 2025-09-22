Live text
Acum 36 minute
PSG şi Arsenal - cele mai bune cluburi ale sezonului
Acum 36 minute
Viktor Gyokeres și Ewa Pajor - atacanții anului
Acum 36 minute
Gianluigi Donnarumma și Hannah Hampton au câştigat trofeul Iaşin pentru cel mai bun portar
Acum 45 minute
Luis Enrique este antrenorul anului
Acum 52 minute
Lamine Yamal a câştigat primul trofeu al serii
22:43 - Acum 36 minute
22-09-2025

PSG şi Arsenal – cele mai bune cluburi ale sezonului

Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin.

PSG a câștigat Champions League și titlul în sezonul precedent, iar Arsenal a fost câștigătoarea trofeului Champions League la fotbal feminin.

22:43 - Acum 36 minute
22-09-2025

Viktor Gyokeres și Ewa Pajor – atacanții anului

Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal) și Ewa Pajor (Barcelona) au fost desemnați atacanții anului în fotbalul masculin, respectiv în fotbalul feminin. Câștigătorii au fost anunțați de Luis Figo.

22:43 - Acum 36 minute
22-09-2025

Gianluigi Donnarumma și Hannah Hampton au câştigat trofeul Iaşin pentru cel mai bun portar

Italianul Gianluigi Donnarumma (PSG, apoi Manchester City) și englezoaica Hannah Hampton (Chelsea) au câştigat Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar din fotbalul masculin, respectiv feminin. Trofeele au fost înmânate de Gianluigi Buffon.

22:34 - Acum 45 minute
22-09-2025

Luis Enrique este antrenorul anului

Luis Enrique a câștigat trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al sezonului. Tehnicianul echipei PSG nu a putut participa la gală. Echipa sa avea meci, la ora evenimentului, împotriva lui Marseille, în Ligue 1, meci pe care l-a și pierdut.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Echipa franceză Olympique Marseille a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe PSG, în etapa a cincea din Ligue 1. Pentru echipa lui Luis Enrique a fost prima înfrângere în această ediţie de campionat. 

La feminin, trofeul Cruyff a fost primit de olandeza Sarina Wiegman, antrenoarea Angliei.

22:27 - Acum 52 minute
22-09-2025

Lamine Yamal a câştigat primul trofeu al serii

Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Trofeul i-a fost înmânat de fostul fundaş Raphael Varane. Jucătorul de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.

Lamine Yamal a fost nominalizat alături de Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Joao Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) şi Kenan Yildiz (Juventus).

La feminin s-a impus Vicky Lopez, tot de la FC Barcelona. Au mai fost nominalizate: Michelle Agyemang (Anglia, Arsenal), Linda Caicedo (Columbia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea) şi Claudia Martinez Ovando (Paraguay, Club Olimpia). 

Știre inițială:

Ousmane Dembele și Lamine Yamal, marii favoriți

În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin, şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.

Trofeul Balonul de Aur

Evenimentul de la Paris este prezentat de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi de jurnalista Kate Scott.

Ceremonia Balonul de Aur, acordat de revista France Football, va premia cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, alături de cluburile anului şi un premiu umanitar: Premiul Sócrates.

Lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

PSG, campioana en titre a Europei, a avut cei mai mulți fotbaliști selectați, nu mai puțin de nouă. 

Nominalizările la Balonul de Aur 2025 (masculin) îi includ pe: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Sehrou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyökeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Scott McTominay, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, João Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Virgil van Dijk, Vinícius, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha și Lamine Yamal.

Până la ora 21:30 au fost anunțați doar jucătorii clasați pe locurile 11-30:

Locul 30 – Michael Olise

Locul 29 – Florian Wirtz

Locul 28 – Virgil Van Dijk

Locul 27 – Declan Rice

Locul 26 – Erling Haaland

Locul 25 – Denzel Dumfries

Locul 24 – Fabian Ruiz

Locul 23 – Jude Bellingham

Locul 22 – Alexis Mac Allister

Locul 21 – Serhou Guirassy

Locul 20 – Lautaro Martinez

Locul 19 – Joao Neves

Locul 18 – Scott McTominay

Locul 17 – Lewandowski

Locul 16 – Vinicius

Locul 15 – Viktor Gyokeres

Locul 13 – Harry Kane

Locul 14 – Desire Doue

Locul 12 – Khvicha Kvaratskhelia

Locul 11 – Pedri.

Lista jucătoarelor nominalizate la Balonul de Aur 2025

Balonul de Aur 2025 are 30 de nominalizate, printre care: Lucy Bronze, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Sandy Baltimore, Mariona Caldentey, Klara Bühl, Sofia Cantore, Steph Catley, Melchie Dumornay, Temwa Chawinga, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Amanda Gutiérres, Hannah Hampton, Pernille Harder, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Marta, Frida Maanum, Ewa Pajor, Clara Matéo, Alessia Russo, Claudia Pina, Alexia Putellas, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir și Leah Williamson.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ministrul Economiei, la Aspen Energy Summit 2025, despre investițiile în industria de apărare: „Trebuie să dezmorțim industria de apărare din România”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO”
Știri România 22:42
Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO”
Ministrul Economiei, la Aspen Energy Summit 2025, despre investițiile în industria de apărare: „Trebuie să dezmorțim industria de apărare din România”
Știri România 22:34
Ministrul Economiei, la Aspen Energy Summit 2025, despre investițiile în industria de apărare: „Trebuie să dezmorțim industria de apărare din România”
Parteneri
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Adevarul.ro
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Stiri Mondene 17:30
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax.ro
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Alexia Eram a dezvăluit identitatea iubitului ei, chiar de ziua lui. Imaginile care au pus internetul pe jar
KanalD.ro
Alexia Eram a dezvăluit identitatea iubitului ei, chiar de ziua lui. Imaginile care au pus internetul pe jar

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea