De Eduard Apostol,

Dinamoviștii au revenit de ieri la antrenamente. Mai visează la o remontadă care să-i ducă în play-off, deși, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, „câinii” sunt la 7 puncte de top 6. Roș-albii l-au vândut pe Dan Nistor, 31 de ani, la U Craiova pentru aproape 300.000 de euro ca să plătească o parte din cele trei luni de salarii restante. Asta ca să mai ia licența și anul acesta!

Dusan Uhrin a rămas la Dinamo și se vrea șeful echipei. „Spune-mi cine ți-a zis că e supărat că nu s-au plătit salariile restante! Și-l dau afară! Sunt mai mulți? Îi dăm pe toți! Nu îmi pasă de acest subiect, eu sunt la Dinamo pentru fotbal. Dacă vreun fotbalist vrea să-și încheie contractul cu clubul, OK, o poate face imediat. Nu ținem cu forța pe nimeni”, a reacționat ieri Uhrin.

Cehul s-a amuzat: „Vă rog din suflet, să nu mai vorbim de bani, de situația financiară. Fiindcă soția mea citește și ea presa, trebuie să-i spun mereu: „Mai trimite-mi niște bani!”. Nu e satisfăcută deloc de acest lucru. Pricepeți? Fiecare are probleme cu banii, asta înțeleg, gata cu gluma, dar am vorbit cu patronul Negoiță și mi-a spus că absolut totul va fi plătit. Nu știu în câte zile, dar totul va fi rezolvat”. De fapt, soția antrenorului ține afacerile familiei la Praga, cât timp Uhrin e cu fotbalul. Dusan e recunoscut pentru felul său de a fi direct. Are 5 copii, însă i-a crescut în ideea de a avea doar bani de cheltuială cât au nevoie, fără să-i răsfețe. „Trebuie să se obișnuiască de mici să câștige proprii lor bani, nu-i învăț eu, ci viața”, a mărturisit cehul.

GSP.RO Mario Iorgulescu, dispărut din clinica în care era internat. Surse din Milano

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2020. Berbecii au dificultăți de comunicare