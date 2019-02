În cel mai recent număr al revistei Time, scrie că „pe Facebook, știrile reale fac ceva audiență. Știrile false fac foarte mare audiență”.

O fotografie cu o echipă a Braziliei în fața Ateneului Român circulă în ultima vreme pe net.

Unii dintre internauți sunt siguri că l-au văzut, pe rândul de jos, pe Pele!

Ar fi fost o surpriză de proporții.

E miercuri, 23 ianuarie, de parcă are importanță. O poză uitată e adusă în actualitate de pagina de Facebook Bucureștiul Vechi. E FC Santos, în 1958, în fața Ateneului din București. Părea dovada că Pele a fost în România.

Liță: „Vedeți-vă de treabă, n-a călcat prin România”

De la Liță Dumitru la Sandu Boc, nimeni nu-și aducea aminte de această vizită a monumentalului fotbalist. „Pele n-a fost niciodată în România, vedeți-vă de treabă”, a comentat din America, de unde e stabilit, jandarmul „Perlei negre” de la Mondialul din 1970 (2-3, goluri Dembrovschi și Dumitrache).

„Cu siguranță, nu a fost Pele sau FC Santos în România. Nici atunci, nici în alți ani”, completează Dumitru, care lucrează în State, la o academie de fotbal. Sandu Boc e la fel de sigur: „Ar fi fost un eveniment uriaș pentru România, sigur ar fi știut toată lumea de el”. Mister Dinu, și el.

E-mailuri către colegii din presa braziliană, drumuri la Bibilioteca Academiei Române. Pe 24 și pe 25 ianuarie a fost închis.

Informații puse cap la cap.

Circul Santos, prin Europa!

O confirmare inițială. La mijlocul anilor ’50, Santos începe să-și făurească faima. Două titluri Paulista, în 1955 și 1956. În 1957 debuta Pele. Iar clubul Alvinegro devenea o forță. Geniul lui Pele i-a ajutat să mai cucerească zece titluri, șase naționale și două Copa Libertadores.

Așadar, ce căuta Santos în Europa la sfârșitul anilor ’50? În ciuda unor rezultate importante, era un club cu mijloace relativ modeste, cu un stadion mic, pe care trebuia să-l abandoneze, uneori, în favoarea unor echipe mai mari, pentru jocuri mai importante. A face bani chiar a fost o problemă. Iar șefii au avut o idee: să facă un megaturneu prin Europa! Invitațiile au curs, banii s-au strâns (prime de meci, procent din încasările de pe bilete – s-a jucat numai cu tribunele pline, hotel gratis etc.). Echipa s-a salvat!

Pele, 126 de meciuri, 139 de goluri, în 16 țări din Europa!

Între timp, fuga la cartea „My Life And The Beautiful Game”, autobiografia lui Pelé. Sunt acolo toate meciurile lui Santos în Europa între 1957 și 1974.

Așadar, între 1957 și 1974, FC Santos juca 126 de meciuri în 16 țări din Europa, inclusiv întâlniri cu Real Madrid, Barcelona, Hamburg, Feyenoord ori Sporting. „A fost ridicol! Nu a fost timp de relaxare”, povestea Pele într-una dintre autobiografiile sale. Era circul Santos, s-a spus.

Atenție, în această perioadă, Pele a jucat în 126 de meciuri și a marcat 139 de goluri.

„Poate că au făcut vreo escală?!”

Totuși, pelerinajul chinuitor l-a ajutat cumva și pe marele Pele, a cărui legendă abia se năștea. Europa l-a cunoscut, iar în Suedia, la Mondialul din 1958, când brazilianul exploda, numele lui era deja pe buzele tuturor.

Până la urmă, care e istoria pozei de la București? „Poate au făcut vreo escală în infinitele lor drumuri?!”, se întreabă cu voce tare colegul Viorel Tudorache. E posibil, cât putea să zboare independent un avion în anii ’50.

Până una, alta, avem un e-mail din Brazilia. Imaginea care apare în revista românească este din vara lui 1958. Și nu e FC Santos, ne scrie Juan Esteban Fonseca, de la ntn24.com.

Nu e Pele, dar e Gerson?!

E luni, 28 ianuarie, și e zi lucrătoare la Biblioteca Academiei Române. În depozit stau cuminți colecțiile cu Stadion.

Evrika! Găsim ce ne doare!

Fotografia este în penultima pagină a revistei, nr. 9, anul XI, mai 1958. Sub poza a cărei titrare e „Fotbaliștii brazilieni, la București” scrie „Întreaga echipă braziliană Canto Do Rio”. (Statuia din fața Ateneului îl reprezintă pe inginerul român Anghel Saligny, care a construit podul de peste Dunăre)”.

Deci nu este vorba de FC Santos sau de Pele.

Acolo e Canto Do Rio, din Niteroi, club înființat în 1913, pentru care a jucat Gerson, campion mondial în 1970, cu golul doi în finala cu Italia (4-1). Contra României, singura victorie Selecao, la limită, în Mexic, Gerson n-a fost folosit.

„Era geniul echipei din ’70, cel mai bun pasator din istoria noastră. Ar putea fi în imagine”, ne spune omul nostru, specialist pe echipele din Brazilia.

