Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin.

Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal) și Ewa Pajor (Barcelona) au fost desemnați atacanții anului în fotbalul masculin, respectiv în fotbalul feminin. Câștigătorii au fost anunțați de Luis Figo.

Italianul Gianluigi Donnarumma (PSG, apoi Manchester City) și englezoaica Hannah Hampton (Chelsea) au câştigat Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar din fotbalul masculin, respectiv feminin. Trofeele au fost înmânate de Gianluigi Buffon.

Echipa franceză Olympique Marseille a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe PSG, în etapa a cincea din Ligue 1. Pentru echipa lui Luis Enrique a fost prima înfrângere în această ediţie de campionat.

Luis Enrique a câștigat trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al sezonului. Tehnicianul echipei PSG nu a putut participa la gală. Echipa sa avea meci, la ora evenimentului, împotriva lui Marseille, în Ligue 1, meci pe care l-a și pierdut.

Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Trofeul i-a fost înmânat de fostul fundaş Raphael Varane. Jucătorul de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.

Lamine Yamal a fost nominalizat alături de Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Joao Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) şi Kenan Yildiz (Juventus).

💬 Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

La feminin s-a impus Vicky Lopez, tot de la FC Barcelona. Au mai fost nominalizate: Michelle Agyemang (Anglia, Arsenal), Linda Caicedo (Columbia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea) şi Claudia Martinez Ovando (Paraguay, Club Olimpia).

Ousmane Dembele și Lamine Yamal, marii favoriți

În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin, şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.

Evenimentul de la Paris este prezentat de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi de jurnalista Kate Scott.

Ceremonia Balonul de Aur, acordat de revista France Football, va premia cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, alături de cluburile anului şi un premiu umanitar: Premiul Sócrates.

Lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur

PSG, campioana en titre a Europei, a avut cei mai mulți fotbaliști selectați, nu mai puțin de nouă.

Nominalizările la Balonul de Aur 2025 (masculin) îi includ pe: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Sehrou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyökeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Scott McTominay, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, João Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Virgil van Dijk, Vinícius, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha și Lamine Yamal.

Până la ora 21:30 au fost anunțați doar jucătorii clasați pe locurile 11-30:

Locul 30 – Michael Olise

Locul 29 – Florian Wirtz

Locul 28 – Virgil Van Dijk

Locul 27 – Declan Rice

Locul 26 – Erling Haaland

Locul 25 – Denzel Dumfries

Locul 24 – Fabian Ruiz

Locul 23 – Jude Bellingham

Locul 22 – Alexis Mac Allister

Locul 21 – Serhou Guirassy

Locul 20 – Lautaro Martinez

Locul 19 – Joao Neves

Locul 18 – Scott McTominay

Locul 17 – Lewandowski

Locul 16 – Vinicius

Locul 15 – Viktor Gyokeres

Locul 13 – Harry Kane

Locul 14 – Desire Doue

Locul 12 – Khvicha Kvaratskhelia

Locul 11 – Pedri.

The Eiffel Tower is shining... A bit less than one hour to go before the ceremony! ✨#ballondor pic.twitter.com/gDhtz6yHzS — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Lista jucătoarelor nominalizate la Balonul de Aur 2025

Balonul de Aur 2025 are 30 de nominalizate, printre care: Lucy Bronze, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Sandy Baltimore, Mariona Caldentey, Klara Bühl, Sofia Cantore, Steph Catley, Melchie Dumornay, Temwa Chawinga, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Amanda Gutiérres, Hannah Hampton, Pernille Harder, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Marta, Frida Maanum, Ewa Pajor, Clara Matéo, Alessia Russo, Claudia Pina, Alexia Putellas, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir și Leah Williamson.





