Evenimentul special a fost organizat de Lawn Tennis Association, la Centrul Național de Tenis din Londra, pentru a celebra succesul campionilor britanici care au participat la US Open: Emma Răducanu, Joe Salisbury, Gordon Reid şi Alfie Hewett.

Kate, 39 de ani, care s-a întors la îndatoririle sale după vacanța anuală de vară, a purtat o ținută corespunzătoare pentru meciul cu Emma. Ducesa a ales o fustă de tenis albastră și o jachetă cu fermoar de aceeaşi culoare. Iar sportiva cu origini românești a îmbrăcat un tricou albastru și pantaloni scurți albi.

Înainte de evenimentul de 30 de minute, transmis online de BBC şi LTA, Emma Răducanu a discutat cu Kate Middleton, care deţine titlul de patron al LTA, înainte de a juca un meci împreună.

Ducesa s-a alăturat sărbătorii găzduite de programul LTA Youth, la care cei patru campioni şi alteţa regală s-au aflat pe teren alături de copiii care iau parte la această inițiativă. LTA are ca obiectiv sprijinirea unei noi generaţii de jucători, cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani.