Gerson, 78 de ani, are 87 de selecții și 19 goluri pentru Selecao.

E-mailul clipocește iar. Acum e Caio Fiusa, jurnalist, directorul Departamentului de Comunicare de la FC Canto do Rio. E joi, 1 februarie, ora 3.33. L-am prins pe Gerson de picior?

„Pe 6 mai 1958 a ajuns în România și pe 8 mai a jucat pe Stadionul 23 August, în fața a 100.000 de oameni, cu o selecționată divizionară de la voi. Au învins brazilienii cu 2-1, Berra 15 și 65, Tătaru 57”, ne spune.

Gerson nu mai era, „zburase” la Flamengo. Of, nici el n-a fost la București.

Gerson face parte azi din consiliul de conducere al clubului Canto do Rio. Iar prin programul Gerson, inițiat acum 17 de ani, sunt ajutați 1.200 de copii din comunitățile sărace din Niteroi.



Primul meci al unei echipe braziliene în România

Echipa noastră în acel amica pentru eternitate: Toma (Voinescu) – Apolzan, I. Lazăr, Neacșu – Petschowski, Bone – Cacoveanu, Constantin (Dinulescu), Ciosescu, Zavoda I, Tătaru I.

„A fost primul meci al unei echipe braziliene în România”, susținea Zeze Moreira, antrenorul, în Correio da Manha, din Rio. Da, am apelat și la arhivele din Brazilia!

În acel an, 1958, Selecao cucerea titlul mondial.

Cam așa „a fost” Pele în România. De miercuri 23 ianuarie, până joi, 31 ianuarie!

Și totuși, Juan Esteban Fonseca insistă: „Îmi amintesc că Pele a declarat undeva că a fost în România”.

În anii ’70, Santos a fost iar în pelerinaj, din Europa până în Golful Persic, Egipt ori Sudan. Prezentau ultima „zeită” mondială, cucerită în Mexic 70.

Dar „zeul” n-a fost, de fapt, niciodată la București.

Liță, din America, trage cortina: „V-am spus eu, Pele n-a fost niciodată în România!”.

———–

Are probleme medicale

Pele, 78 de ani, a fost supus în noiembrie 2012 unei intervenții chirurgicale la șold. De pe urma căreia și din cauza vârstei înaintate, a rămas cu sechele. Potrivit agentului său, Jose Fornos, fostul triplu campion mondial utilizează, de regulă, un cadru metalic, dar și un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Pele a suferit în ultimii ani o operaţie la coloana vertebrală, şold sau prostată. De altfel, problemele medicale l-au împiedicat să participe la Cupa Mondială din Rusia.

Cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale a Braziliei (77 de goluri)

Fotbalistul cu cele mai multe goluri din istorie: 1.281

Cele mai multe hattrickuri din istoria fotbalului (92)

Cele mai multe medalii de câştigător al Cupei Mondiale (3, record Guinness Book)

Cel mai tânăr marcator la o Cupă Mondială (17 şi 239 de zile, în anul 1958)

Cel mai tânăr marcator al unui hattrick la Cupa Mondială (17 ani şi 244 de zile, în anul 1958)

O certitudine: tricoul lui Pele din 1970 e la Mircea Lucescu

Astă-vară, la Moscova, la Muzeul Cupei Mondiale, organizat de FIFA și Hyundai, jurnalistul Daniel Nanu a descoperit tricoul lui Mircea Lucescu purtat în partida cu Brazilia, meciul din grupe, 3-2, victorie Brazilia, care avea să câștige Campionatul Mondial și să fie declarată cea mai mare echipă a tuturor timpurilor!

„Nu pot să cred! Cum e acolo? Băi, Daniele, incredibil! Nu pot să cred! Ești sigur? Incredibil! Am făcut schimb de tricou cu Pele. Înseamnă că el l-a donat la FIFA? Incredibil! Ce poveste are acel tricou! Brazilia juca în tricouri galbene, celebrele lor tricouri… Noi, la fel… Am mers într-o piață și am luat tricourile alea bleu… Stema țării am prins-o cu ac de siguranță!”.

Interesant e că nea Mircea are încă acel tricoul de la Pele. La casa din București, spune Daniel Nanu. „La vila pe care o deține la Breaza!”, afirmă Daniel Conțescu. Reporterul nostru a fost la casa lui „Il Luce” de la Breaza, Prahova. Făcea reportaje despre vilele oamenilor de fotbal. „Când am ajuns, am dat de fratele lui nea Mircea. „Stați așa, să-l sun pe Mircea, să văd dacă vă primește! Alo? Sunt aici niște jurnaliști, vor să facă poze”. Fratele lui Lucescu vorbea cu nea Mircea prin stație. Îl auzeam și noi: „Nu-i băga în casă. Cine știe cine sunt, poate vor să fure tricoul lui Pele!”. Am intrat totuși, după ce colegul Laurențiu Ciornei l-a asigurat că e totul în regulă”.

Pe piața de specialitate, tricoul lui Pele valorează câteva sute de mii de euro! „Poate o să-l donez și eu… Să rămână peste timp numele lui Mircea Lucescu!”.

