„Cred că trebuie să privim cu seriozitate anunțurile lui Trump care vizează NATO, pentru că Trump este obișnuit să nu respecte legile. El, în mod normal, ar trebui să se adreseze nu nouă, ci Congresului, dacă vrea să iasă din NATO și să primească aprobarea pentru acest lucru. Dar s-a văzut că pentru Trump legile, inclusiv legile americane, n-au nicio valoare. Vă reamintesc, Curtea Supremă a anulat toate deciziile lui Trump cu privire la mărirea sau schimbarea taxelor vamale și el a spus că pentru el nu contează”, a afirmat Traian Băsescu.

Și a continuat: „Statele Unite au devenit datorită lui Trump un partener lipsit de predictibilitate și Europa trebuie să se obișnuiască cu acest lucru, să plece de la cele mai rele scenarii în relația cu președintele Trump”.

Întrebat ce ar însemna pentru NATO ca SUA să se retragă din alianță, fostul președinte al României a spus că „este terminarea acestei organizații”. „Va trebui să construim o altă organizație, cu țări democratice care lucrează pe bază de legi. În același timp, a venit vremea să luăm în serios crearea Statelor Unite ale Europei. Nu mai putem face față, fiecare separat, riscurilor de securitate viitoare”, a conchis Traian Băsescu.

Afirmațiile lui Băsescu au venit la câteva ore după ce Donald Trump a declarat că ia în calcul să retragă SUA din NATO și a calificat din nou alianța occidentală de apărare un „tigru de hârtie”. Amintim că președintele american a mai lansat amenințări similare în ultima perioadă, una dintre ele fiind pe 20 martie. El a acuzat atunci aliații din NATO de lașitate pentru că nu s-au alăturat SUA și Israelului în războiul contra Iranului. „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie. Vom ține minte!”, a scris atunci Trump.

Iar premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu publicat pe 31 martie de site-ul ziarului francez Le Figaro că nu își poate imagina viitorul mondial „fără binomul SUA-Europa, chiar dacă uneori există diferențe de viziune” și că „un divorț politic între UE și America ar fi o catastrofă pentru toți occidentalii”.

