Ruud Gullit și jurnalista Kate Scott vor prezenta evenimentul

Pentru acest an, printre marii favoriți se numără Lamine Yamal și Ousmane Dembélé. Evenimentul va fi prezentat de fostul internațional olandez Ruud Gullit și de jurnalista Kate Scott.

Organizată în parteneriat de UEFA și Groupe Amaury (deținătorul France Football și LÉquipe), ceremonia va premia cei mai buni jucători și jucătoare, portari, tineri, golgheteri, antrenori, dar și cluburile anului, alături de acordarea distincției umanitare Premiul Sócrates.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur 2025

Nominalizările la Balonul de Aur 2025 (masculin) îi includ pe: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Sehrou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyökeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Scott McTominay, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, João Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Virgil van Dijk, Vinícius, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha și Lamine Yamal.

Trofeul Iașin – pentru cel mai bun portar:

Masculin: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer.

Feminin: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Lista jucătoarelor nominalizate la Balonul de Aur feminin 2025

Balonul de Aur feminin 2025 are 30 de nominalizate, printre care: Lucy Bronze, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Sandy Baltimore, Mariona Caldentey, Klara Bühl, Sofia Cantore, Steph Catley, Melchie Dumornay, Temwa Chawinga, Emily Fox, Cristiana Girelli, Esther González, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Amanda Gutiérres, Hannah Hampton, Pernille Harder, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Marta, Frida Maanum, Ewa Pajor, Clara Matéo, Alessia Russo, Claudia Pina, Alexia Putellas, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir și Leah Williamson.

Nominalizările pentru cel mai bun club masculin

Clubul masculin al anului – nominalizări: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool și PSG.

FC Barcelona: campioană în Spania, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei; semifinală UCL; serie invincibilă de 24 meciuri. Golgheteri: Lewandowski (42), Raphinha (34), Torres (19). Pasatori: Raphinha (23), Yamal (21), Fermin López (11).

campioană în Spania, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei; semifinală UCL; serie invincibilă de 24 meciuri. Golgheteri: Lewandowski (42), Raphinha (34), Torres (19). Pasatori: Raphinha (23), Yamal (21), Fermin López (11). Botafogo: câștigătoare Copa Libertadores și campioană a Braziliei 2024; finaliste la Recopa Sudamericana și Supercupa Braziliei 2025; serie invincibilă de 14 meciuri. Golgheteri: Igor Jesus (17), Savarino (10), Henrique (7). Pasatori: Savarino (12), Freitas (8), Jesus (6).

câștigătoare Copa Libertadores și campioană a Braziliei 2024; finaliste la Recopa Sudamericana și Supercupa Braziliei 2025; serie invincibilă de 14 meciuri. Golgheteri: Igor Jesus (17), Savarino (10), Henrique (7). Pasatori: Savarino (12), Freitas (8), Jesus (6). Chelsea: câștigătoare Cupa Mondială a Cluburilor și Conference League; locul 4 în Premier League; serie invincibilă de 12 meciuri. Golgheteri: Palmer (18), Jackson și Nkunku (13). Pasatori: Enzo Fernández (17), Palmer (14), Sancho (9).

câștigătoare Cupa Mondială a Cluburilor și Conference League; locul 4 în Premier League; serie invincibilă de 12 meciuri. Golgheteri: Palmer (18), Jackson și Nkunku (13). Pasatori: Enzo Fernández (17), Palmer (14), Sancho (9). Liverpool: campioană în Anglia; finală Cupa Ligii; invincibilă în 24 de partide. Golgheteri: Salah (34), Gakpo (18), Díaz (17). Pasatori: Salah (23), Szoboszlai (8), Alexander-Arnold (7).

campioană în Anglia; finală Cupa Ligii; invincibilă în 24 de partide. Golgheteri: Salah (34), Gakpo (18), Díaz (17). Pasatori: Salah (23), Szoboszlai (8), Alexander-Arnold (7). PSG: campioană în Franța, câștigătoare Champions League, Cupa Franței și Trofeul Campionilor; finală la Cupa Mondială a Cluburilor; invincibilă în 22 de meciuri. Golgheteri: Dembélé (35), Barcola (21), Ramos (19). Pasatori: Barcola (21), Doué și Hakimi (14).

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin

Clubul feminin al anului: Arsenal, FC Barcelona, Chelsea, Olympique Lyon, Orlando Pride.

Trofeul Kopa pentru cei mai tineri fotbaliști

Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr jucător): Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yıldız.

Trofeul Kopa feminin: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López, Claudia Martínez Ovando.

Nominalizările pentru cei mai buni antrenori din 2025

Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot.

Trofeul Johan Cruyff (cea mai bună antrenoare): Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renée Slegers, Sarina Wiegman.